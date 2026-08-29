Giá cà phê hôm nay 29/8/2026: Arabica hồi phục, Robusta tiếp tục giảm

(VTC News) -

Giá cà phê Arabica hồi phục, Robusta tiếp tục giảm

Đóng cửa phiên giao dịch 28/8, trên sàn London, giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 9/2026 giảm 26 USD (-0,74%) còn 3.492 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 11/2026 giá giảm 26 USD/tấn (-0,73%) xuống 3.529 USD/tấn. Các kỳ hạn khác giá cà phê hôm nay giảm 23 - 25 USD/tấn.

Trái lại trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 9/2026 đảo chiều tăng 3,95 US cent/pound (+1,16%) lên 345,85 US cent/pound. Giá cà phê giao tháng 12/2026 tăng 3,2 US cent/pound (+1,03%) lên 312,85 US cent/pound. Các kỳ hạn khác giá tăng 1,8 - 2,3 US cent/pound.

Giá cà phê Arabica hồi phục, Robusta tiếp tục giảm. (Ảnh: Barchat)

Nhận định giá cà phê

Theo Barchat, giá cà phê Arabica tăng trong phiên cuối tuần do tồn kho ICE giảm xuống mức thấp nhất 27 năm vào thứ Năm. Ngược lại, giá cà phê Robusta tiếp tục chịu sức ép khi tồn kho duy trì ở mức cao nhất 9 tháng vào thứ Ba.

Trong phiên thứ Năm, giá cà phê Arabica giảm xuống mức thấp nhất trong 3 tuần, và Robusta chạm đáy 2 tháng do triển vọng vụ thu hoạch Brazil sẽ đưa thêm nguồn cung ra thị trường.

Phần lớn các kho chứa cà phê tại Brazil hiện không còn tiếp nhận thêm hàng do không gian lưu trữ gần đầy. Điều này có thể buộc những nông dân đang trì hoãn bán cà phê với kỳ vọng giá cao hơn phải tăng lượng bán ra khi khả năng lưu trữ ngày càng hạn chế.

Trước đó, trong phiên thứ Ba, giá cà phê Arabica từng tăng lên mức cao nhất trong 7,5 tháng, còn Robusta đạt đỉnh 3 tuần do tiến độ thu hoạch Brazil chậm, khiến nguồn cung trong ngắn hạn bị thắt chặt.

Theo hợp tác xã Cooxupé của Brazil, tính đến ngày 21/8, 87,5% vụ thu hoạch đã hoàn tất, tăng 6 điểm phần trăm so với tuần trước nhưng vẫn thấp hơn mức 91,3% cùng kỳ năm ngoái.

Tồn kho Arabica trên sàn ICE tiếp tục giảm, xuống 223.976 bao vào thứ Sáu, mức thấp nhất trong 27 năm, qua đó củng cố yếu tố hỗ trợ giá Arabica.Ngược lại, tồn kho Robusta ICE vẫn ở mức cao nhất 9 tháng, 4.943 lô, khiến triển vọng giá Robusta kém tích cực hơn Arabica.

Tại thị trường trong nước, giá cà phê hôm nay 29/8 giảm khoảng 1.000 đồng/kg, đưa mặt bằng thu mua tại các vùng sản xuất trọng điểm xuống 94.700 - 95.500 đồng/kg, với mức bình quân khoảng 95.300 đồng/kg.