Giá vàng hôm nay 5/9: Đảo chiều giảm mạnh, vẫn trên 4.400 USD/ounce

(VTC News) -

Giá vàng thế giới đảo chiều giảm trong phiên giao dịch cuối tuần, song vẫn duy trì trên ngưỡng 4.400 USD/ounce. Thị trường chịu sức ép sau khi báo cáo việc làm tháng 8 của Mỹ tích cực hơn dự kiến, kéo lợi suất trái phiếu kho bạc tăng và đồng USD mạnh lên.

Bộ Lao động Mỹ đã công bố số liệu việc làm tháng 8. Báo cáo cho thấy nền kinh tế nước này tạo thêm 162.000 việc làm, cao hơn nhiều so với dự báo khoảng 55.000 việc làm của các nhà kinh tế.

Thông tin này nhanh chóng tác động đến thị trường vàng. Giá kim loại quý có thời điểm giảm hơn 100 USD chỉ trong khoảng 30 phút sau khi báo cáo được công bố.

Cùng với đó, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng mạnh. Lợi suất kỳ hạn 2 năm lên khoảng 4,37 - 4,38%, mức cao nhất kể từ tháng 1/2025. Lợi suất kỳ hạn 10 năm cũng dao động quanh 4,77 - 4,78%.

Giá vàng trong nước hôm nay tăng nhẹ. (Ảnh minh họa: phunutoday.vn).

Lợi suất trái phiếu tăng và đồng USD mạnh lên khiến vàng trở nên kém hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác. Đây cũng là yếu tố gây áp lực lên giá kim loại quý trong phiên.

Các chuyên gia nhận định đợt bán tháo vàng mạnh không hoàn toàn bất ngờ. Thị trường lao động Mỹ tương đối ổn định có thể tạo thêm dư địa để Fed ưu tiên kiểm soát lạm phát và duy trì chính sách tiền tệ chặt chẽ hơn.

Trước đó, kỳ vọng Fed giảm lãi suất là một trong những yếu tố hỗ trợ đáng kể cho giá vàng. Khi khả năng lãi suất cao hơn gia tăng, sức hấp dẫn của vàng - tài sản không sinh lãi - có xu hướng suy giảm.

Dù giảm mạnh trong phiên, giá vàng thế giới vẫn giữ trên mốc 4.400 USD/ounce, cho thấy lực mua vẫn được duy trì ở vùng giá cao. Diễn biến tiếp theo của thị trường sẽ phụ thuộc nhiều vào các số liệu kinh tế Mỹ và tín hiệu chính sách từ Fed trong cuộc họp ngày 15 - 16/9.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 5/9, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức ở mức 145,6 - 148,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng nhẫn SJC mua vào ở mức 45,1 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 148,1 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.430 USD/ounce, giảm 44 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Theo Lina Thomas và Daan Struyven, chuyên gia của Goldman Sachs Research, giá vàng được kỳ vọng tiếp tục tăng trong nửa cuối năm 2026. Nhu cầu mua vàng của các ngân hàng trung ương được đánh giá là động lực mang tính cấu trúc đối với thị trường kim loại quý.

Goldman Sachs dự báo các ngân hàng trung ương sẽ mua trung bình khoảng 50 tấn vàng mỗi tháng trong năm 2026, cao hơn đáng kể so với mức trung bình 17 tấn/tháng trong giai đoạn trước năm 2022.

Bên cạnh nhu cầu từ các ngân hàng trung ương, giới phân tích cho rằng dữ liệu lạm phát được công bố vào tuần tới sẽ là thông tin quan trọng đối với Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Các số liệu này có thể tác động đáng kể đến diễn biến giá vàng.

Nếu lạm phát cao hơn dự kiến, khả năng Fed tăng lãi suất có thể được củng cố. Đây sẽ là yếu tố gây sức ép lên giá vàng, bởi lãi suất cao thường làm giảm sức hấp dẫn của tài sản không sinh lãi như vàng.

Trong khi đó, các chuyên gia phân tích kỹ thuật nhận định những nhịp điều chỉnh của giá vàng có thể là cơ hội để nhà đầu tư mua vào. Tuy nhiên, nhà đầu tư được khuyến nghị kiên nhẫn và theo dõi sát các động thái chính sách tiền tệ của Fed.

Trong kịch bản Fed tăng lãi suất, giá vàng có thể chịu áp lực giảm mạnh, thậm chí xuống dưới ngưỡng 4.000 USD/ounce.