Giá cà phê hôm nay 9/9: Arabica thấp nhất 2 tháng, Robusta hồi phục

(VTC News) -

Đóng cửa phiên giao dịch 8/9, trên sàn London, chỉ giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 9/2026 giảm 28 USD/tấn (-0,83%) xuống 3.347 USD/tấn, các kỳ hạn khác giá đều tăng. Cụ thể, hợp đồng giao tháng 11/2026 giá tăng 53 USD/tấn (+1,56%) đạt 3.458 USD/tấn. Các kỳ hạn khác giá cà phê hôm nay tăng 52-57 USD/tấn.

Ngược lại, trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 9/2026 giảm 5,8 US cent/pound (-1,79%) xuống 318,45 US cent/pound. Giá cà phê giao tháng 12/2026 giảm 4,3 US cent/pound (-1,45%) xuống 291,3 US cent/pound. Các kỳ hạn khác giá giảm 4,75-5,4 US cent/pound.

Giá cà phê Arabica thấp nhất 2 tháng, Robusta hồi phục. (Ảnh: Shutterstock)

Nhận định giá cà phê

Theo Barchart, giá cà phê Arabica giảm xuống mức thấp nhất trong 2 tháng do chịu sức ép của lượng cà phê xuất khẩu tăng mạnh từ Brazil. Theo báo cáo của Bộ Thương mại Brazil, xuất khẩu cà phê tháng 8 của Brazil tăng 44,6% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 206.618 tấn, mức cao nhất trong 8 tháng.

Trong khi đó, giá cà phê Robusta tăng do dự báo mưa lớn tại Tây Nguyên, vùng sản xuất cà phê lớn nhất Việt Nam, có thể gây ngập lụt và thiệt hại cho vụ cà phê.

Thứ Năm tuần trước, giá cà phê Robusta đã giảm xuống mức thấp nhất trong 3 tháng do nguồn cung cà phê từ Việt Nam, nhà sản xuất cà phê robusta lớn nhất thế giới, tăng lên. Cục Thống kê cho biết, xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong năm 2026 (tháng 1- 8) đã tăng 13,7% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 1,33 triệu tấn.

Lượng mưa cao hơn mức bình thường ở Brazil có thể có lợi cho quá trình ra hoa của cây cà phê cho vụ thu hoạch năm sau, một yếu tố bất lợi cho giá cả. Theo Somar Meteorologia, trong tuần kết thúc ngày 30/8, bang Minas Gerais - vùng trồng cà phê Arabica chủ lực của Brazil - ghi nhận lượng mưa 8,9 mm, tương đương 127% mức trung bình lịch sử.

Dù vậy, nguồn cung gia tăng chưa đủ để xóa bỏ những yếu tố hỗ trợ giá Arabica. Tồn kho Arabica được chứng nhận tại sàn ICE giảm xuống 218.838 bao vào thứ Ba, mức thấp nhất trong 27 năm. Trái lại, tồn kho cà phê Robusta trên sàn ICE leo lên mức cao nhất trong 9,25 tháng, đạt 5.004 lô vào thứ Tư tuần trước, qua đó tạo thêm sức ép lên giá.