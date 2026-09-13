Giá xăng dầu hôm nay 13/9: Tiếp tục đi xuống

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới tiếp giảm sau khi tờ Financial Times đưa tin các bộ trưởng ngoại giao một số nước Trung Đông đang nỗ lực thúc đẩy một thỏa thuận tạm thời với Iran nhằm duy trì hoạt động vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz.

Thông tin về khả năng xuất hiện các cuộc đàm phán liên quan đến việc bảo đảm hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz cũng góp phần tác động đến tâm lý nhà đầu tư.

Chuyên gia phân tích năng lượng Giovanni Staunovo của UBS cho rằng, những thông tin này đã gây sức ép nhất định lên giá dầu, song các rủi ro trong ngắn hạn vẫn nghiêng về khả năng giá dầu tăng. Theo ông Giovanni Staunovo, thị trường nhiều khả năng tiếp tục chứng kiến mức độ biến động cao.

Giá dầu tiếp tục đi xuống. (Ảnh: Reuters)

Như vậy, giá dầu thế giới tuần này ghi nhận biến động mạnh với 4 phiên tăng, 1 phiên giảm. Tính chung cả tuần, giá dầu thế giới tăng hơn 8%, cả hai loại dầu đều vượt mốc 100 USD/thùng.

Theo các chuyên gia, thị trường đang phần nào điều chỉnh lại mức độ rủi ro sau đợt tăng mạnh. Ông Phil Flynn, chuyên gia phân tích cấp cao của Price Futures Group, cho rằng những yếu tố từng đẩy giá dầu tăng mạnh trong phiên trước đã tạm thời lắng xuống.

Tuy nhiên, nhà đầu tư vẫn theo dõi sát diễn biến trong những ngày cuối tuần, khi các thông tin mới có thể khiến thị trường biến động mạnh.

Thông tin về khả năng xuất hiện các cuộc đàm phán nhằm bảo đảm hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz cũng gây sức ép lên giá dầu.

Ông Giovanni Staunovo, chuyên gia phân tích năng lượng của UBS, nhận định những thông tin này khiến giá dầu chịu áp lực, song rủi ro trong ngắn hạn vẫn nghiêng về khả năng tăng giá. Thị trường nhiều khả năng tiếp tục biến động mạnh.

Giá xăng dầu trong nước

Từ chiều 10/9, giá xăng E5 RON92 tăng 1.258 đồng/lít, không cao hơn 23.744 đồng/lít. Giá xăng E10 RON95 tăng 965 đồng/lít, không cao hơn 24.239 đồng/lít.

Giá các loại dầu cũng đồng loạt tăng. Giá dầu diesel tăng 742 đồng/lít, không cao hơn 28.485 đồng/lít. Giá dầu mazut tăng 516 đồng/kg, không cao hơn 18.157 đồng/kg.