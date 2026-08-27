Giá cà phê hôm nay 27/8/2026: Giảm mạnh, xuống thấp nhất trong 1 tuần

(VTC News) -

Giá cà phê thế giới giảm mạnh

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 26/8, giá cà phê Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 trên sàn London tiếp tục giảm 1,78% (65 USD/tấn) so với phiên trước đó, xuống mức 3.742 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 11/2026 giảm 2,09% (77 USD/tấn), còn 3.691 USD/tấn. Các kỳ hạn khác giá cà phê hôm nay giảm từ 2,2 - 2,31%.

Tương tự, trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 9/2026 giảm mạnh 3,72% (13,8 US cent/pound), xuống còn 357,6 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 12/2026 giảm 3,98% (13,35 US cent/pound), đạt 322,15 US cent/pound. Các kỳ hạn khác giá giảm từ 12,65-13,15 cent/pound.

Giá cà phê thế giới tiếp tục giảm. (Ảnh: Shutterstock)

Nguyên nhân giá cà phê giảm

Theo Barchart, giá cà phê hôm nay giảm xuống mức thấp nhất trong một tuần khi triển vọng nguồn cung Brazil cải thiện khiến các nhà đầu tư tăng cường tất toán vị thế mua, sau đợt tăng mạnh trước đó.

Vụ thu hoạch cà phê năm nay tại Brazil đang bước vào giai đoạn cuối. Theo Cooxupe, hợp tác xã cà phê lớn nhất Brazil, tính đến ngày 21/8, 87,5% vụ thu hoạch đã hoàn tất, tăng 6 điểm phần trăm so với một tuần trước nhưng vẫn thấp hơn mức 91,3% cùng kỳ năm ngoái.

Trước đó, Safras & Mercado, công ty tư vấn và phân tích nông nghiệp Brazil, cho biết, tính đến ngày 12/8, vụ cà phê niên vụ 2026-2027 của nước này đã hoàn thành 90%, thấp hơn mức 97% cùng kỳ năm ngoái và mức bình quân 5 năm là 94%. Riêng cà phê Arabica đạt 86%, so với 95% một năm trước.

Các nhà giao dịch cho biết lượng mưa tại Brazil được dự báo sẽ cải thiện trong tuần này và tuần tới, tạo điều kiện thuận lợi cho một số đợt ra hoa của cây cà phê. Đây là yếu tố có thể cải thiện triển vọng nguồn cung cho những tháng tới.

Tuy nhiên, cà phê sẵn có trong ngắn hạn vẫn đang khan hiếm, trong khi lượng cà phê tồn kho được chứng nhận tiếp tục giảm.

Tồn kho cà phê Arabica được chứng nhận trên ICE tiếp tục giảm xuống còn 224.617 bao vào thứ Tư, mức thấp nhất trong 2,75 năm và gần mức thấp nhất trong nhiều năm.

Giá cà phê Robusta cũng chịu sức ép khi tồn kho trên ICE tăng lên mức cao nhất 9 tháng, đạt 4.943 lô vào thứ Ba.