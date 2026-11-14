Hội chợ OCOP và triển lãm đặc sản vùng miền “Sắc thu Quảng Ninh 2026” gồm 200 gian hàng tiêu chuẩn của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh trong.
Trong đó, có 119 gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm tiêu biểu của các xã, phường, đặc khu trên địa bàn Quảng Ninh; 50 gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền của các tỉnh, thành phố trong và ngoài nước;
Điểm nhấn của “Sắc thu Quảng Ninh 2026” là tăng cường kết nối hoạt động xúc tiến thương mại với quảng bá, phát triển du lịch.
Các ấn phẩm xúc tiến thương mại giới thiệu hội chợ, hình ảnh, chất lượng sản phẩm, quy trình sản xuất và thông tin đơn vị cung ứng được xây dựng bằng tiếng Việt và tiếng Anh, phục vụ hoạt động quảng bá tại các doanh nghiệp du lịch, dịch vụ.
Đồng thời, hội chợ này sẽ tạo thêm cơ hội tiêu thụ sản phẩm cho doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất và xây dựng tuyến kết nối giữa sản phẩm địa phương, dịch vụ và điểm đến.
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