Giá vàng hôm nay 8/9: Quay đầu đi xuống

(VTC News) -

Giá vàng giảm khi thị trường gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 9.

Các chuyên gia cho rằng, thị trường hiện tập trung gần như hoàn toàn vào cuộc họp FOMC tháng 9. Các dữ liệu kinh tế được công bố từ nay đến cuộc họp sẽ được đánh giá dựa trên khả năng tác động đến quyết định lãi suất của Fed.

Dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của CME cho thấy khả năng Fed tăng lãi suất tại cuộc họp ngày 15-16/9 đã tăng lên khoảng 60%.

Giá vàng hôm nay quay đầu đi xuống. (Ảnh minh họa: Minh Đức).

Diễn biến giá trong thời gian tới nhiều khả năng tiếp tục phụ thuộc vào kỳ vọng chính sách tiền tệ. Nếu Fed tăng lãi suất, vàng sẽ chịu áp lực do chi phí cơ hội nắm giữ tài sản không sinh lãi tăng lên. Ngược lại, nếu Fed không tăng lãi suất, vàng có thể được hưởng lợi.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 8/9, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 143,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 146,5 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm 1,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so đầu giờ sáng qua.

Giá vàng nhẫn SJC hiện ở mức 143 - 146 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.406 USD/ounce, giảm 27 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Theo giới phân tích, xu hướng kỹ thuật của vàng vẫn yếu sau khi giá giảm mạnh vào giữa tuần trước. Giá vàng giao ngay có thời điểm xuống khoảng 4.283 USD/ounce, sau đó phục hồi vượt 4.500 USD nhưng nhanh chóng chịu áp lực bán trở lại.

Các chỉ báo động lượng tiếp tục suy yếu và nếu giá phá vùng 4.280 USD/ounce, vàng có thể bước vào một nhịp giảm mới, hướng tới khoảng 4.200 USD/ounce.

Phần lớn chuyên gia nghiêng về kịch bản giá giảm. Diễn biến này phụ thuộc nhiều vào mức độ bán tháo sau khi Mỹ công bố số liệu việc làm tháng 8.

Nền kinh tế Mỹ tạo thêm 162.000 việc làm, cao hơn 100.000 việc làm so với dự báo trước đó. Tuy nhiên, số liệu có thể được điều chỉnh giảm trong những tháng tới và không mang nhiều ý nghĩa đối với xu hướng dài hạn.

Nếu vàng không giảm mạnh trước kỳ nghỉ lễ kéo dài ba ngày tại Mỹ, giá có thể lùi về mức thấp 4.396,40 USD/ounce của tuần này. Đường trung bình động 45 ngày vẫn nằm thấp hơn, quanh 4.320 USD/ounce.