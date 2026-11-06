Giá cà phê trực tuyến sàn London và New York hôm nay 6/11/2026

(VTC News) -

Giá cà phê trên hai sàn quốc tế London và New York là một trong những dữ liệu được theo dõi thường xuyên khi đánh giá diễn biến của nhóm hàng hóa nông sản này.

Sàn London giao dịch hợp đồng cà phê Robusta, trong khi sàn New York giao dịch hợp đồng Coffee C, đại diện cho cà phê Arabica. Giá các hợp đồng cà phê được niêm yết theo từng tháng đáo hạn và thường xuyên biến động trong phiên giao dịch.

Giá cà phê hôm nay tăng, giảm trái chiều trên 2 sàn giao dịch. (Ảnh: Shutterstock)

Giá cà phê trực tuyến sàn London hôm nay 6/11/2026

Giá cà phê Robusta trên sàn London được niêm yết bằng USD/tấn, với các hợp đồng giao hàng theo từng tháng kỳ hạn.

Bảng giá cà phê Robusta trên sàn London, cập nhật lúc 10h10 ngày 6/11:

Sàn giao dịch Kỳ hạn Giá giao dịch (USD/tấn) Biến động (USD) London 11/26 3.243 +18 London 01/27 3.241 +13 London 03/27 3.219 +11 London 05/27 3.209 +9 London 07/27 3.194 +4

Giá cà phê trực tuyến sàn New York hôm nay 6/11/2026

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica được niêm yết bằng cent/pound (cent/lb).

Bảng giá cà phê Arabica trên sàn New York, cập nhật lúc 10h10 ngày 6/11:

Sàn giao dịch Kỳ hạn Giá giao dịch(cent/lb) Biến động(cent) New York 12/26 277,15 -2,60 New York 03/27 269,25 -1.65 New York 05/27 265,65 -1,50 New York 07/27 263,15 -1,60 New York 09/27 261,10 -1,60

Nhận định giá cà phê

Theo Barchart, giá cà phê hôm nay biến động trái chiều, với cà phê Arabica giảm xuống mức thấp nhất trong 5 tuần. Kỳ vọng xuất khẩu cà phê từ Brazil sẽ tăng đang gây áp lực lên giá cà phê Arabica sau khi sàn ICE (Intercontinental Exchange) cho biết tính đến thứ Ba có 55.396 bao cà phê Brazil đang chờ kiểm định tại các kho của tổ chức này, mức cao nhất trong 7 tuần.

Khi cà phê vượt qua các bài kiểm tra phân loại, ICE sẽ bổ sung vào số liệu tồn kho của các kho đã được chứng nhận, nhưng quá trình phân loại có thể mất 1-2 tuần hoặc lâu hơn nếu số lượng lớn.

Trong khi đó, giá cà phê Robusta tiếp tục tăng. Theo Reuters, giá cà phê Robusta trên sàn ICE nhích lên khỏi mức thấp nhất trong 2 năm rưỡi ghi nhận vào tuần trước, trong bối cảnh thị trường tập trung theo dõi hoạt động thu hoạch tại Việt Nam - quốc gia sản xuất Robusta lớn nhất thế giới.

Giá cà phê Robusta còn nhận được sự hỗ trợ sau khi Hội đồng Cà phê Ấn Độ đã cắt giảm ước tính sản lượng cà phê Ấn Độ trong niên vụ 2026 - 2027 xuống còn 380.000 tấn, giảm 5% so với ước tính trước đó là 400.000 tấn, do lượng mưa gió mùa dưới mức bình thường. Ấn Độ là nhà sản xuất cà phê Robusta lớn thứ 5 thế giới.

Giá cà phê vốn đã chịu sức ép sau khi đồng nội tệ real Brazil giảm xuống mức thấp nhất trong 10,25 tháng so với USD vào thứ Hai tuần trước. Đồng real suy yếu khuyến khích các nhà xuất khẩu bán nhiều cà phê hơn, bởi họ có thể thu về nhiều tiền real hơn từ mỗi USD doanh thu xuất khẩu.