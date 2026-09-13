Trận Man Utd vs Man City diễn ra lúc 22h30 ngày 13/9 trên sân Old Trafford (Manchester, Anh), thuộc vòng 4 Ngoại Hạng Anh 2026-2027. Đây là trận derby Manchester đầu tiên của mùa giải và cũng là lần đầu Michael Carrick đối đầu Enzo Maresca trên cương vị huấn luyện viên hai đội.

Man Utd đấu với Man City ở vòng 4 giải Ngoại Hạng Anh.

Man City khởi đầu tốt hơn với 3 trận toàn thắng tại Ngoại Hạng Anh. Man Utd mới có 4 điểm sau 3 vòng. Tuy nhiên, đội chủ sân Old Trafford thắng 2-0 ở lần gần nhất tiếp Man City tại Ngoại Hạng Anh, tháng 1/2026.

Man City chỉ thắng một trong 4 trận Ngoại Hạng Anh gần nhất gặp Man Utd, còn lại hòa một và thua hai. Nếu tiếp tục thắng, Carrick sẽ trở thành huấn luyện viên Man Utd thứ ba thắng cả hai trận derby Manchester đầu tiên của mình tại giải vô địch quốc gia.

Theo dữ liệu mô phỏng của siêu máy tính Opta, khả năng thắng của Man Utd và Man City là 31,6% - 44,2%. Xác suất hòa là 24,2%.