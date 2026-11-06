Cập nhật Google Chrome ngay để khắc phục 213 lỗi bảo mật

(VTC News) -

Google vừa phát hành Chrome 157, bổ sung 213 bản sửa lỗi bảo mật cho trình duyệt trên Windows, macOS và Linux. Đáng chú ý, có 7 lỗ hổng được xếp loại nghiêm trọng (Critical), cùng 77 lỗi ở mức độ cao (High).

Các lỗi nghiêm trọng chủ yếu liên quan đến cách trình duyệt xử lý dữ liệu và quản lý bộ nhớ. Theo SecurityWeek, một số lỗ hổng có thể cho phép kẻ tấn công thực thi mã độc, thậm chí vượt ra ngoài vùng bảo vệ của Chrome trong những điều kiện nhất định. Chẳng hạn, lỗi CVE-2026-121035 có thể bị khai thác thông qua một trang web được thiết kế đặc biệt.

Ngoài 7 lỗi nghiêm trọng, Chrome 157 còn khắc phục 77 lỗi mức độ cao. Các vấn đề được phát hiện còn liên quan đến phân quyền, quản lý bộ nhớ và rò rỉ thông tin.

Google vừa phát hành Chrome 157, bổ sung 213 bản sửa lỗi bảo mật cho trình duyệt trên Windows, macOS và Linux.

Theo PCWorld, Google phát hiện 130 trong tổng số 213 lỗi được khắc phục, phần còn lại do các nhà nghiên cứu bảo mật bên ngoài báo cáo. Công ty đã công bố khoản thưởng tổng cộng 31.000 USD cho những người tìm ra lỗ hổng. Hiện chưa có bằng chứng cho thấy các lỗi này đã bị khai thác trong những cuộc tấn công thực tế.

Tuy nhiên, người dùng không nên vì vậy mà trì hoãn cập nhật. Khi thông tin kỹ thuật về lỗ hổng được công bố rộng hơn, những phiên bản trình duyệt chưa được vá có thể trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công.

Để cập nhật, người dùng máy tính mở Chrome, vào mục Trợ giúp (Help) hoặc Cài đặt (Settings), chọn Giới thiệu về Google Chrome (About Google Chrome). Trình duyệt sẽ tự kiểm tra và tải về phiên bản mới nếu có. Sau khi hoàn tất, nhấn Khởi động lại (Relaunch) để áp dụng bản cập nhật.

Với điện thoại Android, người dùng có thể kiểm tra và cập nhật Chrome trên Google Play. Do Google phân phối theo từng đợt, phiên bản mới có thể chưa xuất hiện đồng thời trên tất cả thiết bị.