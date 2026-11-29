(VTC News) -

Giá cà phê hôm nay tại thị trường trong nước ghi nhận đà phục hồi mạnh, trong khi đó giá cà phê Robusta tiến sát 3.000 USD/tấn.

Giá cà phê hôm nay 29/11

Giá cà phê hôm nay được cập nhật với hai nhóm chính gồm giá cà phê trên thị trường quốc tế và giá thu mua tại các vùng sản xuất trọng điểm trong nước. Giá cà phê trong nước tập trung tại Lâm Đồng, Đắk Lắk, Gia Lai và khu vực Đắk Nông (tỉnh cũ); giá cà phê thế giới được theo dõi qua các hợp đồng kỳ hạn Arabica trên sàn New York và Robusta trên sàn London.

Giá cà phê hôm nay ghi nhận xu hướng tăng. (Ảnh: Getty)

Giá cà phê trong nước

Giá cà phê trong nước vừa ghi nhận một phiên phục hồi mạnh sau nhiều ngày liên tiếp đi xuống. Giá thu mua tại các vùng trọng điểm tăng từ 2.200-2.500 đồng/kg, đưa mặt bằng thu mua lên 72.000-73.000 đồng/kg.

Bảng cập nhật giá cà phê trong nước tại các vùng thu mua chính

Khu vực Giá tham khảo (VND/kg) Thay đổi so với phiên trước (VND/kg) Đắk Lắk

(Vùng thu mua cà phê Đắk Lắk) 72.700 + 2.300 Lâm Đồng

(Vùng thu mua Lâm Đồng truyền thống) 72.000 + 2.200 Gia Lai

(Vùng thu mua cà phê Gia Lai) 72.700 + 2.300 Đắk Nông (tỉnh cũ)

(Tỉnh cũ hiện thuộc tỉnh Lâm Đồng) 73.000 + 2.500

Lưu ý, giá cà phê trong bảng mang tính tham khảo tại thời điểm cập nhật 7h30 sáng 29/11. Giá thực tế có thể thay đổi tùy theo chất lượng cà phê, sản lượng thu mua, đơn vị giao dịch, chi phí vận chuyển và điều kiện thị trường từng khu vực.

Giá cà phê thế giới

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê Robusta đồng loạt tăng mạnh trong phiên cuối tuần. Hợp đồng kỳ hạn tháng 1/2027 tăng 89 USD, tương đương 3,12%, lên 2.946 USD/tấn.

Bảng giá cà phê Robusta trên sàn London, cập nhật lúc 7h30 ngày 29/11

Sàn giao dịch Kỳ hạn Giá giao dịch (USD/tấn) Biến động (USD) London 01/27 2.946 +89 London 03/27 2.923 +91 London 05/27 2.909 +93 London 07/27 2.897 +90 London 09/27 2.885 +84

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica cũng có phiên phục hồi tích cực. Giá Arabica kỳ hạn tháng 12/2026 tăng 5,20 US cent/pound, tương đương 1,89%, lên 280,85 US cent/pound.

Bảng giá cà phê Arabica trên sàn New York, cập nhật lúc 7h30 ngày 29/11/2026