Giá cà phê hôm nay 8/9: Tăng, giảm trái chiều

(VTC News) -

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 7/9, trên sàn London, giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 9/2026 tăng 56 USD/tấn (+1,67%) lên 3.400 USD/tấn. Trái lại, các kỳ hạn khác giá đều giảm. Cụ thể, hợp đồng giao tháng 11/2026 giá giảm 25 USD/tấn (-0,73%) xuống 3.405 USD/tấn; Kỳ hạn giao tháng 1/2027 giá giảm 21 USD/tấn (-0,61%) xuống 3.394 USD/tấn. Các kỳ hạn khác giá cà phê hôm nay giảm 20 USD/tấn.

Do thị trường Mỹ đóng cửa nghỉ lễ Ngày Lao động nên cà phê Arabica không giao dịch. Trước kỳ nghỉ lễ, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 9/2026 đứng ở mức 324,25 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 12/2026 giao dịch ở mức 295,6 US cent/pound.

Giá cà phê Robusta tăng giảm trái chiều. (Ảnh minh họa)

Nhận định giá cà phê

Theo trang điện tử Comunicaffe của Italy, thị trường cà phê đang hạ nhiệt sau 2 tháng biến động mạnh và một số đợt tăng giá kỷ lục. Hai tuần qua chứng kiến ​​sự sụt giảm rõ rệt trên cả hai sàn giao dịch.

Từ mức cao nhất ngày 24/8, cà phê Arabica và Robusta đã giảm lần lượt 13,5% và 9,8%, kết thúc phiên giao dịch ngày 3/9 ở mức 295,60 US cent/pound (tháng 12) và 3.430 USD/tấn (tháng 11).

Giá cà phê Arabica đã giảm xuống dưới mốc 3 USD/pound, chạm mức thấp nhất kể từ cuối tháng 6. Giá cà phê Arabica chịu áp lực do dự báo Brazil, nước sản xuất lớn nhất thế giới, sẽ có vụ mùa bội thu trong niên vụ 2026-2027.

Triển vọng về một vụ thu hoạch bội thu tại Brazil đang tạo áp lực giảm đối với giá cà phê. Trước đó, tiến độ thu hoạch chậm hơn bình thường cùng việc nông dân hạn chế bán ra góp phần hỗ trợ thị trường.

Tuy nhiên, tình hình đang thay đổi. Các báo cáo từ Brazil cho biết hầu hết kho chứa tại nước này hiện không còn tiếp nhận cà phê mới.

Comunicaffe dẫn nhận định của nhà phân tích Haroldo Bonfá, trao đổi với Notícias Agrícolas rằng, đây là dấu hiệu cho thấy vụ mùa năm nay “tốt hoặc rất tốt”, ít nhất xét về sản lượng.

Theo ước tính của ông Bonfá, xuất khẩu cà phê Arabica của Brazil dự kiến ​​phục hồi mạnh mẽ, tăng lên 49 triệu bao trong niên vụ hiện tại. Bất chấp áp lực giảm giá, thị trường cà phê Arabica vẫn tiếp tục được hỗ trợ bởi lượng tồn kho được chứng nhận ở mức thấp. Lượng tồn kho này giảm xuống mức thấp mới, chỉ còn 223.712 bao, thấp hơn gần 4 lần so với hai năm trước.

Trong khi phần lớn sản lượng của Brazil trong niên vụ 2026-2027 vẫn đang chờ xuất khẩu, sự chú ý của thị trường đã bắt đầu chuyển sang quá trình ra hoa của vụ 2027-2028 và các giai đoạn sinh trưởng tiếp theo.

Yếu tố khí hậu, đặc biệt là El Niño, đang trở thành tâm điểm của thị trường. Hiện tượng El Niño đã hình thành rõ rệt tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và dự kiến đạt đỉnh vào cuối năm, với những tác động đối với hoàn lưu khí quyển toàn cầu có thể kéo dài sang năm 2027.

Theo BMI - bộ phận nghiên cứu thị trường thuộc Fitch Solutions, sự mạnh lên của El Niño và tác động tiềm tàng đối với các nhà sản xuất cà phê châu Á, cùng triển vọng Brazil bước vào một năm giảm sản lượng trong chu kỳ Arabica 2027-2028 và chi phí đầu vào gia tăng tại một số vùng sản xuất chủ chốt, sẽ tạo lực hỗ trợ cho giá cà phê kỳ hạn.

Theo đó, BMI nâng dự báo giá Arabica bình quân năm 2026 lên 307 cent/pound, từ mức ước tính trước đó là 293 cent/pound.