Giá vàng hôm nay 6/9: Tiếp đà đi xuống

(VTC News) -

Giá vàng giảm khi báo cáo việc làm tháng 8 của Mỹ tích cực hơn dự kiến, kéo lợi suất trái phiếu kho bạc tăng và đồng USD mạnh lên.

Bộ Lao động Mỹ đã công bố số liệu việc làm tháng 8. Báo cáo cho thấy nền kinh tế nước này tạo thêm 162.000 việc làm, cao hơn nhiều so với dự báo khoảng 55.000 việc làm của các nhà kinh tế.

Thông tin này nhanh chóng tác động đến thị trường vàng. Giá kim loại quý có thời điểm giảm hơn 100 USD chỉ trong khoảng 30 phút sau khi báo cáo được công bố.

Cùng với đó, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng mạnh. Lợi suất kỳ hạn 2 năm lên khoảng 4,37 - 4,38%, mức cao nhất kể từ tháng 1/2025. Lợi suất kỳ hạn 10 năm cũng dao động quanh 4,77 - 4,78%.

Giá vàng hôm nay tiếp đà đi xuống. (Ảnh: Minh Đức).

Lợi suất trái phiếu tăng và đồng USD mạnh lên khiến vàng trở nên kém hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác. Đây cũng là yếu tố gây áp lực lên giá kim loại quý trong phiên.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 6/9, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 144,6 triệu đồng/lượng mua vào và 147,6 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so đầu giờ sáng qua.

Giá vàng nhẫn SJC hiện ở mức 144,1 triệu đồng/lượng mua vào và 147,1 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 300.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.429 USD/ounce, giảm 01 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Khảo sát thị trường vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy, giới đầu tư chuyên nghiệp tại Phố Wall đang chia thành ba nhóm khá cân bằng gồm kỳ vọng giá vàng tăng, giảm và đi ngang sau một tuần giao dịch đầy biến động. Trong khi đó, nhóm nhà đầu tư nhỏ lẻ vẫn duy trì đa số quan điểm lạc quan, dù đã giảm bớt niềm tin sau một lần bứt phá bất thành của giá vàng.

Tuần này, có 16 chuyên gia Phố Wall tham gia khảo sát vàng. Tâm lý trên Phố Wall được chia đều giữa ba nhóm: Nhà đầu tư kỳ vọng giá tăng, dự báo giá giảm và nhóm chưa xác định xu hướng rõ ràng. 6 chuyên gia (tương đương 38%) dự báo giá vàng sẽ tăng trong tuần tới; 5 chuyên gia (31%) cho rằng giá vàng sẽ tiếp tục giảm; 5 nhà phân tích còn lại (31%) nhận định giá vàng có thể dao động trong biên độ hẹp với xu hướng đi ngang nhiều biến động.

Ông Adrian Day, Chủ tịch của Adrian Day Asset Management nhận định: “Giá vàng có khả năng sẽ tiếp tục dao động trong một biên độ nhất định mà không có xu hướng rõ ràng, chờ đợi quyết định về lãi suất của Fed trong chưa đầy hai tuần nữa”.