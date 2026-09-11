Giá xăng dầu hôm nay 11/9: Tăng mạnh nhất 2 tháng

(VTC News) -

Giá dầu thế giới tăng mạnh

Giá dầu thế giới tăng hơn 6% trong phiên giao dịch ngày 11/9, đưa cả dầu Brent và WTI vượt mốc 100 USD/thùng. Đây là lần đầu tiên WTI vượt 100 USD/thùng kể từ tháng 5. Cả hai loại dầu chuẩn đều lên mức cao nhất kể từ ngày 19/5 và ghi nhận phiên tăng mạnh nhất trong gần hai tháng.

Đà tăng của giá dầu diễn ra khi rủi ro đối với hoạt động vận tải năng lượng tại Trung Đông ngày càng gia tăng. Lực lượng Houthi giành quyền kiểm soát cảng Mocha của Yemen hôm 10/9, làm dấy lên lo ngại vận tải qua Biển Đỏ có thể tiếp tục bị gián đoạn.

Trong khi đó, hoạt động vận chuyển qua vùng Vịnh vẫn bị hạn chế do các cuộc tấn công nhằm vào tàu chở dầu gần eo biển Hormuz gia tăng những ngày gần đây.

Các chuyên giacho rằng, các cuộc tấn công từ Yemen nhằm vào cơ sở năng lượng của Arab Saudi đang làm gia tăng rủi ro đối với thị trường dầu mỏ. Mối đe dọa hiện không còn giới hạn ở Iran hay eo biển Hormuz mà nguy cơ lan sang các tuyến xuất khẩu, cơ sở sản xuất dầu và hạ tầng năng lượng khác trong khu vực.

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp tục tăng mạnh, vượt 100 USD/thùng. (Ảnh minh họa: Reuters).

S&P Global Energy nhận định thị trường dầu có thể bước vào giai đoạn mới khi triển vọng sớm chấm dứt xung đột Iran trở nên kém rõ ràng và giá Brent trở lại trên 100 USD/thùng. Tổ chức này cho rằng nguy cơ gián đoạn nguồn cung có thể trở thành yếu tố thường trực trên thị trường, thay vì chỉ xuất hiện trong những thời điểm căng thẳng.

Trong bối cảnh rủi ro địa chính trị gia tăng, triển vọng giá dầu sẽ phụ thuộc đáng kể vào nhu cầu tại Trung Quốc - nước nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới.

Các nhà phân tích của ING cho biết Trung Quốc tăng cường mua dầu trong những tuần gần đây sau một thời gian nhu cầu trầm lắng, qua đó hỗ trợ thị trường dầu thô vật chất.

Bên cạnh những rủi ro địa chính trị, số liệu về nguồn cung và tồn kho cũng cho thấy thị trường dầu đang chịu tác động trái chiều.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết tồn kho dầu thô của nước này giảm 391.000 thùng trong tuần trước, xuống 424,1 triệu thùng. Mức giảm thấp hơn đáng kể so với dự báo 1,55 triệu thùng của các nhà phân tích.

Hoạt động lọc dầu tại Mỹ tiếp tục duy trì ở mức tương đối mạnh, qua đó hỗ trợ nhu cầu dầu thô.

Ở phía nhu cầu toàn cầu, OPEC ngày 10/9 hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu năm 2026 xuống 380.000 thùng/ngày. Theo bản sao báo cáo thị trường dầu hàng tháng, đây là lần thứ năm liên tiếp OPEC điều chỉnh giảm dự báo.

Về nguồn cung, khảo sát của Reuters cho thấy sản lượng dầu của OPEC giảm 640.000 thùng/ngày trong tháng 8.

Giá xăng dầu trong nước

Từ chiều 10/9, giá xăng E5 RON92 tăng 1.258 đồng/lít, không cao hơn 23.744 đồng/lít. Giá xăng E10 RON95 tăng 965 đồng/lít, không cao hơn 24.239 đồng/lít.

Giá các loại dầu cũng đồng loạt tăng. Giá dầu diesel tăng 742 đồng/lít, không cao hơn 28.485 đồng/lít. Giá dầu mazut tăng 516 đồng/kg, không cao hơn 18.157 đồng/kg.