Giá cà phê hôm nay 11/9: Robusta tăng vọt, Arabica giảm

(VTC News) -

Giá cà phê hôm nay 11/9: Robusta tăng, Arabica giảm

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 10/9, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 9/2026 tăng 14 USD/tấn (+0,41%) lên 3.442 USD/tấn. Giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 11/2026 tăng 82 USD/tấn (+2,36%) đạt 3.554 USD/tấn. Các kỳ hạn khác giá tăng 33-48 USD/tấn.

Ngược lại, trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 9/2026 giảm 3,9 US cent/pound (-1,22%) xuống 315,3 US cent/pound. Giá cà phê giao tháng 12/2026 giảm 3,9 US cent/pound (-1,34%) xuống 288,15 US cent/pound. Các kỳ hạn khác giá giảm 4,2-4,6 US cent/pound.

Ở thị trường trong nước, giá cà phê hôm nay 11/9/2026 giảm nhẹ 100 đồng/kg, bình quân ở mức 95.500 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay diễn biến trái chiều. (Ảnh minh họa)

Nhận định giá cà phê

Theo Barchart, giá cà phê hôm nay biến động trái chiều, với cà phê Arabica giảm xuống mức thấp nhất trong 7 tuần, còn cà phê Robusta tăng lên mức cao nhất trong 1 tuần.

Vụ thu hoạch cà phê của Brazil kết thúc đang làm gia tăng nguồn cung Arabica và gây sức ép lên giá. Hôm thứ Ba, Bộ Thương mại Brazil báo cáo xuất khẩu cà phê tháng 8 của Brazil tăng 44,6% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 206.618 tấn, mức cao nhất trong 8 tháng.

Ngoài ra, lượng mưa trên mức trung bình ở Brazil tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình ra hoa của cây cà phê cho vụ thu hoạch năm sau, cũng tạo thêm áp lực đối với giá Arabica. Theo Somar Meteorologia, công ty khí tượng của Brazil, lượng mưa tại bang Minas Gerais - vùng trồng Arabica chủ lực của Brazil - trong tuần kết thúc ngày 30/8 đạt 8,9 mm, tương đương 127% mức trung bình lịch sử.

Trong khi đó, cà phê Robusta được hỗ trợ bởi lo ngại mưa lớn ở Tây Nguyên, vùng sản xuất cà phê lớn nhất Việt Nam, có thể gây ngập lụt các trang trại và thiệt hại cho vụ cà phê.

Thứ Năm tuần trước, giá cà phê Robusta giảm xuống mức thấp nhất trong 3 tháng sau khi xuất hiện những dấu hiệu cho thấy nguồn cung từ Việt Nam đang gia tăng.

Theo số liệu của Cục Thống kê, xuất khẩu cà phê trong 8 tháng đầu năm 2026 của Việt Nam tăng 13,7% so với cùng kỳ, lên 1,33 triệu tấn. Xuất khẩu cà phê của Việt Nam năm 2025 tăng mạnh 17,5% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 1,58 triệu tấn. Ngoài ra, sản lượng cà phê của Việt Nam niên vụ 2025-2026 cũng được dự báo ​​tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt mức cao nhất trong 4 năm là 1,76 triệu tấn (29,4 triệu bao).

Dù triển vọng nguồn cung toàn cầu đang gây sức ép, tồn kho cà phê Arabica trên sàn giao dịch liên lục địa (Intercontinental Exchange - ICE) vẫn là yếu tố hỗ trợ giá. Tồn kho cà phê Arabica được chứng nhận tại ICE giảm xuống 218.467 bao trong ngày thứ Năm, mức thấp nhất trong 27 năm.

Trái lại, tồn kho cà phê Robusta tại ICE tăng lên 5.004 lô vào thứ Tư tuần trước, mức cao nhất trong 9,25 tháng, tạo thêm áp lực đối với giá loại cà phê này.