Bộ sưu tập siêu xe triệu USD của Erling Haaland

(VTC News) -

Dù đội tuyển Na Uy không lọt vào chung kết World Cup, nhưng không ai có thể phủ nhận Erling Haaland đã có một kỳ World Cup xuất sắc. Những nỗ lực ghi bàn của anh đã giúp đội bóng tiến vào tứ kết, đánh dấu thành tích tốt nhất trong lịch sử tham dự giải đấu bốn năm một lần này.

Tiền đạo của Manchester City không chỉ là một cỗ máy ghi bàn mà còn có những sở thích phong phú ngoài sân cỏ. Bộ sưu tập túi xách hàng hiệu của anh là minh chứng cho gu thẩm mỹ tinh tế. Haaland cũng được biết đến với bộ sưu tập xe hơi ấn tượng.

Aston Martin DBX707

Haaland mặc dù lớn lên và thi đấu cho đội tuyển Na Uy, nhưng lại được sinh ra tại miền bắc nước Anh, khi cha anh đang thi đấu cho Leeds United.

Aston Martin, thương hiệu sản xuất xe hơi thể thao hạng sang của Anh, nổi tiếng với những chiếc xe grand tourer và xe thể thao được James Bond yêu thích, hiện đang có mẫu xe bán chạy nhất là chiếc SUV đầu tiên mang tên DBX, có giá 276.500 USD (khoảng 7,2 tỷ đồng).

Haaland sở hữu phiên bản DBX 707, công suất 697 mã lực, đây là phiên bản mạnh nhất của dòng siêu SUV này khi ra mắt vào năm 2022 - cùng năm Haaland ký hợp đồng với Manchester City.

Audi RS 6 Avant

Audi có thể không phải là cái tên gây phấn khích ngay lập tức, nhưng sự xuất hiện của chiếc RS 6 Avant trong danh sách lựa chọn của Haaland cho thấy anh rất am hiểu về xe hơi.

Kể từ khi ra mắt vào giữa những năm 1990, những chiếc wagon hiệu suất cao RS của Audi đã thu hút sự chú ý của những người đam mê xe. Hiện tại, RS 6 Avant được coi là phiên bản tốt nhất trong dòng sản phẩm này.

Mẫu xe dẫn động bốn bánh trị giá 130.000 USD (khoảng 3,39 tỷ đồng), khác với nhiều phiên bản tiền nhiệm, đã được bán tại thị trường Mỹ. Nó được trang bị động cơ V-8 tăng áp kép 4.0 lít, cho công suất gần 621 mã lực ở phiên bản GT.

Bugatti Tourbillon

Chiếc RS 6 Avant cho thấy sự quan tâm của Haaland đối với khả năng vận hành của xe, trong khi mẫu Bugatti Tourbillon lại thể hiện phong cách hào nhoáng của anh.

Đây là một siêu xe hybrid độc đáo đến từ thương hiệu Pháp, có giá lên tới 4,6 triệu USD. Mặc dù việc giao xe vẫn chưa bắt đầu, nhưng năm ngoái đã có thông tin cho biết Haaland đã giành được một trong 250 suất đặt hàng của mẫu xe này, với công suất lên tới 1.600 mã lực.

Ferrari Monza SP2

Theo Robb Report, Erling Haaland hiện có thu nhập khoảng 60 triệu USD/năm, không ngạc nhiên khi anh sở hữu một bộ sưu tập xe Ferrari ấn tượng, trong đó có những mẫu xe nổi bật như Ferrari 812 Competizione Aperta và Ferrari 12Cilindri.

Tuy nhiên, chiếc xe được yêu thích nhất trong bộ sưu tập của anh là Ferrari Monza SP2, có giá lên tới 1,8 triệu USD. Chiếc xe thể thao này không có kính chắn gió và có hai phiên bản: một chỗ ngồi (SP1) và hai chỗ ngồi (SP2).

Monza SP2 được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2018 như một phần của dòng Icona Series, với số lượng sản xuất giới hạn chỉ 499 chiếc.

Lamborghini Huracán Sterrato

Erling Haaland là người yêu thích việc tự lái xe hơn là để người khác điều khiển. Chính vì vậy, việc anh bổ sung chiếc Lamborghini Huracán Sterrato vào bộ sưu tập của mình là điều hoàn toàn hợp lý.

Chiếc siêu xe có giá 278.972 USD (khoảng 7,28 tỷ đồng), được ra mắt gần cuối vòng đời của động cơ V-10 và được thiết kế đặc biệt để di chuyển trên những địa hình gồ ghề.

Mẫu xe được trang bị hệ thống dẫn động bốn bánh cùng với lốp xe địa hình, khẳng định khả năng vượt trội của mình.

Đặc biệt, giám đốc tiếp thị của Lamborghini gần đây đã gợi ý rằng sẽ có thêm nhiều mẫu Sterrato ra mắt trong tương lai, mang đến tin vui cho những tín đồ yêu thích dòng xe này.

Mercedes-Maybach S 680 Virgil Abloh

Haaland là chủ nhân của một trong 275 chiếc AMG One được sản xuất. Tuy nhiên, chiếc Mercedes gây ấn tượng nhất trong bộ sưu tập của Haaland là Maybach S 680 Virgil Abloh.

Mặc dù không thể so sánh về hiệu suất với những siêu xe trị giá hàng triệu USD, chiếc sedan này có giá 347.650 USD (khoảng 9,08 tỷ đồng) và được ra mắt chỉ vài tháng sau khi nhà thiết kế thời trang Virgil Abloh qua đời đột ngột. Đây có thể là chiếc xe phong cách nhất mà Haaland sở hữu.

Porsche 911 GT3 RS

Porsche 911 GT3 RS là phiên bản mạnh mẽ nhất của mẫu xe biểu tượng đến từ nhà sản xuất xe thể thao Đức, được thiết kế như một chiếc xe đua hợp pháp trên đường phố.

Với giá khởi điểm từ 250.000 USD (khoảng 6,5 tỷ đồng), chiếc xe hai cửa hạng nhẹ này không chỉ nổi bật với bộ khí động học ấn tượng mà còn được trang bị động cơ sáu xi-lanh phẳng hút khí tự nhiên 4.0 lít, sản sinh công suất vượt trội hơn 500 mã lực.

Range Rover Sport

Mặc dù nhỏ hơn phiên bản tiêu chuẩn của dòng SUV cùng tên, nhưng Range Rover Sport lại sở hữu sức mạnh vượt trội.

Phiên bản mạnh nhất, được gọi là SV, có giá 213.200 USD (khoảng 5,57 tỷ đồng), trang bị động cơ V8 tăng áp kép 4.4 lít, cho công suất lên tới 626 mã lực và khả năng đạt tốc độ tối đa 180 dặm/giờ.

Rolls-Royce Cullinan

Erling Haaland sở hữu hai mẫu xe sang Rolls-Royce, bao gồm một chiếc Ghost và một chiếc Cullinan. Trong số đó, chiếc Cullinan dường như là lựa chọn ưa thích của Haaland, khi anh thường xuyên sử dụng nó để chở người bạn đời Isabel và con trai của họ di chuyển quanh thành phố Manchester.

Với giá trị lên tới 432.350 USD (khoảng 11,29 tỷ đồng), chiếc SUV này mang đến sự sang trọng và tiện nghi cho gia đình anh.

Shelby F-150 Super Snake

Mùa hè năm ngoái, Haaland được phát hiện lái một chiếc Shelby F-150 đến khu tập luyện của Manchester City.

Đáng chú ý, đó không phải là một chiếc F-150 thông thường, mà là chiếc Shelby F-150 Super Snake - phiên bản hiệu suất cao dựa trên mẫu xe bán tải bán chạy nhất của Ford.

Mẫu xe có giá khởi điểm 138.495 USD (khoảng 3,6 tỷ) và được trang bị động cơ V-8 siêu tăng áp 5.0 lít, cho công suất tối đa lên đến 785 mã lực.