FIFA từ chối xóa thẻ, tăng gấp đôi án phạt cho cầu thủ Anh

(VTC News) -

Rạng sáng 10/7 (theo giờ Việt Nam), đội tuyển Anh nhận tin sốc khi Jarell Quansah bị Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) cấm thi đấu 2 trận vì thẻ đỏ ở trận gặp Mexico (thuộc vòng 1/8). Theo Quy chế về kỷ luật của Liên đoàn bóng đá thế giới World Cup 2026, cầu thủ nhận thẻ đỏ mặc định phải nghỉ thi đấu trận tiếp theo. Ngoài ra, án phạt có thể tăng thêm tùy vào trường hợp cụ thể.

Hậu vệ Jarell Quansah. (Ảnh: Reuters)

Phút 53 trong trận đấu giữa Anh và Mexico ở vòng 1/8 World Cup 2026, Quansah xoạc bóng nguy hiểm với cầu thủ đối phương. Trọng tài rút thẻ đỏ trực tiếp. Dù Quansah không cố ý (chân trượt vào bóng trước khi theo quán tính trở thành cú “đạp”), đây vẫn là pha bóng gây nguy hiểm cho cầu thủ bị phạm lỗi.

Liên đoàn bóng đá Anh (FA) gửi đơn khiếu nại để xin xóa án phạt cho Quansah. Tuy nhiên, FIFA bác bỏ yêu cầu này. Không những vậy, án phạt “treo giò” của Quansah còn bị tăng lên thành 2 trận.

FIFA cho rằng tính chất của pha vào bóng này nguy hiểm hơn và quyết định nhân đôi hình phạt cho Quansah. Theo Quy định về kỷ luật, FIFA có quyền làm điều này nếu nhận thấy tính bạo lực trong pha va chạm và án phạt chưa đủ răn đe.

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Ngay trong phần trả lời truyền thông trước buổi tập của tuyển Anh, tiền đạo Bukayo Saka nói: “Vâng, tôi vừa mới biết đó là án treo giò hai trận dành cho Quansah, điều này vô cùng khó chịu đối với anh ấy và chúng tôi. Nhưng thôi, chuyện đã thế rồi, chúng tôi không ở đây để phàn nàn. Chúng tôi chỉ cần thích nghi và chọn một đội hình có thể đánh bại Na Uy”.

Cảm xúc bực tức của nhiều thành viên đội tuyển Anh có thể thông cảm. Ở World Cup 2026, FIFA gây ra rất nhiều tranh cãi. Ở trận đấu giữa Mỹ và Bosnia & Herzegovina, tiền đạo Folarin Balogun cũng phải nhận thẻ đỏ trực tiếp và tưởng chừng như sẽ vắng mặt trong cuộc đọ sức với Bỉ ở vòng 1/8.

Tuy nhiên, hãng tin Reuters cho biết chính Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gọi điện cho chủ tịch FIFA Gianni Infantino về trường hợp của Balogun. Cựu cầu thủ Arsenal được đình chỉ án phạt và thi đấu trong trận Mỹ gặp Bỉ.

Sau đó, đến lượt đội tuyển Pháp gửi đơn khiếu nại xin xóa thẻ vàng cho Michael Olise phải nhận ở cuộc đối đầu với Paraguay. FIFA bác bỏ lá đơn này, Olise đối diện với nguy cơ bị cấm thi đấu nếu nhận thêm một thẻ vàng.