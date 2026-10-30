Giá cà phê hôm nay 30/10: Tiếp tục giảm, Arabica chạm đáy 1 tháng

(VTC News) -

Giá cà phê hôm nay 30/10: Đồng loạt giảm

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 29/10, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2026 trên sàn London tiếp tục giảm 23 USD/tấn (0,72%) so với phiên giao dịch trước, xuống 3.177 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 1/2027 cũng giảm 23 USD/tấn (0,72%), còn 3.176 USD/tấn.

Giá cà phê hôm nay tiếp tục giảm. (Ảnh: Shutterstock)

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 12/2026 giảm 1,3 US cent/pound (-0,45%), xuống 285,45 US cent/pound. Trong khi đó, hợp đồng giao tháng 3/2027 tăng nhẹ 0,55 US cent/pound (0,2%), đạt 276,75 US cent/pound. Hợp đồng kỳ hạn giao tháng 5/2026 giá tăng 0,75 US cent/pound (+0,28%) lên 273 US cent/pound. Các kỳ hạn khác giá tăng 0,65-0,7 US cent/pound.

Ở thị trường trong nước, giá cà phê hôm nay 30/10/2026 cũng ghi nhận đà giảm 500 - 800 đồng/kg, giao dịch quanh mức 88.000 - 88.500 đồng/kg.

Nguyên nhân giá cà phê giảm

Theo Barchart, giá cà phê Arabica tại New York hôm nay giảm xuống mức thấp nhất trong 1 tháng, tiếp tục đà bán tháo mạnh trong tuần. Nguyên nhân là do lo ngại các nhà xuất khẩu Brazil sẽ đẩy mạnh bán hàng sau khi đồng real Brazil lao dốc 9% trong phiên giao dịch hôm thứ Hai. Đồng real sau đó đã phục hồi một phần mức giảm, song vẫn mất 8% giá trị trong tuần.

Real Brazil suy yếu có thể khuyến khích các nhà xuất khẩu Brazil bán cà phê ra thị trường, bởi doanh thu bằng USD khi quy đổi sang nội tệ sẽ mang lại nhiều real hơn. Lo ngại nguồn cung tăng thêm từ Brazil trở thành yếu tố gây sức ép lên giá Arabica.

Áp lực giảm giá còn đến từ lượng cà phê Brazil đang chờ kiểm định tại các kho của sàn giao dịch Intercontinental Exchange (ICE). Theo sàn giao dịch này, tính đến thứ Năm 29/10 có 43.996 bao cà phê Brazil đang chờ kiểm định chất lượng, mức cao nhất trong 6 tuần. Chỉ sau khi vượt qua khâu kiểm định, số hàng này mới được tính vào lượng tồn kho được chứng nhận. Quy trình có thể kéo dài từ một đến hai tuần, hoặc lâu hơn nếu khối lượng cần xử lý lớn.

Từ giữa tháng 9, cà phê Brazil được đưa đến các kho của ICE với tốc độ nhanh. Lượng cà phê Brazil lưu kho tại sàn tăng lên 83.052 bao trong ngày thứ Năm, mức cao nhất trong 9 tháng.

Trong khi đó, tồn kho cà phê Arabica được ICE chứng nhận tăng 3.033 bao trong phiên thứ Năm 29/10, đạt 225.068 bao, sau khi giảm xuống 222.035 bao hôm thứ Tư. Dù tăng trở lại, lượng tồn kho này vẫn chỉ cao hơn so với mức đáy 27 năm là 217.646 bao ghi nhận ngày 15/9. Lượng cà phê Brazil đang chờ kiểm định chưa được tính vào số liệu tồn kho được chứng nhận, nên số liệu hiện tại chưa phản ánh đầy đủ lượng hàng đã được chuyển đến các kho của sàn.

Lượng tồn kho cà phê Robusta trên sàn ICE đã tăng mạnh kể từ đầu tháng 10 và đạt mức cao nhất trong 1,25 năm là 6.809 bao vào thứ Năm (29/10), đạt mức cao nhất trong 1,25 năm. Diễn biến này tạo thêm sức ép đối với giá Robusta.

Tại Việt Nam, hoạt động thu hoạch vụ cà phê mới niên vụ 2026 - 2027 đang bắt đầu. Các ước tính gần đây cho thấy sản lượng trong niên vụ hiện tại có thể đạt mức kỷ lục 32,5 triệu bao, tăng 800.000 bao so với niên vụ trước.

Điều kiện thời tiết thuận lợi tại Việt Nam đang gây áp lực giảm giá đối với cà phê. Theo công ty dự báo thời tiết Vaisala, các trận mưa lớn gần đây đã cải thiện độ ẩm của đất và sẽ hỗ trợ sự phát triển của cà phê ở Tây Nguyên.