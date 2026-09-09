Giá vàng hôm nay 9/9: Giảm mạnh gần 60 USD/ounce

(VTC News) -

Giá vàng hôm nay giảm mạnh do giá dầu thô tăng, lợi suất trái phiếu kho bạc tăng cao và kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất đã lấn át nhu cầu trú ẩn an toàn trước căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran.

Tình hình thị trường hiện tại vẫn tập trung vào dữ liệu lạm phát tuần này và quyết định của Fed vào tuần tới. Thị trường đang định giá khoảng 60% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất tại cuộc họp ngày 15 và 16/9, sau khi báo cáo việc làm mạnh mẽ tuần trước và cú sốc giá dầu mới nhất khiến rủi ro lạm phát trở thành tâm điểm chú ý.

Các nhà giao dịch coi việc công bố chỉ số giá sản xuất (PPI) vào thứ Năm và chỉ số giá tiêu dùng (CPI) vào thứ Sáu là những dữ liệu đầu vào cuối cùng về lạm phát trước cuộc họp của Fed.

Giá vàng hôm nay giảm mạnh. (Ảnh minh họa: Minh Đức).

Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm tăng lên khoảng 4,80%, gần mức cao nhất kể từ mùa thu năm 2023, trong khi đồng USD phục hồi sau giai đoạn suy yếu trước đó. Đối với vàng, kịch bản vẫn tiêu cực đối với lãi suất: Chỉ số PPI hoặc CPI khả quan sẽ xác nhận giao dịch tăng lãi suất, trong khi lạm phát thấp hơn sẽ cần thiết để khôi phục kịch bản tạm dừng tăng lãi suất.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 9/9, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 143,6 - 146,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 100.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so đầu giờ sáng qua.

Giá vàng nhẫn SJC hiện ở mức 143,1 - 146,1 triệu đồng/lượng, tăng 100.000 đồng/lượng.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.351 USD/ounce, giảm 56 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Về mặt kỹ thuật, mục tiêu giá tăng tiếp theo của phe mua vàng giao ngay là đẩy giá vượt qua mức kháng cự 4.422 USD/ounce, với mục tiêu duy trì ở mức 4.465 USD/ounce và sau đó là 4.564 USD/ounce.

Mục tiêu giá giảm ngắn hạn tiếp theo của phe bán là phá vỡ mức 4.365 USD/ounce, với các mục tiêu giảm sâu hơn ở mức 4.305 USD/ounce và sau đó là 4.263 USD/ounce.

Mức kháng cự đầu tiên được thấy ở mức 4.422 USD/ounce và sau đó là 4.465 USD/ounce. Mức hỗ trợ đầu tiên được thấy ở mức 4.365 USD/ounce và sau đó là 4.305 USD/ounce.

Nhiều chuyên gia nghiêng về kịch bản giá giảm. Diễn biến này phụ thuộc nhiều vào mức độ bán tháo sau khi Mỹ công bố số liệu việc làm tháng 8.

Nền kinh tế Mỹ tạo thêm 162.000 việc làm, cao hơn 100.000 việc làm so với dự báo trước đó. Tuy nhiên, số liệu có thể được điều chỉnh giảm trong những tháng tới và không mang nhiều ý nghĩa đối với xu hướng dài hạn.

Nếu vàng không giảm mạnh trước kỳ nghỉ lễ kéo dài ba ngày tại Mỹ, giá có thể lùi về mức thấp 4.396,40 USD/ounce của tuần này. Đường trung bình động 45 ngày vẫn nằm thấp hơn, quanh 4.320 USD/ounce.