Cập nhật kết quả Liverpool vs Atletico Madrid ngày 10/9, tỷ số mới nhất

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● Champions League Liverpool 0 - 0 A. Madrid ĐANG CẬP NHẬT

Trận Liverpool đấu với Atletico Madrid thuộc vòng 1 UEFA Champions League (Cúp C1 châu Âu) diễn ra trên sân vận động Anfield (Liverpool, Anh) từ 2h ngày 10/9. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Liverpool vs Atletico Madrid mới nhất.

Thông tin trước trận Liverpool đấu Atletico Madrid

Liverpool chưa thua trận nào ở Ngoại Hạng Anh mùa này, nhưng mới giành được 1 chiến thắng trước đội mới lên hạng Ipswich Town (còn lại là 2 trận hòa 2-2 với Nottingham Forest và Newcastle United)

Alexander Isak ghi cả hai bàn trong 9 phút đầu trận gặp Ipswich, nâng thành tích lên 3 bàn từ đầu mùa. Cody Gakpo cũng có 1 bàn thắng và 3 pha kiến tạo.

Isak có phong độ cao trước trận Liverpool đấu Atletico Madrid. (Ảnh: AP)

Atletico Madrid giành 7 điểm sau ba vòng đầu tiên của mùa giải La Liga trước khi thua Athletic Bilbao 0-3. Đội bóng của Diego Simeone nhận 6 bàn trong hiệp hai ở ba trận gần nhất.

Mô hình dự đoán tỷ lệ thắng trận Liverpool vs Atletico Madrid của Opta đặt đại diện nước Anh ở vị thế nhỉnh hơn. Liverpool thắng 53% trong các kịch bản mô phỏng bằng dữ liệu, Atletico Madrid đạt 23,5%, còn khả năng hòa là 23,4%.

Link xem trực tiếp Liverpool vs Atletico Madrid hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp Liverpool đấu với Atletico Madrid được cập nhật theo dữ liệu chính thức của TV360. Đây cũng là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trận đấu.

Link TV360 trực tiếp bóng đá Liverpool vs Atletico Madrid (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://tv360.vn/tv/tv360-1?ch=2554

Để xem trực tiếp trận đấu Liverpool vs Atletico Madrid trên kênh sóng chính thức có bản quyền, khán giả truy cập website tv360.vn trên trình duyệt máy tính, điện thoại hoặc tải ứng dụng TV360 từ AppStore, Google Play Store (CH Play), sau đó đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung và chọn luồng phát sóng trực tiếp trận đấu.