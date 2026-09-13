Nhận định, dự đoán tỷ số Man Utd vs Man City: Haaland săn bàn derby

(VTC News) -

Man City toàn thắng 3 vòng đầu nhưng Old Trafford không phải điểm đến dễ dàng trong những lần derby gần đây. Man Utd thắng 9/10 trận sân nhà tại Ngoại Hạng Anh dưới thời Michael Carrick và vừa đánh bại Sabah 4-0.

Theo lịch thi đấu Ngoại Hạng Anh vòng 4, trận Man Utd đấu với Man City diễn ra lúc 22h30 ngày 13/9. Mô hình dự đoán của Opta đưa ra xác suất thắng của Man City là 44,2%, cao hơn so với 31,6% của Man Utd.

Thông tin chung trận Man Utd vs Man City Thời gian: 22h30 ngày 13/9. Địa điểm: Sân Old Trafford ở Manchester, Anh. Giải đấu: Vòng 4 Ngoại Hạng Anh 2026/27. Kênh trực tiếp: FPT Play.

Nhận định bóng đá Man Utd vs Man City

Man City có 9 điểm tuyệt đối sau 3 vòng và đứng đầu bảng trước vòng đấu này. Man Utd mới giành 4 điểm, nhưng đã thắng trận derby gần nhất tại Old Trafford 2-0. Tính 4 lần đối đầu gần nhất ở Ngoại Hạng Anh, City chỉ thắng một, hòa một và thua hai.

Thuật toán mô phỏng của Opta tính toán khả năng thắng của Man Utd và Man City là 31,6% - 44,2%, xác suất hòa trong các kịch bản mô phỏng bằng dữ liệu là 24,2%.

Man Utd đấu với Man City ở vòng 4 giải Ngoại Hạng Anh.

Điểm đáng chú ý nằm ở khả năng tấn công của 2 đội. Sau 3 vòng, Man Utd dẫn đầu giải về số cú sút (68 lần) và chỉ số bàn thắng kỳ vọng (7,3). Bruno Fernandes có phong độ cao trong khi Man City cũng liên tục thắng trận nhờ Erling Haaland và Rayan Cherki.

Phong độ Man Utd

Man Utd khởi đầu Ngoại Hạng Anh bằng thất bại 0-2 trước Hull City, sau đó thắng Ipswich 5-2 và hòa Everton 2-2. Giữa tuần, đội bóng của Michael Carrick thắng Sabah 4-0 tại Champions League, lần đầu giữ sạch lưới mùa này.

Khâu tấn công mang lại nhiều tín hiệu tích cực hơn phòng ngự. Man Utd có 68 cú sút và 7,3 bàn thắng kỳ vọng sau 3 vòng, đều cao nhất Ngoại Hạng Anh. Họ cũng ghi ít nhất 2 bàn trong 3 trận chính thức gần nhất. Tuy nhiên, đội chủ sân Old Trafford đã thủng lưới đúng 2 bàn ở cả 3 vòng đầu.

Benjamin Sesko ghi bàn trước Everton rồi lập cú đúp vào lưới Sabah. Bryan Mbeumo và Bruno Fernandes cũng đã ghi bàn tại Ngoại Hạng Anh mùa này. Carrick đang phải lựa chọn giữa Sesko, Matheus Cunha và Marcus Rashford cho các vị trí trên hàng công.

Man Utd xoay quanh Bruno Fernandes. (Ảnh: Reuters)

Phong độ Man City

Man City là một trong hai đội toàn thắng 3 vòng đầu. Họ lần lượt đánh bại Bournemouth 2-1, Crystal Palace 4-1 và Coventry 1-0. Đội bóng của Enzo Maresca tiếp tục thắng Porto 2-0 tại Champions League giữa tuần, nâng chuỗi thắng trên mọi đấu trường lên 4 trận.

Erling Haaland tiếp tục là nhân tố nổi bật. Tiền đạo người Na Uy ghi bàn trước Coventry rồi lập cú đúp vào lưới Porto. Anh đã có 8 bàn sau 7 lần gặp Man Utd tại Ngoại Hạng Anh; chỉ Mohamed Salah và Alan Shearer ghi nhiều bàn hơn vào lưới đội chủ sân Old Trafford trong lịch sử giải đấu.

Man City có cùng 19 cú sút trúng đích với Man Utd sau 3 vòng. Hàng thủ của đội bóng này chưa ổn định nhưng cũng mới nhận 3 bàn ở Ngoại Hạng Anh và giữ sạch lưới 2 trận liên tiếp trước Coventry và Porto.

Haaland ghi 8 bàn sau 7 trận gặp Man Utd. (Ảnh: Reuters)

Thông tin lực lượng Man Utd và Man City

Man Utd không có Carlos Baleba, Matthijs de Ligt, Manuel Ugarte, Tom Heaton và Amad Diallo vì chấn thương. Luke Shaw vắng trận gặp Sabah do được quản lý thể trạng sau khi bị chuột rút trước Everton nhưng dự kiến trở lại.

Man City có Nico O’Reilly trở lại hoàn toàn sau vấn đề ở lưng. Jeremy Doku vẫn gặp chấn thương bắp chân và khả năng góp mặt ở trận derby rất thấp.

Đội hình dự kiến Man Utd đấu Man City

Man Utd: Lammens, Dalot, Maguire, Martinez, Shaw, Tielemans, Mainoo, Mbeumo, Fernandes, Cunha, Sesko.

Man City: Donnarumma, Nunes, Guehi, Dias, Gvardiol, Anderson, Enzo Fernandez, Semenyo, Cherki, Ndiaye, Haaland.

Dự đoán Man Utd vs Man City

Dự đoán Man Utd - Man City: Đội nào thắng?

Man Utd có thể chơi chủ động hơn so với vị thế của một đội bị đánh giá thấp hơn. Khối tấn công của Carrick tạo nhiều cơ hội từ đầu mùa, trong khi lợi thế Old Trafford cũng đáng kể. Tuy nhiên, việc thủng lưới 2 bàn ở cả 3 vòng đầu là vấn đề khi đối thủ sở hữu Haaland cùng hàng công đã ghi 7 bàn tại Ngoại Hạng Anh. Man City có khả năng kiểm soát bóng và nhịp trận đấu tốt hơn, nhưng thế trận khó nghiêng hẳn về một phía.

Opta đưa tỷ lệ thắng của Man City ở mức 44,2%, Man Utd 31,6% và hòa 24,2%. Mô hình Sports Mole khá tương đồng với các mức 43,49% - 33,23% - 23,31%. Xác suất hai đội cùng ghi bàn đạt 60,33%, còn trên 2,5 bàn là 61,05%.

Theo tính toán của Sports Mole, đây có thể là trận đấu ít phạt góc khi Man City ưa kiểm soát ở vòng ngoài còn Man Utd nhiều khả năng sẽ chơi phản công.

Dự đoán tỷ số: Man Utd 1-2 Man City