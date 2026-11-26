(VTC News) -

Giá vàng thế giới tăng nhẹ sau đợt giảm mạnh nhờ lợi suất trái phiếu kho bạc giảm và sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường chứng khoán Bắc Mỹ, giúp ổn định kim loại quý, bất chấp tăng trưởng kinh tế Mỹ mạnh hơn dự kiến và lạm phát dai dẳng.

Sự phục hồi này trùng hợp với sự đảo chiều mạnh mẽ trên Phố Wall, nơi các chỉ số chính đã xóa bỏ phần lớn khoản lỗ ban đầu khi hoạt động bán tháo trong lĩnh vực công nghệ giảm bớt trước kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn.

Dữ liệu kinh tế Mỹ công bố hôm thứ Tư cho thấy chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 10 tăng 0,3% so với tháng trước và 3,8% so với cùng kỳ năm ngoái, so với mức tăng 3,7% hàng năm của tháng 9. Chỉ số PCE cốt lõi, không bao gồm thực phẩm và năng lượng, cũng tăng 0,3% so với tháng trước, trong khi lạm phát cốt lõi hàng năm tăng tốc lên 3,3% , củng cố thêm những lo ngại về áp lực giá cả tiềm ẩn.

Giá vàng hôm nay hồi phục nhẹ. (Ảnh: Minh Đức).

Tâm lý thị trường vẫn tập trung vào cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) vào ngày 8-9/12, với dự báo về một đợt tăng lãi suất 25 điểm cơ bản nữa.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 26/11, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 129,1 - 134,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 900.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng nhẫn SJC hiện ở mức 127,9 - 133,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 900.000 đồng/lượng.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 3.588 USD/ounce, tăng 32 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Giá vàng 3 tháng qua. (Biểu đồ: Phú Quý).

Theo TD Securities, tốc độ bán tháo vàng đã chậm lại, nhưng thị trường vẫn mong manh khi các quỹ ETF vàng toàn cầu ghi nhận dòng vốn rút ra đáng kể. Ngân hàng này cho rằng diễn biến hiện tại chủ yếu phản ánh sự điều chỉnh vị thế đầu tư trước triển vọng lãi suất, chưa phải sự đầu hàng hoàn toàn của phe mua.

Về dài hạn, TD Securities vẫn nhìn thấy những động lực hỗ trợ vàng từ nguy cơ lạm phát đình trệ, chi phí vay tăng và những lo ngại về tình hình tài khóa.

Như vậy, dù đã phục hồi từ vùng đáy 14 tháng, giá vàng vẫn phải đối mặt với nhiều trở ngại. Trong ngắn hạn, diễn biến lãi suất Mỹ, dữ liệu PCE và dòng vốn vào các quỹ ETF vàng sẽ là những yếu tố quan trọng quyết định liệu đà phục hồi có thể tiếp diễn hay chỉ là nhịp tăng kỹ thuật sau đợt bán tháo.