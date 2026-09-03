Giá cà phê hôm nay 3/9: Đồng loạt giảm mạnh

(VTC News) -

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 2/9, giá cà phê Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 trên sàn London tiếp tục giảm 1,6% (55 USD/tấn) so với phiên trước, xuống 3.376 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 11/2026 giảm 1,59% (55 USD/tấn), đạt 3.406 USD/tấn. Các kỳ hạn khác giá cà phê hôm nay giảm 57 - 60 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 9 giảm mạnh hơn, ở mức 4,05% (13,85 US cent/pound), xuống 328,4 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 12 giảm 3,67% (11,35 US cent/pound), đạt 298,1 US cent/pound. Các kỳ hạn khác giá cà phê giảm 8,6 - 9,9 US cent/pound.

Giá cà phê thế giới hôm nay tiếp tục giảm. (Ảnh: Shutterstock)

Nguyên nhân giá cà phê giảm

Theo Barchart, giá cà phê hôm nay tiếp tục đà giảm kéo dài cả tuần với Arabica xuống mức thấp nhất 5 tuần, trong khi Robusta lùi về mức thấp nhất gần 3 tháng. Giá cà phê giảm mạnh trong tuần qua do triển vọng vụ thu hoạch của Brazil được dự báo sẽ làm tăng nguồn cung lớn ra thị trường.

Phần lớn các kho cà phê tại Brazil đã gần kín công suất và không còn khả năng tiếp nhận thêm nhiều hàng, làm gia tăng áp lực đối với hoạt động lưu trữ và tiêu thụ cà phê sau thu hoạch.

Triển vọng thời tiết tại Brazil cũng trở thành yếu tố bất lợi với giá cà phê.

Lượng mưa cao hơn mức bình thường ở Brazil có thể hỗ trợ quá trình ra hoa của cây cà phê cho vụ thu hoạch năm sau, một yếu tố gây bất lợi cho giá cả. Theo hãng thông tấn Somar Meteorologia, vùng Minas Gerais - khu vực trồng cà phê Arabica chủ lực của Brazil - nhận được 8,9 mm mưa trong tuần kết thúc ngày 30/8, tương đương 127% mức trung bình lịch sử.

Thứ Ba tuần trước, giá cà phê Arabica đạt mức cao nhất trong 7,75 tháng và cà phê Robusta đạt mức cao nhất trong 3 tuần do tiến độ thu hoạch cà phê chậm ở Brazil. Theo Safras & Mercado, tính đến ngày 26/8, vụ thu hoạch cà phê năm 2026/27 của Brazil đã hoàn thành 97%, thấp hơn so với 100% của năm ngoái và mức trung bình 5 năm là 98%. Riêng cà phê Arabica của Brazil đã hoàn thành 96%, thấp hơn so với 99% của năm ngoái.

Cooxupe, hợp tác xã cà phê lớn nhất Brazil, cho biết, tính đến ngày 28/8, nông dân trong hợp tác xã đã thu hoạch 91,9% sản lượng cà phê niên vụ 2026, tăng so với mức 87,5% một tuần trước đó, nhưng vẫn thấp hơn mức 94,9% của cùng thời điểm năm ngoái.