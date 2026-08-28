Giá cà phê hôm nay 28/8: Giảm mạnh, Robusta thấp nhất 2 tháng

(VTC News) -

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 27/8, giá cà phê Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 trên sàn London tiếp tục giảm 1,95% (70 USD/tấn) so với phiên trước đó, xuống mức 3.518 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 11/2026 giảm 1,63% (59 USD/tấn), còn 3.555 USD/tấn. Các kỳ hạn khác giá cà phê hôm nay giảm 49 - 57 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 9/2026 cũng giảm mạnh 4,39% (15,7 US cent/pound), còn 341,9 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 12/2026 giảm 3,88% (12,5 US cent/pound), đạt 309,65 US cent/pound. Giá các kỳ hạn khác giảm từ 8,2 - 9,8 cent/pound.

Giá cà phê hôm nay giảm mạnh. (Ảnh: Shutterstock)

Tại thị trường trong nước, giá cà phê hôm nay tiếp tục điều chỉnh giảm ở các vùng sản xuất trọng điểm. Giá cà phê bình quân toàn thị trường ở mức 96.300 đồng/kg, giảm 800 đồng/kg so với trước đó.

Nguyên nhân giá cà phê giảm

Theo Barchart, giá cà phê hôm nay tiếp tục giảm mạnh, trong đó cà phê Arabica xuống mức thấp nhất trong 2,5 tuần, còn cà phê Robusta giảm xuống mức thấp nhất trong 2 tháng.

Triển vọng vụ thu hoạch cà phê của Brazil sẽ bổ sung thêm nguồn cung cho thị trường đã làm dịu bớt những lo ngại về nguồn cung và thúc đẩy hoạt động thanh lý lượng cà phê tồn kho lớn trên thị trường tương lai cà phê.

Hầu hết các kho chứa tại Brazil hiện không còn tiếp nhận cà phê mới do đang dần kín chỗ. Theo đó, những nông dân đang trì hoãn bán hàng với kỳ vọng giá cao hơn sẽ phải tăng lượng bán ra khi không gian lưu trữ ngày càng hạn hẹp.

Cà phê Robusta cũng đang chịu áp lực sau khi lượng tồn kho cà phê Robusta của ICE tăng vọt lên mức cao nhất trong 9 tháng, đạt 4.943 lô tính đến ngày 25/8.

Tuy nhiên, giá cà phê Arabica đang được hỗ trợ phần nào nhờ tồn kho Arabica trên sàn ICE giảm xuống mức thấp nhất trong 27 năm, còn 224.011 bao tính đến ngày 27/8, giảm so với mức 229.214 bao của một tuần trước. Cùng thời điểm năm ngoái, lượng tồn kho ở mức 717.113 bao.