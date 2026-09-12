Giá cà phê hôm nay 12/9: Arabica tiếp tục giảm

(VTC News) -

Giá cà phê hôm nay 12/9: Arabica giảm, Robusta trái chiều

Đóng cửa phiên giao dịch 11/9, trên sàn London, giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 9/2026 tăng 82 USD/tấn (+2,38%) đạt 3.524 USD/tấn. Trái lại, giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 11/2026 giảm 29 USD/tấn (-0,82%) xuống 3.525 USD/tấn. Giá cà phê kỳ hạn giao tháng 01/2027 giá giảm 2 USD/tấn (-0,06%) xuống 3.508 USD/tấn. Trong khi đó, các kỳ hạn khác giá tăng 7-10 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 9/2026 giảm 1,65 US cent/pound (-0,52%) còn 313,65 US cent/pound. Giá cà phê giao tháng 12/2026 giảm 2,45 US cent/pound (-0,85%) xuống 285,7 US cent/pound. Các kỳ hạn khác giá giảm từ 2,25-2,45 US cent/pound.

Ở thị trường trong nước, giá cà phê hôm nay 12/9 tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục duy trì ở mặt bằng cao, dao động từ 95.200 - 95.800 đồng/kg.

Giá cà phê Arabica tiếp tục giảm khi xuất khẩu Braizl tăng mạnh. (Ảnh: Shutterstock)

Nhận định giá cà phê

Theo Reuters, giá cà phê Arabica chốt phiên giảm 0,9%, tính cả tuần giảm 3,3%, trong khi cà phê Robusta giảm 0,8% nhưng vẫn tăng 3% trong cả tuần.

Giá cà phê giảm sau khi Hiệp hội các nhà xuất khẩu cà phê Brazil (Cecafe) công bố xuất khẩu cà phê của nước này trong tháng 8 đạt 4,155 triệu bao, tăng 31% so với cùng kỳ và là mức cao kỷ lục đối với tháng 8. Xuất khẩu cà phê Arabica tháng 8 tăng 26% lên 2,87 triệu bao, còn xuất khẩu cà phê Robusta tăng 54% lên 953.592 bao.

Lượng cà phê Brazil đưa ra thị trường xuất khẩu tăng lên khi vụ thu hoạch tại nước này bước vào giai đoạn kết thúc. Trước đó, Bộ Thương mại Brazil cho biết xuất khẩu cà phê trong tháng 8 đạt 206.618 tấn, tăng 44,6% so với cùng kỳ và là mức cao nhất trong 8 tháng.

Hôm thứ Năm, giá cà phê Arabica giảm sau khi Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) dự báo vụ thu hoạch cà phê toàn cầu đạt kỷ lục và dư thừa nguồn cung. ICO cho biết sản lượng cà phê toàn cầu niên vụ 2025 - 2026 tăng 4,4% so với năm trước, đạt kỷ lục 183,6 triệu bao, trong khi tiêu thụ giảm 0,9% so với năm trước xuống còn 180,6 triệu bao. Điều này có thể tạo ra lượng dư cung khoảng 3 triệu bao, đánh dấu lần đầu tiên thị trường cà phê toàn cầu rơi vào tình trạng dư cung trong 5 năm.

Thời tiết tại Brazil cũng đang tạo thêm áp lực đối với cà phê Arabica. Lượng mưa cao hơn mức bình thường tại bang Minas Gerais, vùng sản xuất arabica chủ lực của nước này, có thể hỗ trợ quá trình ra hoa cho vụ cà phê tiếp theo. Theo Somar Meteorologia, lượng mưa tại Minas Gerais trong tuần kết thúc ngày 30/8 đạt 8,9 mm, tương đương 127% mức trung bình lịch sử.

Ở chiều ngược lại, giá cà phê Robusta được hỗ trợ từ lo ngại những trận mưa lớn ở Tây Nguyên, vùng sản xuất cà phê lớn nhất Việt Nam. Mưa lớn có thể gây ngập tại các vùng trồng và làm ảnh hưởng đến cây cà phê.

Triển vọng nguồn cung cà phê Robusta của Việt Nam vẫn là yếu tố gây sức ép lên giá. Trong phiên thứ Năm tuần trước, giá cà phê Robusta giảm xuống mức thấp nhất 3 tháng sau khi xuất hiện những dấu hiệu cho thấy nguồn cung từ Việt Nam, quốc gia sản xuất robusta lớn nhất thế giới, đang tăng.

Theo Cục Thống kê, xuất khẩu cà phê Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2026 đạt 1,33 triệu tấn, tăng 13,7% so với cùng kỳ. Năm 2025, xuất khẩu cà phê của Việt Nam tăng 17,5% lên 1,58 triệu tấn.

Diễn biến tồn kho trên sàn giao dịch liên lục địa (Intercontinental Exchange - ICE) cho thấy bức tranh cung cầu giữa hai loại cà phê vẫn có sự khác biệt. Tồn kho cà phê Arabica được ICE chứng nhận giảm xuống 217.932 bao vào thứ Sáu, mức thấp nhất trong 27 năm, qua đó tạo một yếu tố hỗ trợ cho giá.

Tồn kho cà phê Robusta trên sàn ICE tăng lên 5.004 lô vào ngày 2/9, mức cao nhất trong 9,5 tháng, trước khi giảm nhẹ xuống 4.972 lô vào thứ Sáu. Mức tồn kho cao hơn tiếp tục tạo áp lực lên giá cà phê Robusta.