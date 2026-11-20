(VTC News) -

Giá cà phê hôm nay tăng nhẹ trở lại đối với Arabica và tiếp tục giảm mạnh trên thị trường Robusta. Trong khi đó, giá cà phê trong nước cũng đồng loạt giảm.

Giá cà phê hôm nay 20/11/2026

Giá cà phê hôm nay được cập nhật với hai nhóm chính gồm giá thu mua tại các vùng sản xuất trọng điểm trong nước và giá cà phê thế giới. Trong đó, giá trong nước tập trung tại Lâm Đồng, Đắk Lắk, Gia Lai và khu vực Đắk Nông; giá cà phê thế giới được theo dõi qua các hợp đồng kỳ hạn Robusta trên sàn London và Arabica trên sàn New York.

Giá cà phê trong nước hôm nay giảm. (Ảnh: Shutterstock)

Giá cà phê trong nước

Cập nhật đến đầu giờ sáng nay 20/11/2026, giá cà phê trực tuyến trong nước tại các khu vực sản xuất trọng điểm dao động từ 74.200-75.000 đồng/kg. Giá cà phê bình quân niêm yết giảm 2.200 đồng/kg, về mức 74.900 đồng/kg trước phiên giao dịch mới.

Bảng cập nhật giá cà phê trong nước tại các vùng thu mua chính:

Khu vực Giá tham khảo (VND/kg) Thay đổi so với phiên trước (VND/kg) Đắk Lắk

(Vùng thu mua cà phê Đắk Lắk) 74.800 −2.200 Lâm Đồng

(Vùng thu mua Lâm Đồng truyền thống) 74.200 −2.300 Gia Lai

(Vùng thu mua cà phê Gia Lai) 74.800 -2.200 Đắk Nông (tỉnh cũ)

(Tỉnh cũ hiện thuộc tỉnh Lâm Đồng) 75.000 −2.200

Lưu ý, giá cà phê trong bảng mang tính tham khảo tại thời điểm cập nhật. Giá thực tế có thể thay đổi tùy theo chất lượng cà phê, sản lượng thu mua, đơn vị giao dịch, chi phí vận chuyển và điều kiện thị trường từng khu vực.

Giá cà phê thế giới 20/11/2026

Đóng cửa phiên giao dịch 19/11, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2027 trên sàn London tiếp tục giảm phiên thứ 9 liên tiếp, với mức giảm 1,36% (41 USD/tấn) so với phiên trước, xuống còn 2.978 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 3/2027 giảm 1,57% (47 USD/tấn), còn 2.941 USD/tấn.

Bảng giá cà phê Robusta trên sàn London, cập nhật lúc 8h30 ngày 20/11:

Sàn giao dịch Kỳ hạn Giá giao dịch (USD/tấn) Biến động (USD) London 11/26 3.056 +34 London 01/27 2.978 -41 London 03/27 2.941 -47 London 05/27 2.926 -48 London 07/27 2.909 -51

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 12/2026 đảo chiều tăng nhẹ 0,39% (1,1 US cent/pound), đạt 282,05 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2027 tăng 0,2% (0,55 US cent/pound), lên mức 276 US cent/pound; trong khi hợp đồng giao kỳ hạn tháng 5/2027 giảm 0,2% (0,55 US cent/pound), ở mức 268,2 US cent/pound.

Bảng giá cà phê Arabica trên sàn New York, cập nhật lúc 8h30 ngày 20/11:

Sàn giao dịch Kỳ hạn Giá giao dịch(cent/lb) Biến động(cent) New York 12/26 282,05 +1,10 New York 03/27 276,00 +0,55 New York 05/27 268,20 -0,55 New York 07/27 261,85 -2,60 New York 09/27 257,10 -3,85

Nhận định giá cà phê

Theo Barchart, giá cà phê thế giới biến động trái chiều với cà phê Robusta giảm xuống mức thấp nhất trong 2,75 năm, còn Arabica phục hồi nhẹ.

Giá cà phê Arabica đầu phiên giảm nhưng sau đó đảo chiều đi lên khi Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) điều chỉnh giảm dự báo xuất khẩu cà phê Colombia niên vụ 2026/27 xuống còn 11,5 triệu bao, thấp hơn 6% so với mức 12,2 triệu bao đưa ra hồi tháng 5. USDA cũng hạ dự báo xuất khẩu của Colombia trong niên vụ 2025/26.

Colombia là quốc gia sản xuất Arabica lớn thứ hai thế giới. Việc triển vọng xuất khẩu của nước này suy giảm đã hỗ trợ giá Arabica, vốn trước đó chịu sức ép từ kỳ vọng nguồn cung toàn cầu tăng lên, đặc biệt là từ Brazil.

Trong khi đó, giá cà phê Robusta đang chịu áp lực do triển vọng nguồn cung được cải thiện sau khi Hiệp hội Cà phê và Ca cao Việt Nam hôm thứ Hai dự báo sản lượng cà phê Robusta của Việt Nam niên vụ 2026/27 sẽ tăng lên 2,1 triệu tấn, tăng 5% so với năm trước. Việt Nam là nhà sản xuất cà phê Robusta lớn nhất thế giới.

Giá cà phê Robusta đang chịu áp lực do triển vọng nguồn cung được cải thiện. (Ảnh: Barchart)

Theo báo cáo của Sở Giao dịch Liên lục địa ICE (Intercontinental Exchange), tính đến ngày 19/11, có 248.175 bao cà phê Brazil đang chờ kiểm định chất lượng tại các kho của ICE, mức cao nhất trong 3,75 năm.

Cà phê Brazil đã liên tục được đưa đến các kho của ICE kể từ giữa tháng 9, khiến tồn kho cà phê Brazil tại đây tăng lên mức cao nhất trong 14,25 tháng, đạt 112.682 bao vào thứ Tư tuần trước.

Mặc dù cà phê Brazil đang được đưa đến các kho của ICE, song lượng cà phê này vẫn chưa được bổ sung đáng kể vào tồn kho đạt chuẩn được chứng nhận của sàn. Tồn kho cà phê Arabica trên sàn ICE đã có xu hướng giảm trong 8 tháng qua và xuống mức thấp nhất trong 27 năm, còn 186.414 bao vào đầu tuần này, qua đó trở thành yếu tố hỗ trợ giá.

Ngoài ra, đồng real Brazil giảm xuống mức thấp nhất trong 19 tháng so với đô la Mỹ vào thứ Năm cũng gây áp lực giảm giá đối với cà phê. Đồng real Brazil yếu hơn khuyến khích các nhà xuất khẩu bán nhiều cà phê hơn. Brazil là nhà sản xuất và xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới, chiếm 35-40% sản lượng thế giới và gần 30% lượng xuất khẩu cà phê thế giới, theo ICO và USDA.