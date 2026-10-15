Erling Haaland phá kỷ lục của Lionel Messi tại Champions League

(VTC News) -

Rạng sáng ngày 15/10 (giờ Việt Nam), Erling Haaland vượt qua kỷ lục của Lionel Messi để trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử ghi 60 bàn thắng tại Champions League. Cột mốc này được tiền đạo người Na Uy thiết lập sau khi lập công trong trận đấu giữa Manchester City và Paris Saint-Germain (PSG).

Bị nhà đương kim vô địch châu Âu dẫn trước 3-0 sau hiệp một bùng nổ của các học trò huấn luyện viên Luis Enrique, Man City có bàn rút ngắn tỷ số nhờ pha đánh đầu của Haaland từ đường tạt bóng của Iliman Ndiaye ở phút 53.

Bàn thắng này thắp lại hy vọng cho Man City. Trên phương diện cá nhân, pha lập công tiếp tục khẳng định khả năng săn bàn đáng kinh ngạc của Haaland kể từ khi anh lần đầu tham dự Champions League trong màu áo RB Salzburg.

Erling Haaland là cầu thủ trẻ nhất lịch sử ghi 60 bàn thắng tại Champions League. (Ảnh Reuters)

Ở tuổi 26 và 85 ngày, Haaland trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử chạm mốc 60 bàn thắng tại Champions League, vượt qua kỷ lục của Lionel Messi đúng một ngày. Trước đó, siêu sao người Argentina đạt cột mốc này khi 26 tuổi 86 ngày.

Tuy nhiên, đây không phải kỷ lục duy nhất mà tiền đạo người Na Uy thiết lập nhờ bàn thắng vào lưới PSG. Sau khi tiếp tục ghi thêm một bàn trong hiệp hai, Haaland nâng thành tích đối đầu với đội bóng thủ đô nước Pháp lên 5 bàn thắng sau 4 trận đấu.

Thành tích này giúp Haaland vượt qua huyền thoại Sergio Aguero, người từng ghi 36 bàn thắng sau 64 lần ra sân tại Champions League trong thời gian thi đấu cho đội chủ sân Etihad.

Thành tích của tiền đạo người Na Uy càng trở nên ấn tượng khi so sánh với những chân sút hàng đầu trong lịch sử Champions League. Sau 60 lần ra sân tại giải đấu, tiền đạo người Na Uy ghi tới 60 bàn thắng trong màu áo RB Salzburg, Borussia Dortmund và Manchester City.

Trong khi đó, Ruud van Nistelrooy có 48 bàn, Harry Kane ghi 45 bàn và Kylian Mbappe đạt 40 bàn. Hai ngôi sao Lionel Messi và Robert Lewandowski cùng sở hữu 39 pha lập công. Như vậy, Haaland ghi nhiều hơn Van Nistelrooy 12 bàn, Kane 15 bàn và Messi tới 21 bàn, cho thấy hiệu suất vượt trội so với những chân sút xuất sắc nhất của bóng đá châu Âu.