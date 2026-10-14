Ghi 3 bàn trong 8 phút, Arsenal thắng Lille 3-0

(VTC News) -

Trên sân Emirates ở London (Anh), đội chủ nhà Arsenal đánh bại Lille (Pháp) với tỷ số 3-0. Jurrien Timber, Eberechi Eze và Bukayo Saka ghi 3 bàn cho đại diện của bóng đá Anh trong vòng 8 phút.

● Champions League Arsenal 3 - 0 Lille Timber 64’ Eze 67’ Saka 71’ KẾT THÚC Thống kê trận đấu

Theo dữ liệu thống kê trận đấu của UEFA, Arsenal kiểm soát bóng 59%, tạo ra 1,85 bàn thắng kỳ vọng từ 16 pha dứt điểm. Đội chủ nhà hoàn toàn vượt trội và làm chủ thế trận, khiến Lille không có pha dứt điểm trúng đích nào. Đội bóng Pháp hầu như không tạo ra mối đe dọa đủ khiến hàng thủ Arsenal gặp khó khăn.

Arsenal đánh bại Lille 3-0. (Ảnh: Reuters)

Lille tập trung quân số đông ở sân nhà để phòng ngự ngay từ những phút đầu trận. Arsenal giữ bóng 57% trong nửa đầu trận đấu, tung ra 6 cú sút và 3 lần trúng đích. Dù vậy, với đội hình nhiều thay đổi so với trận đấu gần nhất, đội sân Emirates tấn công không hiệu quả trong suốt hiệp một.

Thế trận không thay đổi sau giờ nghỉ, nhưng tốc độ xử lý của Arsenal được đẩy lên rõ rệt. Họ vẫn kiểm soát bóng vượt trội (60%), liên tục đưa bóng tới khu vực nguy hiểm và có 5 cú sút trúng đích. Đội chủ nhà tiếp tục kéo giãn hàng thủ Lille bằng những pha luân chuyển nhanh và gây sức ép liên tục. Sức chống đỡ của Lille bị đẩy đến giới hạn.

Saka đóng góp 1 bàn thắng và 1 pha kiến tạo để giải tỏa áp lực sau thời gian sa sút phong độ. (Ảnh: Reuters)

Madueke kiến tạo cho Timber ghi bàn mở tỷ số ở phút 64. Sau đó không lâu, người vào sân thay Madueke là Saka liên tiếp ghi dấu ấn. Tiền đạo số 7 chuyền bóng để Eze nâng tỷ số lên 2-0 rồi đích thân sút tung lưới Lille để nới rộng cách biệt.

Arsenal chơi thong thả trong thời gian còn lại và kết thúc trận đấu với tỷ số 3-0.