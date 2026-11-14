Giá xăng dầu hôm nay 14/11: Tăng, giảm trái chiều

(VTC News) -

Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu thế giới hôm nay (14/11) biến động trái chiều trong bối cảnh thị trường gia tăng lo ngại về tình trạng dư thừa nguồn cung dầu mỏ toàn cầu. Bên cạnh đó, việc Mỹ ưu tiên các biện pháp trừng phạt kinh tế và hạn chế vận chuyển dầu của Iran, thay vì đẩy mạnh hoạt động quân sự, cũng góp phần làm giảm lo ngại về nguy cơ xung đột leo thang, gây sức ép lên giá dầu.

Tính chung trong 2 tuần qua, giá dầu Brent và WTI lần lượt giảm 16% và 13%.

Giá dầu thế giới hôm nay tăng giảm trái chiều. (Ảnh minh hoạ).

Báo cáo công bố ngày 13/11 của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho thấy tình trạng dư thừa nguồn cung dầu mỏ toàn cầu tiếp tục gia tăng. Các chuyên gia phân tích nhận định, nếu như cách đây vài tháng, mối lo ngại lớn nhất của thị trường là nguy cơ thiếu hụt nguồn cung thì hiện nay, tâm điểm đã chuyển sang tình trạng dư thừa dầu mỏ.

Tuần qua, giá dầu thế giới trải qua nhiều phiên biến động mạnh. Những kỳ vọng ban đầu về khả năng hòa giải giữa Mỹ và Iran bị lu mờ sau các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Saudi Arabia do lực lượng Houthi tại Yemen thực hiện, cùng các vụ tấn công nhằm vào tàu chở dầu thô rời vùng Vịnh.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 12/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington không cần đạt được thỏa thuận với Iran. Diễn biến này cho thấy triển vọng về một thỏa thuận hòa bình tại Trung Đông vẫn còn nhiều bất định.

Trước đó, ngày 12/11, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết tồn kho dầu thô và nhiên liệu của nước này tăng trong tuần trước, do nhu cầu đối với các sản phẩm lọc dầu suy yếu và lượng dầu nhập khẩu tăng mạnh.

Dù giá dầu có xu hướng hạ nhiệt nhưng rủi ro đối với hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz vẫn hiện hữu. Đây là tuyến hàng hải chiến lược, giữ vai trò quan trọng đối với hoạt động xuất khẩu dầu thô của các nhà sản xuất lớn tại Trung Đông. Bất kỳ sự gián đoạn mới nào đối với nguồn cung dầu mỏ cũng có thể nhanh chóng kích hoạt trở lại áp lực tăng giá trên thị trường năng lượng.

Giá xăng dầu trong nước

Trong kỳ điều hành thường lệ chiều 12/11, giá bán lẻ các loại xăng dầu tiếp tục giảm mạnh.

Cụ thể, giá xăng E5 RON92 giảm 1.499 đồng/lít, không cao hơn 19.399 đồng/lít. Xăng E10 RON95-III giảm 1.311 đồng/lít, không cao hơn 19.845 đồng/lít.

Dầu diesel giảm 1.874 đồng/lít, không cao hơn 26.822 đồng/lít. Dầu mazut giảm 2.263 đồng/kg, không cao hơn 19.742 đồng/kg.

Giá xăng trong nước giảm 4 kỳ liên tiếp kể từ đầu tháng 11 đến nay.

Đây là lần giảm thứ tư liên tiếp của giá xăng, tính từ đầu tháng 11 đến nay.

Trước đó, từ 0h ngày 1/11, giá xăng E5 RON92 được điều chỉnh giảm 1.804 đồng/lít; xăng E10 RON95 giảm 1.575 đồng/lít.

Đến 22h ngày 3/11, Xăng E5 RON92 giảm 1.020 đồng/lít; xăng E10 RON95 giảm 928 đồng/lít.

Trong kỳ điều hành thường lệ ngày 5/11, giá xăng E5 RON92 tiếp tục giảm 2.305 đồng/lít; xăng E10 RON95 giảm 2.075 đồng/lít.