SotaTek hợp tác DeepX phát triển giải pháp AI bán dẫn tại Việt Nam

(VTC News) -

Ngày 20/10, tại Đại hội Thế giới ITS tổ chức ở Gangneung (Hàn Quốc), SotaTek và DeepX ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác phát triển và ứng dụng giải pháp dựa trên công nghệ bán dẫn AI tại Việt Nam. Thỏa thuận tập trung kết hợp năng lực phát triển phần mềm, thuật toán và tích hợp hệ thống của SotaTek với công nghệ chip AI của DeepX, đồng thời hướng đến đào tạo nhân lực chuyên môn.

Ông James, CEO SotaTek Korea và ông Kang Sang-gyun, Phó Chủ tịch phụ trách kinh doanh của DeepX, ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác phát triển và ứng dụng công nghệ bán dẫn AI tại Việt Nam.

SotaTek là doanh nghiệp cung cấp giải pháp AI và dịch vụ chuyển đổi số toàn cầu có trụ sở tại Việt Nam, với năng lực phát triển phần mềm, nghiên cứu AI và tích hợp hệ thống phù hợp với yêu cầu vận hành và hoạt động kinh doanh của khách hàng.

DeepX là doanh nghiệp bán dẫn Hàn Quốc theo mô hình fabless (có thiết kế bán dẫn nhưng không tự sản xuất), chuyên phát triển và sản xuất chip AI siêu tiết kiệm năng lượng dựa trên công nghệ lõi riêng, hướng đến thị trường Physical AI (AI vật lý).

Sự kết hợp này hướng đến mở rộng khả năng ứng dụng AI Vision (AI thị giác) và Physical AI trong các lĩnh vực công cộng và sản xuất công nghiệp.

Mở rộng ứng dụng AI trong sản xuất, robot và giao thông

Một trong những trọng tâm của hợp tác là đưa công nghệ AI vào giải quyết các bài toán thực tế tại nhà máy, hệ thống robot và các lĩnh vực cần giám sát, đảm bảo an toàn.

Cụ thể, hai bên hướng đến những ứng dụng như giám sát an toàn nhà máy, kiểm soát chất lượng sản phẩm thông qua phân tích hình ảnh, tích hợp AI vào robot và thiết bị tự động hóa.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, SotaTek sẽ đưa các thuật toán AI do mình phát triển lên chip của DeepX để thử nghiệm và đánh giá khả năng hoạt động. Doanh nghiệp cũng cung cấp mã nguồn AI Inference (suy luận AI), môi trường phát triển, dữ liệu phục vụ kiểm thử và tài liệu về kiến trúc hệ thống, hạ tầng vận hành.

DeepX sẽ hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình tích hợp thuật toán lên chip AI, kiểm chứng hiệu năng và kết nối phần cứng. Sau giai đoạn nghiên cứu, thử nghiệm, hai bên sẽ tiếp tục trao đổi về khả năng chuyển sang sản xuất hàng loạt, phương án cung ứng và các hình thức hợp tác tiếp theo.

Giới thiệu cơ hội ứng dụng Edge AI tại diễn đàn Việt Nam - Hàn Quốc

Đại diện DeepX cùng các đại biểu và đại diện cơ quan chính phủ tại Diễn đàn AI & Công nghệ số Việt Nam - Hàn Quốc.

Ngày 29/10, tại Diễn đàn AI và Công nghệ số Việt Nam - Hàn Quốc 2026 ở Hà Nội, đại diện phụ trách kinh doanh khu vực châu Á của DeepX đã giới thiệu tiềm năng ứng dụng Edge AI (AI biên) trong 6 lĩnh vực: nhà máy thông minh, an toàn công cộng, robot, cảng thông minh, đường sắt đô thị và nhà ga, hệ sinh thái AI và bán dẫn.

Bên cạnh việc giới thiệu các hướng ứng dụng, đại diện DeepX cũng đề cập đến cơ hội hợp tác kinh doanh với SotaTek. Những lĩnh vực này có nhiều điểm giao thoa với các bài toán công nghệ mà hai doanh nghiệp đang cùng nghiên cứu.

Với thế mạnh phát triển phần mềm và triển khai giải pháp tại Việt Nam, SotaTek được kỳ vọng sẽ góp phần đưa các công nghệ AI bán dẫn vào những ứng dụng phù hợp với nhu cầu và điều kiện vận hành của thị trường trong nước.

Hợp tác đào tạo nhân lực AI bán dẫn tại Việt Nam

Bên cạnh nghiên cứu và phát triển công nghệ, SotaTek và DeepX dự kiến phối hợp với các trường đại học trọng điểm tại Việt Nam triển khai chương trình đào tạo nhân lực có khả năng nghiên cứu, phát triển và vận hành các hệ thống dựa trên công nghệ bán dẫn AI.

Theo kế hoạch, DeepX sẽ hỗ trợ thiết bị, môi trường hệ thống và chuyên môn kỹ thuật. SotaTek đảm nhận việc lựa chọn học viên, quảng bá và tổ chức triển khai chương trình.

Đại diện DeepX, ông Kang Sang-gyun, cho biết hợp tác không chỉ dừng ở kiểm chứng công nghệ mà còn hướng đến đào tạo nhân lực AI bán dẫn. Ông kỳ vọng công nghệ Hàn Quốc và năng lực phát triển giải pháp của Việt Nam sẽ tạo nên mô hình hợp tác có ý nghĩa cho cả hai nước.

Đại diện SotaTek Korea, ông James Le, kỳ vọng SotaTek sẽ từng bước khẳng định vai trò cầu nối công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc, đưa những tiến bộ công nghệ quốc tế vào các ứng dụng thực tiễn, góp phần xây dựng những giải pháp có khả năng ứng dụng rộng rãi và tạo giá trị lâu dài cho nền kinh tế.

Hợp tác giữa hai doanh nghiệp được kỳ vọng tạo thêm động lực phát triển các ứng dụng AI thị giác và AI vật lý, đồng thời mở rộng cơ hội hợp tác công nghệ và đào tạo nhân lực chuyên môn giữa Việt Nam và Hàn Quốc.