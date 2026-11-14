Triển lãm đặc sản vùng miền 'Sắc thu Quảng Ninh 2026'

Hội chợ có sự tham gia của các KOC tổ chức livestream sản phẩm trên nền tảng số như: TikTok, Facebook, giới thiệu, trải nghiệm sản phẩm và dịch vụ tại các gian hàng. Qua đó, góp phần đưa hình ảnh hội chợ, sản phẩm OCOP và các dịch vụ du lịch Quảng Ninh đến gần hơn với người tiêu dùng, du khách trong nước và quốc tế.