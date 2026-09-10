Giá cà phê hôm nay 10/9: Đồng loạt tăng do nguồn cung khan hiếm

(VTC News) -

Giá cà phê hôm nay 10/9: Đồng loạt tăng

Đóng cửa phiên giao dịch 9/9, trên sàn London, giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 11/2026 tăng 14 USD/tấn (+0,4%) đạt mức 3.472 USD/tấn. Hợp đồng kỳ hạn giao tháng 01/2027 giá tăng 16 USD/tấn (+0,46%) lên 3.462 USD/tấn. Các kỳ hạn khác giá cà phê cùng tăng 19 USD/tấn.

Tương tự, trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 9/2026 tăng 0,75 US cent/pound (+0,24%) lên mức 319,2 US cent/pound. Giá cà phê giao tháng 12/2026 tăng 0,75 US cent/pound (+0,26%) đạt 292,05 US cent/pound. Các kỳ hạn khác giá tăng 1-1,25 US cent/pound.

Tại thị trường trong nước, giá cà phê hôm nay 10/9/2026 cũng đồng loạt tăng 1.300 đồng/kg tại các vùng trọng điểm, đưa mức bình quân lên 95.600 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay đồng loạt tăng ở cả thị trường trong nước và quốc tế. (Ảnh: Shutterstock)

Nguyên nhân giá cà phê tăng

Theo Barchart, giá cà phê Robusta hôm nay được hỗ trợ do lo ngại mưa lớn tại Tây Nguyên, vùng sản xuất cà phê lớn nhất Việt Nam, có thể gây ngập tại các vùng trồng và ảnh hưởng đến sản lượng.

Thứ Năm tuần trước, giá cà phê Robusta giảm xuống mức thấp nhất trong 3 tháng vào do những dấu hiệu cho thấy nguồn cung từ Việt Nam đang tăng lên. Theo Cục Thống kê, xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2026 đạt 1,33 triệu tấn, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, thị trường cà phê Arabica tiếp tục nhận được hỗ trợ do nguồn cung giao ngay tương đối thắt chặt. Theo dữ liệu của sàn giao dịch liên lục địa, tồn kho cà phê Arabica được chứng nhận giảm xuống mức thấp nhất trong 27 năm, chỉ còn 218.838 bao vào thứ Ba.

Trước đó, trong phiên giao dịch thứ Ba, giá cà phê Arabica xuống mức thấp nhất 2 tháng do xuất khẩu từ Brazil tăng mạnh. Theo Bộ Thương mại Brazil, nước này xuất khẩu 206.618 tấn cà phê trong tháng 8, tăng 44,6% so với cùng kỳ năm trước và là mức cao nhất trong 8 tháng.

Thời tiết tại Brazil cũng đang diễn biến theo hướng có lợi cho triển vọng vụ tiếp theo. Lượng mưa tại Minas Gerais, vùng sản xuất Arabica chủ lực của Brazil, đạt 8,9 mm trong tuần kết thúc ngày 30/8, tương đương 127% mức trung bình lịch sử.

Theo nhận định của BMI, một đơn vị nghiên cứu thuộc Fitch Solutions, sản lượng cà phê toàn cầu đạt 188,9 triệu bao trong niên vụ 2026-2027, tăng 6% so với niên vụ trước, qua đó tạo ra thặng dư toàn cầu 14,4 triệu bao.

Đà tăng chủ yếu đến từ sản lượng cà phê Brazil, dự kiến đạt 71,9 triệu bao, tăng 14,1% so với niên vụ 2025-2026. Sản lượng của Việt Nam cũng được dự báo tăng nhẹ 0,6%, lên 31,9 triệu bao.