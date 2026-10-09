Gia Lai chi gần 270 tỷ đồng cấp tập hồi sinh loạt cầu yếu và tuyến đường hỏng

(VTC News) -

Ngày 9/10, UBND tỉnh Gia Lai thông tin, trước tình trạng giao thông xuống cấp và nguy cơ mất an toàn giao thông, UBND tỉnh này dự kiến chi gần 270 tỷ đồng để xây mới, nâng cấp những cây cầu yếu. Đồng thời hoàn trả những tuyến đường xuống cấp nặng nề sau thời gian dài gánh hàng nghìn lượt xe tải vận chuyển vật liệu, phục vụ Dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại Cảng hàng không Phù Cát.

Cầu Đống Đa và cầu Hà Thanh 2 (phường Quy Nhơn) thuộc diện sửa chữa, khắc phục hư hỏng dầm, trụ, gối cầu, bản mặt cầu và hệ thống thoát nước.

Cụ thể, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai trình UBND tỉnh phương án bố trí khoảng 157 tỷ đồng để xử lý cấp bách 7 cầu yếu trên các tuyến quốc lộ và đường tỉnh. Đây đều là những công trình có kết cấu xuống cấp nghiêm trọng, mặt cầu hư hỏng, lòng cầu hẹp hơn mặt đường và liên tục phải cắm biển hạn chế tải trọng.

Sửa chữa 3 cầu với kinh phí dự kiến khoảng 38 tỷ đồng, mốc thời gian hoàn thành vào năm 2027 bao gồm: cầu Đống Đa, cầu Đôi (Quốc lộ 19) và cầu Hà Thanh 2 (tuyến Quy Nhơn - Nhơn Hội). Tập trung khắc phục hư hỏng dầm, trụ, gối cầu, bản mặt cầu và hệ thống thoát nước.

Xây mới 4 cầu thay thế với kinh phí dự kiến khoảng 119 tỷ đồng từ vốn đầu tư công 2026-2030 gồm: cầu Ia Sol trên Quốc lộ 25, xã Phú Thiện (Đây là cầu có quy mô lớn nhất với kinh phí khoảng 83 tỷ đồng); Cầu Giăng Dây trên tuyến ĐT634, xã Phù Cát (14 tỷ đồng); Cầu Chữ Y trên tuyến ĐT631, xã An Nhơn (13 tỷ đồng); Cầu Thủy Lợi trên Quốc lộ 25 thuộc xã Phú Thiện (9 tỷ đồng).

Bên cạnh phương án ưu tiên này, Sở Xây dựng cũng chuẩn bị lộ trình cho giai đoạn 2027-2030 với tổng kinh phí dự kiến 795 tỷ đồng để cải tạo toàn bộ hệ thống cầu yếu do tỉnh quản lý.

Đường tỉnh 638 qua địa bàn xã Hòa Hội bị hư hỏng nặng do phục vụ Dự án đường cất hạ cánh số 2 tại Cảng hàng không Phù Cát.

Cùng các dự án xây mới và nâng cấp cầu, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn cũng đã thống nhất chủ trương chi khoảng 109 tỷ đồng để sửa chữa, xây dựng hoàn trả 4 tuyến đường hư hỏng nặng do phục vụ Dự án đường cất hạ cánh số 2 tại Cảng hàng không Phù Cát. Nguồn kinh phí này được cân đối từ nguồn chi phí dự phòng và tiết kiệm trong tổng mức đầu tư dự án (bao gồm cả tiết kiệm từ bồi thường, giải phóng mặt bằng).

4 tuyến đường trọng điểm được khôi phục gồm: Đường tỉnh 638 có chiều dài 16,9 km (đoạn chịu tải nặng nhất khi gánh bình quân 300 lượt xe ben/ngày chở đất từ mỏ Hội Sơn, xã Hòa Hội); Đường ĐH21 (đường Trần Hưng Đạo, xã Phù Cát) có chiều dài khoảng 4,7 km; Tuyến nối ĐT638 vào mỏ đất xã Hòa Hội dài 1,6 km; Tuyến dân sinh nối ĐT638 vào mỏ đất Hòn Quýt (xã Hội Sơn) dài 2,6 km.

Lúc cao điểm, bình quân mỗi ngày có khoảng 300 xe vận chuyển đất phục vụ thi công đường cất hạ cánh số 2 sân bay Phù Cát, tỉnh Gia Lai.

Ghi nhận thực tế trong suốt thời gian thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại Cảng hàng không Phù Cát, gần 20 km đường qua các xã Hội Sơn, Hòa Hội, Bình Hiệp, Bình An đã biến thành “bãi chiến trường” với hàng trăm ổ voi, ổ gà, nứt vỡ và sụt lún sâu. Mùa khô bụi bặm cuốn vào nhà dân, mùa mưa lầy lội nguy hiểm.

Động thái phê duyệt chủ trương và giao Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư được kỳ vọng sẽ sớm trả lại sự an toàn, êm thuận cho người tham gia giao thông và giải quyết dứt điểm các điểm nóng bức xúc của cử tri địa phương.