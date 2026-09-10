Giá xăng dầu cùng tăng từ chiều nay, RON95 vượt 24.000 đồng/lít

(VTC News) -

Cụ thể, từ 15h chiều nay, giá xăng E5 RON92 tăng 1.258 đồng/lít, không cao hơn 23.744 đồng/lít. Giá xăng E10 RON95 tăng 965 đồng/lít, không cao hơn 24.239 đồng/lít.

Giá các loại dầu cũng đồng loạt tăng. Giá dầu diesel tăng 742 đồng/lít, không cao hơn 28.485 đồng/lít. Giá dầu mazut tăng 516 đồng/kg, không cao hơn 18.157 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, cơ quan quản lý không trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước). Chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng sinh học là 500 đồng/lít, không chi quỹ bình ổn đối tất cả các mặt hàng dầu.

Giá xăng dầu đồng loạt tăng từ chiều nay 10/9. (Ảnh minh họa: Minh Đức).

Theo liên bộ Tài chính - Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: xung đột giữa Mỹ và Iran có dấu hiệu leo thang; lực lượng Houthi tấn công vào Saudi Arabia gây cháy một số cơ sở dầu mỏ; tín hiệu về cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga với Ukraine…

Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua có diễn biến tăng, giảm tùy mặt hàng nhưng xu hướng tăng là chủ yếu.

Giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 3/9/2026 và kỳ điều hành ngày 10/9/2026 là: 127,886 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5 RON92 (tăng 10,860 USD/thùng); 132,166 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10 RON95-III (tăng 11,148 USD/thùng); 161,030 USD/thùng dầu diesel (tăng 6,330 USD/thùng); 607,654 USD/tấn dầu mazut (tăng 21,592 USD/tấn).

Biến động giá xăng dầu trong nước năm 2026 (từ 31/12/2025 đến 10/9/2026). (Nguồn: Bộ Công Thương)

Giá bán xăng dầu của các nước lân cận Việt Nam ngày 10/9/2026 như sau:

Về giá xăng: Thái Lan: 30.003 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 28.337 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Lào: 48.216 VNĐ/lít; Trung Quốc: 32.879 VNĐ/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: 24.239 VNĐ/lít.

Về giá dầu: Thái Lan: 30.669 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 33.218 VNĐ/lít; Lào: 40.176 VNĐ/lít; Trung Quốc: 29.824 VNĐ/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: 28.485 VNĐ/lít.

Theo Bộ Công Thương, giá xăng dầu của Việt Nam hiện đang ở mức thấp so với các nước có chung đường biên giới.