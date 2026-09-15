Giá xăng dầu hôm nay 15/9: Giảm nhẹ, vẫn cao nhất 2 tháng

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới quay đầu giảm nhẹ trong phiên giao dịch hôm nay, song vẫn duy trì ở mức cao nhất trong hơn 2 tháng qua, trong bối cảnh các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng Saudi Arabia và tàu thương mại tại Trung Đông làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung kéo dài.

Diễn biến tại Trung Đông tiếp tục là yếu tố chính chi phối thị trường năng lượng, khi lo ngại xung đột có thể lan rộng, ảnh hưởng đến hoạt động vận chuyển và cung ứng dầu mỏ.

Houthi tuyên bố phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, trong đó có nhà chứa máy bay chiến đấu, trạm radar, đường băng và kho đạn dược tại căn cứ không quân King Khalid ở thành phố Khamis Mushait, miền Tây Nam nước này.

Giá dầu thế giới hôm nay quay đầu giảm nhẹ. (Ảnh minh họa: Reuters).

Theo các quan chức Saudi Arabia, tuyến đường ống dẫn dầu Đông - Tây của nước này tạm thời ngừng hoạt động sau một cuộc tấn công bằng UAV. Đây là tuyến vận chuyển quan trọng, giúp đưa dầu từ khu vực sản xuất ở phía Đông đến cảng Yanbu trên Biển Đỏ, tránh phải đi qua eo biển Hormuz.

Việc gián đoạn tuyến đường ống được đánh giá đe dọa trực tiếp đến khoảng 4% nguồn cung dầu toàn cầu. Tuyến này có khả năng vận chuyển khoảng 4-5 triệu thùng dầu/ngày và được xem là một trong những phương án thay thế quan trọng khi hoạt động tại Hormuz gặp trở ngại.

Dữ liệu theo dõi tàu sơ bộ ngày 14/9 cho thấy số lượng tàu chở hàng đi qua eo biển Hormuz giảm xuống mức một con số mỗi ngày vào cuối tuần, thấp hơn đáng kể so với mức trung bình 14 chuyến/ngày trong 10 ngày trước đó.

Trước khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran vào cuối tháng 2/2026, khoảng 1/5 lượng dầu mỏ toàn cầu được vận chuyển qua tuyến hàng hải chiến lược này.

Trong bối cảnh đường ống Đông - Tây tạm ngừng hoạt động, cảng Yanbu trên Biển Đỏ phải sử dụng lượng dầu dự trữ. Nguồn tin trong ngành cho biết lượng dầu dự trữ tại đây chỉ đủ duy trì xuất khẩu trong khoảng 5-7 ngày.

Hoạt động vận tải qua Hormuz vẫn thấp hơn đáng kể so với bình thường khi rủi ro an ninh gia tăng. Tình trạng này không chỉ tác động đến sản lượng và nguồn cung dầu mà còn làm tăng chi phí vận tải, bảo hiểm và thời gian giao hàng.

Những yếu tố trên tiếp tục tạo sức ép lên thị trường năng lượng, dù giá dầu giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày 15/9.

Giá xăng dầu trong nước

Từ chiều 10/9, giá xăng E5 RON92 tăng 1.258 đồng/lít, không cao hơn 23.744 đồng/lít. Giá xăng E10 RON95 tăng 965 đồng/lít, không cao hơn 24.239 đồng/lít.

Giá các loại dầu cũng đồng loạt tăng. Giá dầu diesel tăng 742 đồng/lít, không cao hơn 28.485 đồng/lít. Giá dầu mazut tăng 516 đồng/kg, không cao hơn 18.157 đồng/kg.