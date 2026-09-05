Vàng 9999 là loại vàng có độ tinh khiết gần như tuyệt đối, với hàm lượng vàng nguyên chất đạt 99,99%, các kim loại khác chỉ khoảng 0,01%. Vàng 9999 còn có tên gọi khác là vàng 24k, vàng bốn số 9 hay vàng ròng.
Vàng 9999 có màu vàng đậm, ánh kim tự nhiên. Do độ tinh khiết lớn nên vàng 9999 mềm, dễ trầy xước hoặc biến dạng khi chịu tác động mạnh. Trên thị trường, vàng 9999 thường được sản xuất dưới dạng vàng miếng, vàng nhẫn trơn hoặc các sản phẩm trang sức thiết kế đơn giản.
Giá vàng 9999 Doji hôm nay 5/9/2026 bao nhiêu 1 chỉ?
Lúc 7h30 sáng nay (5/9), giá vàng miếng SJC tại Doji được niêm yết ở mức 14,56 - 14,86 triệu đồng/chỉ (mua - bán), giảm 50.000 đồng/chỉ ở cả hai chiều so với sáng qua.
Giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng giao dịch ở mức 14,65 - 15,05 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), tăng 50.000 đồng/chỉ ở cả hai chiều so với sáng qua.
Bảng giá vàng tại Doji cập nhật lúc 7h30 ngày 5/9/2026
Sản phẩm
Giá mua vào
Giá bán ra
Đơn vị
Vàng miếng SJC
14.560.000
14.860.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng
14.650.000
15.050.000
đồng/chỉ
Vàng nguyên liệu 9999
14.050.000
14.250.000
đồng/chỉ
Vàng nguyên liệu 999
14.000.000
14.200.000
đồng/chỉ
Nữ trang 9999
14.450.000
14.850.000
đồng/chỉ
Nữ trang 999
14.400.000
14.800.000
đồng/chỉ
Nữ trang 99
14.230.000
14.700.000
đồng/chỉ
Giá nguyên liệu 18K
10.360.000
-
đồng/chỉ
Giá nguyên liệu 14K
7.910.000
-
đồng/chỉ
Giá nguyên liệu 10K
5.348.000
-
đồng/chỉ
So sánh giá vàng tại Doji với các thương hiệu lớn
Tham khảo bảng so sánh giá vàng 9999 tại Doji và các thương hiệu hàng đầu thị trường Việt Nam, tính đến 7h30 ngày 5/9/2026:
Thương hiệu
Sản phẩm
Giá mua vào
Giá bán ra
Đơn vị
Doji
Vàng miếng SJC
14.560.000
14.860.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng
14.650.000
15.050.000
đồng/chỉ
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
14.560.000
14.860.000
đồng/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
14.510.000
14.810.000
đồng/chỉ
PNJ
Vàng miếng SJC 999.9
14.560.000
14.860.000
đồng/chỉ
Nhẫn Trơn PNJ 999.9
14.510.000
14.850.000
đồng/chỉ
Bảo Tín Minh Châu
Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9
14.650.000
15.050.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9
14.650.000
15.050.000
đồng/chỉ
Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9
14.450.000
14.950.000
đồng/chỉ
Phú Quý
Vàng miếng SJC
14.560.000
14.860.000
đồng/chỉ
Phú Quý 1 Lượng 999.9
14.560.000
14.890.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn Phú Quý 999.9
14.560.000
14.890.000
đồng/chỉ
Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại Doji và nhiều thương hiệu khác trên thị trường có thể thay đổi liên tục trong ngày theo diễn biến thị trường.
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