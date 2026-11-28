(VTC News) -

Giá cà phê hôm nay đồng loạt tăng ở cả thị trường trong nước và quốc tế.

Giá cà phê hôm nay 28/11/2026

Giá cà phê hôm nay được cập nhật theo hai nhóm chính gồm giá thu mua tại các vùng sản xuất trọng điểm trong nước và giá cà phê trên thị trường quốc tế. Giá cà phê trong nước tập trung tại Lâm Đồng, Đắk Lắk, Gia Lai và khu vực Đắk Nông (tỉnh cũ); giá cà phê thế giới được theo dõi qua các hợp đồng kỳ hạn Arabica trên sàn New York và Robusta trên sàn London.

Giá cà phê trong nước 28/11/2026

Tính đến đầu giờ sáng nay 28/11/2026, giá cà phê tại các vùng sản xuất trọng điểm trong nước tăng trung bình 600 đồng/kg so với phiên liền trước, dao động trong khoảng 69.800 - 70.500 đồng/kg.

Bảng cập nhật giá cà phê trong nước tại các vùng thu mua chính:

Khu vực Giá tham khảo (VND/kg) Thay đổi so với phiên trước (VND/kg)

Đắk Lắk

(Vùng thu mua cà phê Đắk Lắk) 70.400 +700 Lâm Đồng

(Vùng thu mua Lâm Đồng truyền thống) 69.800 +600 Gia Lai

(Vùng thu mua cà phê Gia Lai) 70.400 +700 Đắk Nông (tỉnh cũ)

(Tỉnh cũ hiện thuộc tỉnh Lâm Đồng) 70.500 +500

Lưu ý, giá cà phê trong bảng mang tính tham khảo tại thời điểm cập nhật. Giá thực tế có thể thay đổi tùy theo chất lượng cà phê, sản lượng thu mua, đơn vị giao dịch, chi phí vận chuyển và điều kiện thị trường từng khu vực.

Giá cà phê hôm nay tăng ở cả thị trường trong nước và quốc tế. (Ảnh: Barchart)

Giá cà phê thế giới 28/11/2026

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê hôm nay tăng mạnh và chạm mức cao nhất trong một tuần.

Trên sàn London, chốt phiên giao dịch 27/11/2026, giá cà phê trực tuyến Robusta kỳ hạn giao tháng 1/2027 tăng 89 USD/tấn (+3,12%) lên 2.946 USD/tấn. Giá cà phê robusta kỳ hạn giao tháng 03/2027 tăng 91 USD/tấn (+3,21%) lên 2.923 USD/tấn.

Bảng giá cà phê Robusta trên sàn London, cập nhật lúc 7h ngày 28/11/2026:

Sàn giao dịch Kỳ hạn Giá giao dịch (USD/tấn) Biến động (USD) London 01/27 2.946 +89 London 03/27 2.923 +91 London 05/27 2.909 +93 London 07/27 2.897 +90 London 09/27 2.885 +84

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao tháng 12/2026 không đổi tại mức 275,65 US cent/pound. Giá cà phê giao tháng 3/2027 tăng 5,55 US cent/pound (+2,06%) lên 275,55 US cent/pound.

Bảng giá cà phê Arabica trên sàn New York, cập nhật lúc 7h ngày 28/11/2026:

Sàn giao dịch Kỳ hạn Giá giao dịch(cent/lb) Biến động(cent) New York 12/26 275,65 0 New York 03/27 275,55 +5,55 New York 05/27 268,85 +5,75 New York 07/27 263,70 +6 New York 09/27 259,15 +5,95

Nhận định giá cà phê

Theo Barchart, giá cà phê chốt phiên thứ Sáu tăng mạnh và đạt mức cao nhất trong một tuần. Hoạt động mua bù các vị thế bán khống xuất hiện trên thị trường cà phê kỳ hạn sau khi đồng nội tệ real Brazil tăng lên mức cao nhất trong 2,5 tuần so với USD, khiến các nhà xuất khẩu hạn chế bán ra.

Hôm thứ Tư, giá cà phê Arabica giảm xuống mức thấp nhất trong 5,25 tháng. Trong khi đó, giá cà phê Robusta giảm xuống mức thấp nhất trong 3 năm, khi những lo ngại về nguồn cung dịu bớt.

Tồn kho cà phê Arabica trên sàn ICE đã tăng lên mức cao nhất trong 3,75 tháng là 283.036 bao vào thứ Tư. Trong khi đó, tồn kho cà phê Robusta trên sàn ICE tăng mạnh kể từ đầu tháng 10, đạt mức cao nhất trong 1,25 năm là 6.809 lô vào ngày 29/10, nhưng gần đây đã giảm trở lại mức thấp nhất trong 5 tuần là 5.689 lô vào thứ Năm.

Giá cà phê cũng đang chịu áp lực từ lượng lớn cà phê Brazil được vận chuyển đến các kho của Sàn Giao dịch Liên lục địa - Intercontinental Exchange (ICE). Sàn ICE báo cáo rằng, tính đến thứ Sáu tuần trước, có 251.230 bao cà phê đang chờ phân loại tại các kho của ICE, mức cao nhất trong 3,75 năm, mặc dù con số này đã giảm xuống còn 236.582 bao vào thứ Ba. Khi cà phê vượt qua các bài kiểm tra phân loại, ICE sẽ cộng số lượng này vào dữ liệu tồn kho được chứng nhận, nhưng quá trình phân loại có thể mất 1-2 tuần hoặc lâu hơn nếu khối lượng lớn.

Cà phê từ Brazil đã đổ về ồ ạt kể từ giữa tháng 9, đẩy lượng tồn kho cà phê Brazil trên sàn ICE tăng vọt lên mức cao nhất trong 1,25 năm là 166.475 bao vào thứ Tư, trong đó Arabica chiếm phần lớn lượng hàng nhập kho.

Giá cà phê Robusta chịu sức ép từ triển vọng nguồn cung cải thiện sau khi Hiệp hội Cà phê và Ca cao Việt Nam (Vicofa) hôm thứ Hai tuần trước dự báo sản lượng robusta của Việt Nam trong niên vụ 2026/27 sẽ tăng lên 2,1 triệu tấn, cao hơn 5% so với niên vụ trước. Việt Nam hiện là quốc gia sản xuất robusta lớn nhất thế giới.

Hoạt động bán ra của các quỹ tiếp tục gây sức ép lên giá Robusta. Báo cáo Cam kết của các nhà giao dịch (COT) công bố hôm thứ Sáu cho thấy trong tuần kết thúc ngày 24/11, các quỹ đã tăng thêm 5.357 vị thế bán khống đối với cà phê robusta ICE, nâng tổng vị thế bán ròng lên 29.426 vị thế, mức cao nhất trong gần 4 năm.

Tuy nhiên, quy mô vị thế bán khống lớn cũng đồng nghĩa thị trường cà phê có thể chứng kiến một đợt tăng giá do hoạt động mua bù các vị thế bán khống trong thời gian tới.