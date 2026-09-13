Cập nhật tỷ số trực tiếp Man Utd vs Man City●Ngoại hạng AnhMan Utd0-0Man CityĐANG CẬP NHẬT
Thông tin trận Man Utd vs Man City
Trận Man Utd vs Man City diễn ra lúc 22h30 ngày 13/9 trên sân Old Trafford (Manchester, Anh), thuộc vòng 4 Ngoại Hạng Anh 2026-2027. Đây là trận derby Manchester đầu tiên của mùa giải và cũng là lần đầu Michael Carrick đối đầu Enzo Maresca trên cương vị huấn luyện viên hai đội.
Man City khởi đầu tốt hơn với 3 trận toàn thắng tại Ngoại Hạng Anh. Man Utd mới có 4 điểm sau 3 vòng. Tuy nhiên, đội chủ sân Old Trafford thắng 2-0 ở lần gần nhất tiếp Man City tại Ngoại Hạng Anh, tháng 1/2026.
Man City chỉ thắng một trong 4 trận Ngoại Hạng Anh gần nhất gặp Man Utd, còn lại hòa một và thua hai. Nếu tiếp tục thắng, Carrick sẽ trở thành huấn luyện viên Man Utd thứ ba thắng cả hai trận derby Manchester đầu tiên của mình tại giải vô địch quốc gia.
Theo dữ liệu mô phỏng của siêu máy tính Opta, khả năng thắng của Man Utd và Man City là 31,6% - 44,2%. Xác suất hòa là 24,2%.
Lực lượng, phong độ Man Utd
Man Utd giành 4 điểm qua 3 vòng đầu. Đội bóng của Michael Carrick thua Hull City 0-2, thắng Ipswich Town 5-2 và hòa Everton 2-2. Giữa tuần, Man Utd thắng Sabah 4-0 tại Champions League.
Hàng công Man Utd tạo ra nhiều cơ hội. Sau 3 vòng Ngoại Hạng Anh, họ dẫn đầu giải về tổng số cú sút với 68 lần và chỉ số bàn thắng kỳ vọng 7,3. Man Utd có 19 cú sút trúng đích, ngang Man City. Tuy nhiên, đội chủ sân Old Trafford đã thủng lưới 2 bàn trong cả 3 trận tại giải.
Carlos Baleba, Matthijs de Ligt, Manuel Ugarte và Amad Diallo không thể thi đấu. Luke Shaw được quản lý thể trạng ở trận gặp Sabah sau khi bị chuột rút trước Everton nhưng có khả năng trở lại. Marcus Rashford cũng gặp vấn đề về thể trạng trước trận Champions League.
Benjamin Sesko ghi 2 bàn trước Sabah sau khi lập công ở trận gặp Everton. Anh cạnh tranh vị trí trên hàng công cùng Matheus Cunha và Rashford.
Lực lượng, phong độ Man City
Man City toàn thắng 3 vòng đầu Ngoại Hạng Anh dưới thời Enzo Maresca. Đội bóng này tiếp tục duy trì chuỗi kết quả tích cực khi đánh bại Porto 2-0 tại Champions League giữa tuần. Nếu thắng tại Old Trafford, Man City sẽ lần thứ bảy trong lịch sử thắng cả 4 vòng đầu một mùa Ngoại Hạng Anh.
Erling Haaland tiếp tục là nhân tố nổi bật. Tiền đạo người Na Uy ghi bàn ở trận thắng Coventry City và lập cú đúp trước Porto. Haaland đã có 8 bàn sau 7 lần gặp Man Utd tại Ngoại Hạng Anh. Chỉ Mohamed Salah và Alan Shearer ghi nhiều bàn hơn vào lưới Man Utd trong lịch sử giải đấu.
Jeremy Doku chưa bình phục chấn thương bắp chân và nhiều khả năng tiếp tục vắng mặt. Nico O’Reilly đã trở lại trạng thái thể lực tốt sau vấn đề ở lưng. Elliot Anderson được nghỉ ở đội hình xuất phát trước Porto và có thể trở lại tuyến giữa bên cạnh Enzo Fernandez.
Link FPT Play trực tiếp Man Utd vs Man City
Trận Man Utd vs Man City được phát sóng trực tiếp trên FPT Play. Đây là đơn vị duy nhất sở hữu bản quyền Ngoại Hạng Anh tại Việt Nam từ năm 2026 đến hết mùa giải 2030-2031. FPT Play phát sóng đầy đủ 380 trận mỗi mùa.
Thông tin link xem trực tiếp Man Utd đấu với Man City được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play.
Người xem trên máy tính có thể truy cập website FPT Play, đăng nhập tài khoản, vào mục Thể thao hoặc Ngoại Hạng Anh và chọn trận Man Utd vs Man City.
Trên điện thoại, người xem tải ứng dụng FPT Play trên iOS hoặc Android, đăng nhập tài khoản và tìm trận đấu trong mục Ngoại Hạng Anh hoặc lịch thi đấu ngày 13/9. FPT Play cũng hỗ trợ theo dõi trên Smart TV, máy tính bảng và FPT Play Box.
Link FPT Play trực tiếp bóng đá Man Utd vs Man City (sao chép và dán vào trình duyệt web):
https://fptplay.vn/su-kien/super-sunday-vong-4-6aa20f573d058a403dbf3ab4
Trực tiếp bóng đá Man Utd vs Man City 22h30 ngày 13/9, tỷ số mới nhất
Minh Anh
(VTC News) -
Trực tiếp bóng đá Man Utd vs Man City (22h30 ngày 13/9): VTC News cập nhật diễn biến, tỷ số Man Utd đấu với Man City thuộc vòng 4 Ngoại Hạng Anh 2026-2027.
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