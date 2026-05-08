VN-Index tiếp tục vượt đỉnh, 1 tuần tăng hơn 60 điểm

Chốt phiên, VN-Index đạt 1.915 điểm, tăng 6 điểm so với phiên trước. Tuy nhiên, toàn sàn chỉ có 97 mã tăng, còn lại 213 mã giảm. Thanh khoản đạt hơn 28.000 tỷ đồng.

Các mã tăng mạnh có thể kể đến BID dẫn đầu khi tăng 3,8% lên 42.400 đồng. Các mã tăng phía sau đều chỉ nhích nhẹ trên dưới 1% như: TCB, VCB, SHB, CTG, LPB, VIC, VHM.

Trái lại, cặp đôi VJC và DGC đều mất hơn 3% xuống lần lượt 176.200 đồng và 52.200 đồng. Các mã VNM, MSN, FPT, MWG, VRE, GAS giảm nhẹ.

VN-Index hôm nay tiếp tục vượt đỉnh.

Các cổ phiếu khác trên bảng điện tử vẫn là nhóm cổ phiếu nhà Gelex thu hút nhà đầu tư, với GEX tăng gần 7% lên 33.500 đồng, khớp hơn 30,8 triệu đơn vị và GEE +4,8% lên 128.000 đồng, khớp 2,4 triệu đơn vị, trong khi đó, cổ phiếu VIX khớp lệnh cao nhất sàn, đạt hơn 79,4 triệu đơn vị và tăng mạnh hơn 5% lên 18.600 đồng.

Các mã NAB, FCN, MSB, NVL, TCO có mức tăng khá 3-4% đi kèm thanh khoản cao, với MSB khớp hơn 35,8 triệu và NVL khớp hơn 41 triệu đơn vị.

Diễn biến chỉ số VN-Index trong phiên hôm nay.

Như vậy, kết thúc tuần giao dịch đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ, thị trường chứng khoán đã ghi nhận mức tăng hơn 61 điểm, tương đương +3,3% và tương đương với mức tăng của tuần sau kỳ nghỉ lễ này trong hai năm gần nhất 2024 và 2025.

Trong khi đó, sàn HNX kết phiên hôm nay với 45 mã tăng và 92 mã giảm, HNX-Index giảm 1,27 điểm (-0,51%), xuống 246,49 điểm. Trong khi đó, UpCoM-Index giảm 0,85 điểm (-0,66%), xuống 127,33 điểm.

Theo báo cáo chiến lược của Chứng khoán Rồng Việt (VDSC - Mã: VDS), thị trường hiện vẫn chưa phản ánh đầy đủ kết quả kinh doanh tích cực của mùa báo cáo quý I/2026.

Diễn biến của các chỉ số chủ yếu được dẫn dắt bởi một số cổ phiếu riêng lẻ, trong khi phần lớn cổ phiếu đã chiết khấu khá sâu các rủi ro suy giảm tăng trưởng do tác động từ cú sốc năng lượng kéo dài cùng mặt bằng lãi suất duy trì ở mức cao.

VDSC nhận định thị trường không thiếu động lực tăng trưởng lợi nhuận, song niềm tin vào tính bền vững của chu kỳ lợi nhuận vẫn chưa thực sự được củng cố. Do đó, phần bù rủi ro tiếp tục neo ở mức cao, khiến định giá thị trường chưa mở rộng tương xứng với nền lợi nhuận đã công bố.

Trong 3 tháng tới, diễn biến tại Trung Đông được cho là sẽ tiếp tục tác động đến tâm lý nhà đầu tư. Báo cáo đánh giá rủi ro gián đoạn nguồn cung dầu hiện mang tính cấp bách trong ngắn hạn nhưng khó kéo dài lâu, khi căng thẳng trong khu vực đang có dấu hiệu hạ nhiệt dần.