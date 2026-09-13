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Xuất bản ngày 13/09/2026 10:37 PM
Xuất bản ngày 13/09/2026 10:37 PM

Cập nhật kết quả Man Utd vs Man City ngày 13/9, tỷ số mới nhất

Minh Anh
Minh Anh
(VTC News) -

Cập nhật tỷ số Man Utd vs Man City mới nhất: Đầy đủ diễn biến, số liệu thống kê và kết quả trận Man Utd đấu Man City thuộc giải Ngoại Hạng Anh hôm nay.

Ngoại hạng Anh
Man Utd
0-0
Man City
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Trận derby Manchester giữa Man Utd và Man City diễn ra lúc 22h30 ngày 13/9 (giờ Việt Nam) trên sân Old Trafford, Manchester, thuộc vòng 4 Ngoại Hạng Anh 2026/27. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Man Utd vs Man City mới nhất.

Điểm nhấn của hiệp một là tấm thẻ đỏ của Phil Foden. Số 47 của Man City bị đuổi khỏi sân vì hành vi đạp trả đũa đối thủ sau pha phạm lỗi của Bruno Fernandes.

Dù chơi thiếu người, Man City duy trì thế trận chủ động. Đội khách vẫn kiểm soát bóng 51%, cố gắng giữ nhịp chơi chậm rãi và không để đối thủ dồn ép liên tục.

Man Utd chưa tận dụng được lợi thế hơn người trong hiệp 1. (Ảnh: Reuters)

Man Utd chưa tận dụng được lợi thế hơn người trong hiệp 1. (Ảnh: Reuters)

Man Utd nhỉnh hơn về số pha dứt điểm (5 lần) nhưng không tạo ra được cơ hội rõ ràng. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng của đội chủ nhà trong nửa đầu trận đấu chỉ là 0,16. Pha bóng nguy hiểm nhất mà Man Utd tạo ra là cú sút phạt dội cột của Marcus Rashford.

Cập nhật kết quả Man Utd vs Man City ngày 13/9, tỷ số mới nhất - 3
Man Utd
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
1
Senne Lammens
TM
2
Diogo Dalot
5
Harry Maguire
6
Lisandro Martinez
8
Bruno Fernandes
9
Marcus Rashford
10
Matheus Cunha
13
Patrick Dorgu
18
Youri Tielemans
19
Bryan Mbeumo
37
Kobbie Mainoo
DỰ BỊ
3
Noussair Mazraoui
7
Mason Mount
11
Joshua Zirkzee
12
Karl Darlow
15
Leny Yoro
17
Andrey Santos
26
Ayden Heaven
30
Benjamin Sesko
31
Shea Lacey
Cập nhật kết quả Man Utd vs Man City ngày 13/9, tỷ số mới nhất - 4
Man City
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
1
Gianluigi Donnarumma
TM
3
Ruben Dias
5
Elliot Anderson
6
Marc Guehi
9
Erling Haaland
10
Rayan Cherki
17
Enzo Fernandez
24
Josko Gvardiol
27
Matheus Nunes
42
Antoine Semenyo
47
Phil Foden
DỰ BỊ
7
Iliman Ndiaye
8
Mateo Kovacic
22
Vitor Reis
28
Geronimo Rulli
32
Ayyoub Bouaddi
33
Nico O’Reilly
37
Allan
45
Abdukodir Khusanov
82
Rico Lewis

Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh mới nhất

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh 2026-2027 mới nhất, bao gồm vị trí, số điểm, số bàn thắng, bàn thua của các đội bóng theo từng vòng đấu theo diễn biến mới nhất và số liệu chính thức trên trang chủ Premier League.

Tính đến hết trận Man Utd vs Man City, thứ hạng các đội như sau:

BẢNG XẾP HẠNG Ngoại hạng anh 2026-2027
XH
Đội
BT
BB
Đ
1
Arsenal
4
8
1
12
2
Manchester City
3
7
2
9
3
Hull City
4
5
2
8
4
Brighton
4
13
5
7
5
Chelsea
4
10
9
7
6
Brentford
4
7
4
6
7
Liverpool
4
6
4
6
8
Everton
4
5
3
6
9
Ipswich Town
4
7
10
6
10
Newcastle
3
6
4
5
11
Leeds United
3
3
2
5
12
Nottingham Forest
4
4
4
5
13
Manchester United
3
7
6
4
14
Sunderland
4
3
5
4
15
Bournemouth
4
6
7
3
16
Crystal Palace
4
6
11
3
17
Tottenham
4
0
5
2
18
Aston Villa
4
1
7
1
19
Fulham
4
4
7
1
20
Coventry City
4
0
10
0
Chú thích: XH = Xếp hạng; TR = Số trận; BT = Bàn thắng; BB = Bàn thua; Đ = Điểm.

Thông tin trước trận Man Utd vs Man City

Trước giờ bóng lăn, Man City đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng với 9 điểm sau 3 trận, kém Arsenal 3 điểm nhưng thi đấu ít hơn một trận. Man Utd xếp thứ 13 với 4 điểm sau 3 vòng.

Man City toàn thắng từ đầu mùa, lần lượt vượt qua Bournemouth 2-1, Crystal Palace 4-1 và Coventry 1-0. Man Utd thua Hull City 0-2, thắng Ipswich Town 5-2 và hòa Everton 2-2.

Man Utd đấu với Man City ở vòng 4 Ngoại Hạng Anh. (Ảnh: Reuters)

Man Utd đấu với Man City ở vòng 4 Ngoại Hạng Anh. (Ảnh: Reuters)

Hai đội đều giành chiến thắng ở lượt trận mở màn Champions League giữa tuần. Man Utd đánh bại Sabah 4-0 tại Old Trafford, trong khi Man City thắng Porto 2-0 trên sân khách.

Qua ba vòng Ngoại Hạng Anh đầu tiên, Man Utd thực hiện 68 cú sút và đạt 7,3 bàn thắng kỳ vọng, đều cao nhất giải; 19 cú sút trúng đích của họ bằng thành tích của Man City. Tuy nhiên, Man Utd cũng nhận đúng 2 bàn thua ở cả ba trận.

Man City chỉ thắng một trong bốn lần gần nhất gặp Man Utd tại Ngoại Hạng Anh, với thành tích một hòa và hai thua ở ba trận còn lại. Lần gần nhất hai đội gặp nhau tại Old Trafford ở giải vô địch quốc gia, Man Utd thắng 2-0 ngày 17/1/2026. Erling Haaland đã ghi 8 bàn sau 7 lần đối đầu Man Utd tại Ngoại Hạng Anh.

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