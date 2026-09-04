Giá cà phê hôm nay 4/9: Đà giảm chưa dứt

(VTC News) -

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 3/9, trên sàn London, giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 9/2026 giảm 27 USD (-0,81%) xuống 3.298 USD/tấn. Giá cà phê hợp đồng giao tháng 11/2026 giảm 32 USD/tấn (-0,94%) xuống 3.374 USD/tấn. Các kỳ hạn khác giá cà phê hôm nay giảm 35 - 38 USD/tấn.

Tương tự trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 9/2026 giảm 4,05 US cent/pound (-1,23%) xuống 324,35 US cent/pound. Giá cà phê giao tháng 12/2026 giảm 2,75 US cent/pound (-0,92%) còn 295,35 US cent/pound. Các kỳ hạn khác giá giảm từ 2,7 - 3,15 US cent/pound.

Giá cà phê hôm nay giảm ở cả thị trường quốc tế và trong nước. (Ảnh: Shutterstock)

Tại thị trường trong nước, giá cà phê hôm nay 4/9 cũng giảm 600 đồng/kg so với hôm qua 3/9, xuống mức bình quân 94.300 đồng/kg.

Nguyên nhân giá cà phê giảm

Theo Barchart, giá cà phê hôm nay tiếp tục đà giảm kéo dài cả tuần, với cà phê Arabica giảm xuống mức thấp nhất trong 1 tháng và cà phê Robusta giảm xuống mức thấp nhất trong 3 tháng.

Nguyên nhân là do triển vọng vụ thu hoạch cà phê của Brazil sẽ bổ sung thêm nguồn cung cho thị trường. Tiến độ thu hoạch cà phê đang dần hoàn tất, trong khi nhiều kho hàng tại Brazil gần kín chỗ do lượng cà phê mới được đưa về tăng lên.

Bên cạnh đó, nguồn cung cà phê lớn hơn từ Việt Nam, quốc gia sản xuất cà phê Robusta lớn nhất thế giới, cũng đang gây áp lực lên giá cà phê Robusta. Theo Cục Thống kê, xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong năm 2026 (tháng 1 - tháng 8) tăng 13,7% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 1,33 triệu tấn. Riêng trong tháng 8, Việt Nam đã xuất khẩu 132.000 tấn cà phê, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm trước.

Đối với cà phê Arabica, các nhà giao dịch cho biết, xuất khẩu tăng mạnh từ Brazil, nước sản xuất cà phê lớn nhất thế giới, đang giúp giảm bớt tình trạng khan hiếm nguồn cung trong ngắn hạn.

Trong khi đó, mưa trở lại là tín hiệu tích cực đối với giai đoạn ra hoa, yếu tố có vai trò quyết định đến sản lượng vụ cà phê năm tới. Somar Meteorologia ngày 1/9 cho biết bang Minas Gerais, vùng trồng cà phê Arabica chủ lực của Brazil, ghi nhận 8,9 mm mưa trong tuần kết thúc ngày 30/8, tương đương 127% mức trung bình lịch sử.

Công ty môi giới và tư vấn StoneX dự báo sản lượng cà phê Brazil niên vụ 2026-2027 sẽ đạt mức kỷ lục 77,2 triệu bao nhờ điều kiện thời tiết thuận lợi. Con số này cao hơn 2,6% so với dự báo 75,3 triệu bao đưa ra hồi tháng 3, do thời tiết thuận lợi giúp năng suất cải thiện.