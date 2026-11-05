(VTC News) -

Diễn biến giá cà phê Robusta tại London và cà phê Arabica trên sàn New York không chỉ phản ánh tình hình giao dịch quốc tế mà còn tác động đến xu hướng giá cà phê trong nước.

Sàn London giao dịch hợp đồng cà phê Robusta, trong khi sàn New York giao dịch hợp đồng Coffee C, đại diện cho cà phê Arabica. Giá các hợp đồng được niêm yết theo từng tháng đáo hạn và có thể biến động trong phiên giao dịch.

Giá cà phê hôm nay tăng giảm trái chiều trên 2 sàn giao dịch quốc tế. (Ảnh: Shutterstock)

Giá cà phê trực tuyến sàn London hôm nay 5/11/2026

Sàn London là thị trường giao dịch cà phê Robusta quan trọng trên thế giới. Giá cà phê Robusta được niêm yết bằng USD/tấn, với các hợp đồng giao hàng theo từng tháng kỳ hạn.

Giá cà phê Robusta tăng trở lại do hoạt động mua bù các vị thế bán xuất hiện, trong bối cảnh chỉ số USD (DXY) giảm xuống mức thấp nhất 5 tuần.

Bảng giá cà phê Robusta trên sàn London, cập nhật lúc 10h30 ngày 5/11:

Sàn giao dịch Kỳ hạn Giá giao dịch (USD/tấn) Biến động

(USD) London 11/26 3.243 +18 London 01/27 3.228 +18 London 03/27 3.208 +18 London 05/27 3.200 +16 London 07/27 3.190 +15

Giá cà phê trực tuyến sàn New York hôm nay 5/11/2026

Trên sàn New York, cà phê Arabica là mặt hàng giao dịch chủ đạo. Giá được niêm yết bằng cent/pound (cent/lb). Giá cà phê Arabica tiếp tục chịu áp lực giảm do sức ép nguồn cung từ Brazil.

Bảng giá cà phê Arabica trên sàn New York, cập nhật lúc 10h30 ngày 5/11:

Sàn giao dịch Kỳ hạn Giá giao dịch

(cent/lb) Biến động

(cent) New York 12/26 279,75 -4,2 New York 03/27 270,90 -3,7 New York 05/27 267,15 -3,8 New York 07/27 264,75 -3,65 New York 09/27 262,70 -3,35

Nhận định giá cà phê

Theo Barchart, giá cà phê hôm nay diễn biến trái chiều, trong đó Arabica giảm xuống mức thấp nhất 5 tuần.

Triển vọng xuất khẩu cà phê từ Brazil tăng lên đang gây sức ép lên giá. Sàn ICE (Intercontinental Exchange) cho biết tính đến thứ Ba 3/11, có 55.396 bao cà phê Brazil đang chờ được phân loại tại các kho của sàn này, mức cao nhất trong 7 tuần.

Khi cà phê vượt qua các cuộc kiểm tra phân loại, ICE sẽ đưa lượng hàng đó vào số liệu tồn kho được chứng nhận. Tuy nhiên, quá trình phân loại có thể mất từ 1-2 tuần hoặc lâu hơn nếu khối lượng hàng lớn.

Cà phê Brazil đã được đưa đến các kho của ICE với tốc độ nhanh kể từ giữa tháng 9. Tồn kho cà phê Brazil tại ICE tăng lên mức cao nhất trong 9 tháng, đạt 83.052 bao vào thứ Năm và thứ Sáu tuần trước.

Tồn kho cà phê Arabica được ICE chứng nhận giảm xuống mức thấp nhất trong 7 tuần, còn 220.379 bao, chỉ nhỉnh hơn đôi chút so với mức đáy 27 năm là 217.646 bao được ghi nhận hôm 15/9.

Trái ngược với Arabica, giá cà phê Robusta quay đầu tăng khi hoạt động mua bù các vị thế bán xuất hiện, trong bối cảnh chỉ số USD (DXY) giảm xuống mức thấp nhất trong 5 tuần.

Tồn kho cà phê Robusta do ICE chứng nhận đã tăng mạnh kể từ đầu tháng 10, đạt mức cao nhất trong 1,25 năm với 6.809 lô vào thứ Năm tuần trước, trước khi giảm nhẹ xuống còn 6.716 lô trong phiên giao dịch ngày 4/11.