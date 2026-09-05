Giá cà phê hôm nay 5/9: Phục hồi nhẹ

(VTC News) -

Đóng cửa phiên giao dịch 4/9, trên sàn London, giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 9/2026 ổn định ở mức 3.344 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 11/2026 giá tăng 56 USD/tấn (+1,66%) lên 3.430 USD/tấn. Giá cà phê ở các kỳ hạn khác hôm nay tăng từ 55-57 USD/tấn.

Trên sàn New York, chỉ riêng giá cà phê Arabica giao tháng 9/2026 giảm 0,1 US cent/pound (-0,03%) xuống 324,25 US cent/pound. Các kỳ hạn khác đều tăng. Cụ thể, giá cà phê giao tháng 12/2026 tăng 0,25 US cent/pound (+0,08%) đạt 295,6 US cent/pound. Các kỳ hạn khác giá tăng từ 2,35-3,4 US cent/pound.

Giá cà phê hôm nay phục hồi nhẹ. (Ảnh: Shutterstock)

Nhận định giá cà phê

Theo Barchart, đà tăng nhẹ trong phiên cuối tuần giúp giá cà phê ổn định trở lại sau nhiều ngày giảm. Trong phiên thứ Năm, giá cà phê Arabica giảm xuống mức thấp nhất trong một tháng, còn Robusta chạm mức thấp nhất trong 3 tháng.

Trong tuần qua, giá cà phê chịu áp lực khi tiến độ thu hoạch tại Brazil cải thiện, làm gia tăng kỳ vọng nguồn cung mới sẽ được đưa ra thị trường.

Tình trạng thiếu kho chứa tại Brazil đang trở thành vấn đề đáng chú ý. Phần lớn các kho chứa tại Brazil hiện không còn tiếp nhận thêm cà phê mới do sức chứa ngày càng hạn chế, có thể làm gia tăng áp lực đối với hoạt động tiêu thụ và lưu chuyển cà phê sau thu hoạch.

Theo công bố mới đây của StoneX - công ty môi giới và tư vấn có trụ sở tại Mỹ, sản lượng cà phê vụ 2026-2027 của Brazil được dự báo đạt mức kỷ lục 77,2 triệu bao nhờ thời tiết thuận lợi, cao hơn 2,6% so với dự báo hồi tháng 3.

Bên cạnh đó, nguồn cung từ Việt Nam, quốc gia sản xuất Robusta lớn nhất thế giới, cũng gây sức ép lên giá cà phê Robusta.

Theo Cục Thống kê, xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2026 đạt 1,33 triệu tấn, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi triển vọng nguồn cung gây sức ép lên giá cà phê, diễn biến tồn kho đang tạo ra những tín hiệu trái chiều giữa Arabica và Robusta.

Tồn kho cà phê Arabica được ICE chứng nhận giảm xuống 223.712 bao vào thứ Năm, mức thấp nhất trong 27 năm, qua đó hỗ trợ giá tăng. Ngược lại, tồn kho Robusta ICE tăng lên 5.004 lô vào thứ Tư, mức cao nhất trong khoảng 9,25 tháng, tạo thêm sức ép đối với giá Robusta.