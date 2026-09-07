(VTC News) -

Tính đến đầu giờ sáng nay (7/9), giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 trên sàn London ở mức 3.344 USD/tấn, giảm 4,2% (148 USD/tấn) trong tuần trước. Hợp đồng giao tháng 11/2026 giảm 2,8% (99 USD/tấn), đạt 3.430 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 9/2026 giảm mạnh tới 6,2% (21,6 US cent/pound) trong tuần trước, chỉ còn 324,25 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 12/2026 giá giảm 5,5% (17,3 US cent/pound), còn 295,6 US cent/pound.

Tại thị trường trong nước, giá cà phê hôm nay 7/9/2026 đi ngang tại các vùng trọng điểm, bình quân giữ mức 94.800 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay 7/9 đi ngang. (Ảnh minh họa)

Nhận định giá cà phê

Comunicaffe cho biết, theo Trung tâm Nghiên cứu Nâng cao về Kinh tế Ứng dụng (Cepea), thuộc Đại học São Paulo, vụ thu hoạch cà phê Arabica niên vụ 2026-2027 tại hầu hết các vùng sản xuất của Brazil đã gần hoàn tất vào cuối tháng 8, với tiến độ thu hoạch được đẩy nhanh trong những tuần trước đó nhờ thời tiết khô ráo.

Tuy nhiên, tốc độ vẫn chậm hơn so với cùng kỳ năm ngoái, khi hoạt động thu hoạch đã hoàn tất ở hầu hết các vùng, theo khảo sát của các thành viên tham gia thị trường do Cepea thực hiện.

Sự chậm trễ này chủ yếu do lượng mưa cao hơn mức trung bình trong mùa đông, điều này ảnh hưởng đến chất lượng cà phê của các lô hàng.

Vụ thu hoạch năm 2026/27 được dự đoán là một trong những vụ mùa có chất lượng kém nhất trong những năm gần đây, với tỷ lệ cà phê có chất lượng kém cao.

Tại miền nam Minas Gerais, thu hoạch cà phê Arabica đạt trung bình 90% diện tích vào cuối tháng 8, tăng từ mức 65% vào đầu tháng. Tại vùng Cerrado Mineiro, tỷ lệ thu hoạch đạt từ 85% đến 90%, tăng từ 50% vào đầu tháng 8. Zona da Mata là một trong những vùng sản xuất cà phê Arabica phát triển nhất, với khoảng 97% diện tích đã được thu hoạch và theo khảo sát của Cepea, các hoạt động dự kiến ​​sẽ sớm hoàn tất.

Đối với cà phê Robusta, theo khảo sát của Cepea, hoạt động thu hoạch đã hoàn tất ở Espírito Santo và Rondônia. Hiện tại, sự chú ý đang chuyển sang sản lượng cuối cùng của vụ mùa, tốc độ giao dịch và quá trình ra hoa sẽ diễn ra trong mùa vụ 2027/28. Một số khu vực đã bắt đầu xuất hiện hoa và dự kiến quá trình ra hoa sẽ diễn ra mạnh hơn trong những tuần tới.

Điều kiện thời tiết trong tháng 9 và tháng 10, giai đoạn được coi là rất quan trọng cho sự ra hoa của vụ mùa tiếp theo, đặc biệt là trong bối cảnh có khả năng xảy ra hiện tượng El Niño, đang được các bên tham gia thị trường theo dõi sát sao. Bên cạnh lượng mưa, yếu tố quan trọng giúp kích thích sự ra hoa và đảm bảo sự phát triển của cây, nhiệt độ cũng sẽ đóng vai trò then chốt với khả năng đậu hoa và giai đoạn hình thành quả ban đầu.

Xuất khẩu cà phê của Brazil bước vào niên vụ 2026-2027 với tốc độ nhanh hơn so với thời điểm đầu niên vụ trước. Theo các thành viên thị trường được Cepea khảo sát, lượng xuất khẩu có thể còn cao hơn nếu lượng mưa trong tháng 6 và tháng 7 không gây trở ngại cho hoạt động thu hoạch và làm khô hạt cà phê tại các vùng sản xuất Arabica ở Minas Gerais và São Paulo.

Theo số liệu của Hiệp hội các nhà xuất khẩu cà phê Brazil (Cecafé), trong tháng 7/2026, tháng đầu tiên của niên vụ mới, Brazil xuất khẩu tổng cộng 3,03 triệu bao cà phê loại 60 kg (bao gồm Arabica và Robusta), tăng 9,9% so với 2,76 triệu bao xuất khẩu trong tháng 7/2025.