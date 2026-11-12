Games Nón Lá thử thách phát âm L/N, thu hút 180.000 người tham gia sau 3 ngày

(VTC News) -

Người chơi thử sức với Nón Lá. (Nguồn: NVCC)

Những cụm từ như “lòng lợn”, “lúa nếp”, “nón lá” vốn quen thuộc trong giao tiếp hằng ngày, bỗng trở thành thử thách khiến nhiều người thích thú trên mạng xã hội. Trong trò chơi Nón Lá, người chơi phải phát âm chính xác cụm từ xuất hiện trên màn hình để điều khiển nhân vật vượt qua chướng ngại vật.

Gần 900.000 lượt chơi sau 3 ngày

Lấy cảm hứng từ trò chơi khủng long quen thuộc trên trình duyệt Chrome khi mất kết nối Internet, Nón Lá có cách chơi khá đơn giản. Người chơi đọc một trong hai từ hoặc cụm từ chứa âm L/N tương ứng với chướng ngại vật. Nếu cách phát âm được hệ thống nhận diện chính xác, nhân vật sẽ di chuyển để tránh vật cản.

Tuy nhiên, cách chơi tưởng chừng đơn giản lại khiến không ít người phải thử đi thử lại. Có người còn rủ bạn bè, người thân cùng chơi để xem ai phát âm chuẩn hơn. Những tình huống đọc mãi không qua, dù người chơi tin rằng mình đã phát âm đúng, càng khiến trò chơi được chú ý.

Trò chơi Nón Lá thu hút hàng trăm ngàn lượt chơi chỉ sau 3 ngày.

Người chơi Minh Hoàng cho biết Nón Lá khó chơi hơn tưởng tượng sau khoảng 10 lượt chơi thất bại. Theo anh, người chơi không chỉ phải nhanh chóng tìm ra từ cần đọc, phát âm đủ rõ để hệ thống nhận diện mà còn phải canh thời điểm để chiếc nón lá vượt qua chướng ngại vật. Nếu chậm một nhịp, dù phát âm đúng, nhân vật vẫn có thể va phải vật cản.

Nhiều người chia sẻ khoảnh khắc thất bại đầy hài hước trên mạng xã hội, kèm những bình luận như “game tra tấn người ngọng L, N”, “game phân biệt vùng miền”, “làm khó các game thủ đến từ Nam Định, Hải Dương, Hưng Yên quá”... hay “chơi xong khéo ngọng luôn”.

Chia sẻ với phóng viên Báo Điện Tử VTC News, Nguyễn Trung Hiếu (sinh năm 2001, cựu sinh viên Trường Đại học Ngoại thương), “cha đẻ” trò chơi Nón Lá cho biết, sau gần 22 giờ đăng tải, bài giới thiệu trò chơi trên Threads thu hút gần 2 triệu lượt xem. Sau gần 3 ngày, website ghi nhận hơn 180.000 người tham gia, với khoảng 900.000 lượt chơi.

Hoàn thành game trong một ngày

Theo Trung Hiếu, ý tưởng làm Nón Lá nảy ra khá tình cờ trong quá trình anh phát triển ứng dụng học tiếng Trung. Khi tìm hiểu công nghệ nhận diện giọng nói, anh thử xem các phần mềm có thể nhận biết cách phát âm tiếng Việt khác nhau giữa các vùng miền như thế nào.

Hiếu nhận thấy các công cụ chuyển giọng nói thành văn bản có thể dựa vào ngữ cảnh để nhận diện từ người nói muốn diễn đạt, nhưng chưa chắc phát hiện được lỗi phát âm.

Chẳng hạn, nếu người dùng đọc “lòng lợn” thành “nòng nợn”, phần mềm vẫn có thể chuyển thành cụm từ đúng chính tả. Điều này khiến các công cụ nói trên chưa thực sự phù hợp để đánh giá những lỗi phát âm như nhầm lẫn giữa hai phụ âm L và N.

Để tạo thêm thử thách, Hiếu chủ động chọn những từ, cụm từ có chứa hai phụ âm L và N, trong đó có nhiều cách kết hợp dễ khiến người chơi đọc nhầm hoặc líu lưỡi. Ban đầu, anh tự nghĩ khoảng 50 - 100 từ, cụm từ rồi nhờ AI gợi ý, mở rộng danh sách lên khoảng 1.000 từ.

“Tôi cố tình chọn những cụm từ dễ gây líu lưỡi, khó đọc để tạo thử thách. Khi gặp những câu như vậy, mọi người thường tò mò muốn thử sức, rủ bạn bè cùng chơi hoặc chia sẻ kết quả lên mạng xã hội”, anh giải thích.

Nguyễn Trung Hiếu (sinh năm 2001, cựu sinh viên Trường Đại học Ngoại thương), “cha đẻ” trò chơi Nón Lá. (Ảnh: NVCC)

Với sự hỗ trợ của AI trong quá trình lập trình, Hiếu hoàn thành Nón Lá chỉ trong một ngày, từ 14h hôm trước đến 18h hôm sau. Trong lúc công cụ hỗ trợ viết mã, anh tranh thủ xây dựng danh sách từ ngữ và hoàn thiện các thử thách cho người chơi.

Một trong những phản hồi khiến Hiếu nhớ nhất là tin nhắn của người chơi ở miền Tây kể đã quay video, thử hơn 10 lần nhưng vẫn không vượt qua thử thách dù tin rằng mình phát âm đúng.

“Thương bạn ấy ghê luôn”, Hiếu kể. Theo anh, có thể phần mềm chưa nhận diện chính xác giọng địa phương, khiến người chơi đọc đúng nhưng nhân vật vẫn không vượt qua chướng ngại vật.

Từ đó, Hiếu nhận thấy các công cụ nhận diện giọng nói miễn phí vẫn gặp khó khăn khi xử lý khác biệt phát âm giữa các vùng miền, như nhầm lẫn L và N hay dấu hỏi và dấu ngã.

Anh cho rằng muốn cải thiện độ chính xác, cần thu thập dữ liệu giọng nói thực tế từ nhiều địa phương. Đây cũng là hướng anh muốn theo đuổi nếu có đủ nguồn lực để phát triển công nghệ nhận diện giọng nói tiếng Việt tốt hơn.

“Hiện Nón Lá miễn phí, chủ yếu phục vụ mục đích giải trí và thử nghiệm công nghệ, chưa phải công cụ chữa ngọng hay đánh giá chính xác cách phát âm”, Hiếu nhấn mạnh.