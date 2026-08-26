Giá cà phê hôm nay 26/8: Quay đầu giảm

(VTC News) -

Đóng cửa phiên giao dịch 25/8, giá cà phê Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 trên sàn London giảm 1,27% (48 USD/tấn) so với phiên trước đó, xuống mức 3.742 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 11/2026 giảm mạnh hơn, với 2,92% (111 USD/tấn), còn 3.691 USD/tấn. Các kỳ hạn khác giá cà phê hôm nay giảm 2,44% - 2,65%.

Tương tự, trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 9/2026 giảm 1,68% (6,35 US cent/pound), xuống 371,4 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 12/2026 giảm 1,8% (6,15 US cent/pound), đạt 335,5 US cent/pound. Giá các kỳ hạn khác giảm từ 4,4 - 5,6 cent/pound.

Giá cà phê thế giới quay đầu giảm. (Ảnh: Pixabay)

Nguyên nhân giá cà phê giảm

Theo Barchart, giá cà phê hôm nay quay đầu giảm sau khi có báo cáo cho thấy một số kho chứa tại Brazil đã gần kín chỗ và không còn khả năng tiếp nhận thêm cà phê. Diễn biến này làm gia tăng khả năng nông dân Brazil sẽ phải đẩy mạnh bán ra khi khả năng lưu trữ bị thu hẹp.

Theo Reuters, vụ thu hoạch cà phê Brazil đã bước vào giai đoạn cuối và nguồn cung được kỳ vọng sẽ tăng trong thời gian tới. Tuy nhiên, lượng cà phê thực tế được đưa ra thị trường vẫn chưa đủ để giải tỏa những lo ngại về nguồn cung hiện tại.

Dữ liệu do Ban Thư ký Ngoại thương Brazil (Secex) công bố cho thấy, tính đến 24/8, xuất khẩu cà phê nhân xanh của Brazil đạt 153.800 tấn, tương đương khoảng 2,563 triệu bao. Con số này đã vượt tổng lượng xuất khẩu của cả tháng 8/2025, ở mức 142.900 tấn, tương đương khoảng 2,382 triệu bao. Lượng hàng xuất khẩu trung bình hàng ngày tăng lên 10,25 nghìn tấn, tăng từ 6,8 nghìn tấn trong tháng 8/2025.

Sự tăng vọt này trùng khớp với vụ thu hoạch kỷ lục dự kiến ​​của Brazil, sau tháng 7 chậm hơn dự kiến ​​do mưa lớn làm gián đoạn quá trình thu hoạch. Sự gián đoạn hồi đầu mùa góp phần làm gia tăng nguồn cung toàn cầu, hỗ trợ giá cà phê. Hiện tại, hơn 90% diện tích trồng cà phê của Brazil đã được thu hoạch. Thị trường đang chuyển sự chú ý sang điều kiện thời tiết và quá trình ra hoa phục vụ vụ mùa tiếp theo.

Giá cà phê Robusta chịu thêm áp lực khi tồn kho trên ICE tăng lên mức cao nhất 9 tháng, đạt 4.943 lô. Ngược lại lượng cà phê Arabica được chứng nhận trên ICE giảm xuống 225.442 bao trong ngày thứ Ba, mức thấp nhất trong 2,75 năm.