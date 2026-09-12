Giá xăng dầu hôm nay 12/9: Quay đầu giảm mạnh

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới giảm gần 3% trong phiên giao dịch cuối tuần, nhưng vẫn hướng tới mức tăng hơn 8% trong cả tuần do lo ngại các cuộc tấn công tại Trung Đông có thể gây gián đoạn nguồn cung kéo dài.

Theo các chuyên gia, thị trường đang phần nào điều chỉnh lại mức độ rủi ro sau đợt tăng mạnh. Ông Phil Flynn, chuyên gia phân tích cấp cao của Price Futures Group, cho rằng những yếu tố từng đẩy giá dầu tăng mạnh trong phiên trước đã tạm thời lắng xuống.

Tuy nhiên, nhà đầu tư vẫn theo dõi sát diễn biến trong những ngày cuối tuần, khi các thông tin mới có thể khiến thị trường biến động mạnh.

Thông tin về khả năng xuất hiện các cuộc đàm phán nhằm bảo đảm hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz cũng gây sức ép lên giá dầu.

Ông Giovanni Staunovo, chuyên gia phân tích năng lượng của UBS, nhận định những thông tin này khiến giá dầu chịu áp lực, song rủi ro trong ngắn hạn vẫn nghiêng về khả năng tăng giá. Thị trường nhiều khả năng tiếp tục biến động mạnh.

Giá dầu hôm nay. (Ảnh minh họa: Futurebridge)

Dù giá dầu giảm trong phiên cuối tuần, những diễn biến mới tại Trung Đông tiếp tục làm gia tăng lo ngại về nguồn cung.

Hình ảnh vệ tinh hôm 11/9 cho thấy khói bốc lên tại khu vực gần đường ống dẫn dầu Đông-Tây của Saudi Arabia. Tuyến đường ống này có vai trò quan trọng, giúp Riyadh vận chuyển và xuất khẩu dầu thô mà không hoàn toàn phụ thuộc vào eo biển Hormuz.

Một số nguồn tin cho biết một trạm bơm trên tuyến đường ống có thể đã bị phá hoại.

Ông Andrew Lipow, Chủ tịch Lipow Oil Associates, cho rằng giá dầu vẫn giảm trước thông tin này là điều đáng chú ý, bởi sự cố có thể ảnh hưởng đến khả năng vận chuyển khoảng 7 triệu thùng dầu thô mỗi ngày.

Theo ông Lipow, quá trình khôi phục hoạt động của trạm bơm không chỉ cần sửa chữa đường ống mà còn phải khắc phục hệ thống điện và máy bơm, do đó có thể mất nhiều thời gian.

Số liệu của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho thấy sản lượng dầu thô của Saudi Arabia giảm 2,3 triệu thùng/ngày trong tháng 8, xuống khoảng 6 triệu thùng/ngày. Đây là mức thấp nhất của nước này trong hơn 30 năm, chủ yếu do các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở năng lượng.

Tình hình vận tải dầu mỏ trong khu vực cũng diễn biến phức tạp.

Theo 4 nguồn tin chính phủ Yemen nói với Reuters, lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn đã tiến tới đảo Perim, nằm tại eo biển Bab el-Mandeb. Đây là động thái có thể giúp lực lượng này gia tăng kiểm soát đối với một trong những tuyến vận tải hàng hải quan trọng của thế giới.

Trong khi đó, Iran tuyên bố tấn công 10 tàu gần eo biển Hormuz hôm 10/9, sau khi Mỹ tấn công 5 tàu chở dầu của Iran. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cảnh báo sẽ tiếp tục gia tăng mức độ đáp trả nếu xảy ra các cuộc tấn công mới.

Dữ liệu theo dõi tàu sơ bộ cho thấy chỉ 7 tàu đi qua eo biển Hormuz trong ngày 10/9, giảm so với 11 tàu một ngày trước đó.

Không chỉ dầu thô, giá các sản phẩm lọc dầu cũng chịu tác động mạnh từ tình hình xung đột.

Theo GasBuddy, các gián đoạn nguồn cung dầu liên quan đến xung đột, cùng với các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga, khiến giá dầu diesel bình quân tại Mỹ lần đầu vượt 6 USD/gallon trong ngày 10/9.

Ông Tim Waterer, chuyên gia phân tích thị trường của KCM Trade, nhận định các sản phẩm lọc dầu, đặc biệt là diesel, đang chịu tác động đồng thời từ nhiều yếu tố.

Việc hạn chế vận chuyển hàng hóa tại khu vực vùng Vịnh và hoạt động lọc dầu tại Nga bị gián đoạn đang làm gia tăng sức ép lên nguồn cung.

Theo ông Waterer, nếu các hạn chế vận tải tại vùng Vịnh và tình trạng gián đoạn hoạt động lọc dầu của Nga tiếp diễn, giá dầu diesel và các sản phẩm lọc dầu có thể tăng nhanh hơn giá dầu thô.

Trong bối cảnh này, Ngân hàng Commerzbank nâng dự báo giá dầu Brent cuối năm lên 85 USD/thùng, từ mức 75 USD/thùng trước đó.

Ngân hàng này đồng thời nâng dự báo giá dầu diesel lên 1.200 USD/tấn, từ 950 USD/tấn; nhiên liệu máy bay lên 1.230 USD/tấn, từ mức dự báo 980 USD/tấn.

Giá xăng dầu trong nước

Từ chiều 10/9, giá xăng E5 RON92 tăng 1.258 đồng/lít, không cao hơn 23.744 đồng/lít. Giá xăng E10 RON95 tăng 965 đồng/lít, không cao hơn 24.239 đồng/lít.

Giá các loại dầu cũng đồng loạt tăng. Giá dầu diesel tăng 742 đồng/lít, không cao hơn 28.485 đồng/lít. Giá dầu mazut tăng 516 đồng/kg, không cao hơn 18.157 đồng/kg.