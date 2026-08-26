Giá vàng hôm nay 26/8: Chưa ngừng đà đi lên

(VTC News) -

Giá vàng tiếp tục tăng trong bối cảnh nhà đầu tư tập trung theo dõi lạm phát, tăng trưởng kinh tế và chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Các chuyên gia cho biết, việc vàng tiếp tục được ưa chuộng bất chấp lợi suất dài hạn của Mỹ ở mức cao là điều đáng chú ý. Đà tăng của vàng là một hình thức phòng hộ trước những kế hoạch tài khóa chưa rõ ràng của Mỹ, lạm phát và khả năng biến động của các tài sản rủi ro trong bối cảnh định giá cao và hoạt động tài trợ cho lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) gia tăng.

Ngoài ra, sự hỗ trợ dài hạn đối với vàng đang đến từ xu hướng phi đô la hóa rộng hơn, khi các tổ chức trên toàn cầu đa dạng hóa danh mục, giảm nắm giữ trái phiếu kho bạc Mỹ và chuyển sang vàng. Tuy nhiên, tình trạng mua quá mức vẫn có thể khiến giá vàng xuất hiện những đợt điều chỉnh.

Giá vàng hôm nay tiếp tục đi lên. (Ảnh: Minh Đức).

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 25/8, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 147,6 triệu đồng/lượng (mua vào) và 150,6 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so đầu giờ sáng qua.

Giá vàng nhẫn SJC hiện ở mức 147,1 - 150,1 triệu đồng/lượng, tăng 600.000 đồng/lượng.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.679 USD/ounce, tăng 7 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Theo nhiều dự báo, giá vàng vẫn có xu hướng tăng sau khi Bộ Tài chính Mỹ bất ngờ mở rộng chương trình mua lại trái phiếu Chính phủ kỳ hạn dài. Đồng USD suy yếu và lợi suất trái phiếu giảm đang tạo động lực chính cho kim loại quý.

Nếu vàng duy trì trên 4.600 USD/ounce, giá có thể hướng tới 4.700 USD/ounce. Ngược lại, nếu giảm dưới 4.500 USD/ounce, vàng có thể lùi về vùng 4.390 USD/ounce.

Naeem Aslam, Giám đốc đầu tư tại Zaye Capital Markets, cho rằng vàng đang được hỗ trợ bởi nhiều yếu tố như căng thẳng địa chính trị, kỳ vọng lãi suất giảm và những dấu hiệu cho thấy chính sách tiền tệ thắt chặt đang gây sức ép lên nền kinh tế.

Ông Aslam đánh giá, nếu căng thẳng địa chính trị tiếp tục gia tăng, trong khi lợi suất trái phiếu hạ nhiệt và đồng USD phục hồi không đáng kể, giá vàng có thể duy trì trên 4.500 USD/ounce. Tuy nhiên, số liệu kinh tế mạnh hơn dự kiến sẽ đẩy lợi suất thực tăng và khiến vàng bước vào giai đoạn tích lũy.