Giá vàng hôm nay 7/9: Hồi phục nhẹ sau phiên lao dốc

(VTC News) -

Giá vàng tăng nhẹ sau khi giảm mạnh vào phiên cuối tuần do báo cáo việc làm tháng 8 của Mỹ tích cực hơn dự kiến, kéo lợi suất trái phiếu kho bạc tăng và đồng USD mạnh lên.

Bộ Lao động Mỹ đã công bố số liệu việc làm tháng 8. Báo cáo cho thấy nền kinh tế nước này tạo thêm 162.000 việc làm, cao hơn nhiều so với dự báo khoảng 55.000 việc làm của các nhà kinh tế.

Thông tin này nhanh chóng tác động đến thị trường vàng. Giá kim loại quý có thời điểm giảm hơn 100 USD chỉ trong khoảng 30 phút sau khi báo cáo được công bố.

Cùng với đó, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng mạnh. Lợi suất kỳ hạn 2 năm lên khoảng 4,37 - 4,38%, mức cao nhất kể từ tháng 1/2025. Lợi suất kỳ hạn 10 năm cũng dao động quanh 4,77 - 4,78%.

Giá vàng hồi phục nhẹ. (Ảnh: Minh Đức).

Lợi suất trái phiếu tăng và đồng USD mạnh lên khiến vàng trở nên kém hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác. Đây cũng là yếu tố gây áp lực lên giá kim loại quý trong phiên.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 7/9, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 144,6 triệu đồng/lượng (mua vào) và 147,6 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so đầu giờ sáng qua.

Giá vàng nhẫn SJC hiện ở mức 144,1 - 147,1 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.433 USD/ounce, tăng 4 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Tuần này, 16 chuyên gia Phố Wall tham gia khảo sát vàng, được chia đều 3 nhóm: Nhà đầu tư kỳ vọng giá tăng, dự báo giá giảm và nhóm chưa xác định xu hướng rõ ràng. 6 chuyên gia (tương đương 38%) dự báo giá vàng sẽ tăng trong tuần tới; 5 chuyên gia (31%) cho rằng giá vàng sẽ tiếp tục giảm; 5 nhà phân tích còn lại (31%) nhận định giá vàng có thể dao động trong biên độ hẹp với xu hướng đi ngang nhiều biến động.

Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, đưa ra quan điểm không thay đổi: Vàng nhiều khả năng sẽ tiếp tục dao động trong một biên độ mà chưa có hướng đi rõ ràng, trong khi chờ đợi quyết định lãi suất của Fed trong chưa đầy hai tuần nữa.

Theo ông, mặc dù báo cáo tăng trưởng việc làm mạnh đã củng cố khả năng Fed tăng lãi suất và thị trường đang đặt cược theo hướng này, khả năng đó vẫn chưa chắc chắn.

Adrian Day nói thêm rằng các dữ liệu kinh tế sắp được công bố, bao gồm báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8, được công bố vài ngày trước cuộc họp Fed, sẽ có ảnh hưởng đến quyết định của Fed và do đó tác động đến thị trường vàng.