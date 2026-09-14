Giá xăng dầu hôm nay 14/9: Tăng mạnh phiên đầu tuần

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới tăng mạnh trong phiên giao dịch đầu tuần, khi thị trường lo ngại nguồn cung bị gián đoạn kéo dài do các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng và tuyến vận tải dầu mỏ tại Trung Đông.

Giá dầu tăng mạnh khi tuyến đường ống Đông - Tây của Saudi Arabia tiếp tục gián đoạn sau các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.

Tuyến đường ống này đóng vai trò quan trọng trong việc vận chuyển dầu từ khu vực sản xuất đến Biển Đỏ, giúp Saudi Arabia tránh eo biển Hormuz. Theo Reuters, nếu tình trạng gián đoạn kéo dài, khoảng 4% nguồn cung dầu toàn cầu có thể bị đe dọa.

Lượng dầu dự trữ tại cảng Yanbu được cho là chỉ đủ duy trì xuất khẩu trong khoảng 5 - 7 ngày nếu tuyến đường ống chưa được khôi phục.

Cùng với đó, các vụ tấn công mới nhằm vào tàu thuyền tại eo biển Hormuz và hạ tầng năng lượng Saudi Arabia tiếp tục làm gia tăng lo ngại về nguồn cung.

Giá dầu thế giới tăng mạnh phiên đầu tuần. (Ảnh minh họa: Reuters)

Một cuộc gặp dự kiến diễn ra tại Oman giữa các quốc gia vùng Vịnh và Iran nhằm bàn về an toàn hàng hải tại eo biển Hormuz cũng bị hoãn, chưa có lịch tổ chức mới.

Theo chuyên gia phân tích năng lượng Giovanni Staunovo của UBS, những thông tin về khả năng đàm phán nhằm bảo đảm hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz phần nào gây sức ép lên giá dầu. Tuy nhiên, rủi ro trong ngắn hạn vẫn nghiêng về khả năng giá tăng, trong khi thị trường có thể tiếp tục biến động mạnh.

Ông Simon-Peter Massabni, Trưởng bộ phận Phát triển Kinh doanh tại XS.com, nhận định các cuộc tấn công của lực lượng Houthi tại Yemen nhằm vào cơ sở năng lượng Saudi Arabia đang tạo thêm rủi ro cho thị trường dầu mỏ.

Theo ông, lo ngại về nguồn cung hiện không còn giới hạn ở Iran và eo biển Hormuz, mà đã lan rộng sang các tuyến xuất khẩu, cơ sở sản xuất và hạ tầng năng lượng khác trong khu vực.

Phân tích của S&P Global Energy cho thấy triển vọng chấm dứt xung đột giữa Mỹ và Iran đang kém khả quan hơn. Điều này làm gia tăng nguy cơ thị trường dầu mỏ phải đối mặt với tình trạng gián đoạn nguồn cung kéo dài, thay vì chỉ xảy ra trong thời gian ngắn.

Bên cạnh yếu tố nguồn cung, nhu cầu từ Trung Quốc - nước nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới - cũng được xem là yếu tố quan trọng quyết định diễn biến giá dầu.

Theo Reuters, các nhà phân tích của ING cho biết Trung Quốc đã tăng mua dầu trong những tuần gần đây, sau nhiều tháng nhu cầu suy yếu, góp phần hỗ trợ thị trường dầu thô.

Nếu hoạt động nhập khẩu của Trung Quốc tiếp tục tăng, bất kỳ sự gián đoạn nguồn cung nào cũng có thể tác động mạnh hơn, đẩy giá dầu lên cao. Ngược lại, nếu nước này giảm nhập khẩu, đà tăng của giá dầu có thể chậm lại.

Trong bối cảnh rủi ro địa chính trị và nguồn cung chưa được giải quyết, giá dầu được dự báo tiếp tục biến động mạnh trong các phiên giao dịch đầu tuần.

Giá xăng dầu trong nước

Từ chiều 10/9, giá xăng E5 RON92 tăng 1.258 đồng/lít, không cao hơn 23.744 đồng/lít. Giá xăng E10 RON95 tăng 965 đồng/lít, không cao hơn 24.239 đồng/lít.

Giá các loại dầu cũng đồng loạt tăng. Giá dầu diesel tăng 742 đồng/lít, không cao hơn 28.485 đồng/lít. Giá dầu mazut tăng 516 đồng/kg, không cao hơn 18.157 đồng/kg.