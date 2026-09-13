Cập nhật kết quả Man Utd vs Man City ngày 13/9, tỷ số mới nhất

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● Ngoại hạng Anh Man Utd 0 - 0 Man City ĐANG CẬP NHẬT

Trận derby Manchester giữa Man Utd và Man City diễn ra lúc 22h30 ngày 13/9 (giờ Việt Nam) trên sân Old Trafford, Manchester, thuộc vòng 4 Ngoại Hạng Anh 2026/27. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Man Utd vs Man City mới nhất.

Điểm nhấn của hiệp một là tấm thẻ đỏ của Phil Foden. Số 47 của Man City bị đuổi khỏi sân vì hành vi đạp trả đũa đối thủ sau pha phạm lỗi của Bruno Fernandes.

Dù chơi thiếu người, Man City duy trì thế trận chủ động. Đội khách vẫn kiểm soát bóng 51%, cố gắng giữ nhịp chơi chậm rãi và không để đối thủ dồn ép liên tục.

Man Utd chưa tận dụng được lợi thế hơn người trong hiệp 1. (Ảnh: Reuters)

Man Utd nhỉnh hơn về số pha dứt điểm (5 lần) nhưng không tạo ra được cơ hội rõ ràng. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng của đội chủ nhà trong nửa đầu trận đấu chỉ là 0,16. Pha bóng nguy hiểm nhất mà Man Utd tạo ra là cú sút phạt dội cột của Marcus Rashford.

Man Utd ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT 1 Senne Lammens TM 2 Diogo Dalot 5 Harry Maguire 6 Lisandro Martinez 8 Bruno Fernandes 9 Marcus Rashford 10 Matheus Cunha 13 Patrick Dorgu 18 Youri Tielemans 19 Bryan Mbeumo 37 Kobbie Mainoo DỰ BỊ 3 Noussair Mazraoui 7 Mason Mount 11 Joshua Zirkzee 12 Karl Darlow 15 Leny Yoro 17 Andrey Santos 26 Ayden Heaven 30 Benjamin Sesko 31 Shea Lacey Man City ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT 1 Gianluigi Donnarumma TM 3 Ruben Dias 5 Elliot Anderson 6 Marc Guehi 9 Erling Haaland 10 Rayan Cherki 17 Enzo Fernandez 24 Josko Gvardiol 27 Matheus Nunes 42 Antoine Semenyo 47 Phil Foden DỰ BỊ 7 Iliman Ndiaye 8 Mateo Kovacic 22 Vitor Reis 28 Geronimo Rulli 32 Ayyoub Bouaddi 33 Nico O’Reilly 37 Allan 45 Abdukodir Khusanov 82 Rico Lewis

Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh mới nhất

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh 2026-2027 mới nhất, bao gồm vị trí, số điểm, số bàn thắng, bàn thua của các đội bóng theo từng vòng đấu theo diễn biến mới nhất và số liệu chính thức trên trang chủ Premier League.

Tính đến hết trận Man Utd vs Man City, thứ hạng các đội như sau:

Thông tin trước trận Man Utd vs Man City

Trước giờ bóng lăn, Man City đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng với 9 điểm sau 3 trận, kém Arsenal 3 điểm nhưng thi đấu ít hơn một trận. Man Utd xếp thứ 13 với 4 điểm sau 3 vòng.

Man City toàn thắng từ đầu mùa, lần lượt vượt qua Bournemouth 2-1, Crystal Palace 4-1 và Coventry 1-0. Man Utd thua Hull City 0-2, thắng Ipswich Town 5-2 và hòa Everton 2-2.

Man Utd đấu với Man City ở vòng 4 Ngoại Hạng Anh. (Ảnh: Reuters)

Hai đội đều giành chiến thắng ở lượt trận mở màn Champions League giữa tuần. Man Utd đánh bại Sabah 4-0 tại Old Trafford, trong khi Man City thắng Porto 2-0 trên sân khách.

Qua ba vòng Ngoại Hạng Anh đầu tiên, Man Utd thực hiện 68 cú sút và đạt 7,3 bàn thắng kỳ vọng, đều cao nhất giải; 19 cú sút trúng đích của họ bằng thành tích của Man City. Tuy nhiên, Man Utd cũng nhận đúng 2 bàn thua ở cả ba trận.

Man City chỉ thắng một trong bốn lần gần nhất gặp Man Utd tại Ngoại Hạng Anh, với thành tích một hòa và hai thua ở ba trận còn lại. Lần gần nhất hai đội gặp nhau tại Old Trafford ở giải vô địch quốc gia, Man Utd thắng 2-0 ngày 17/1/2026. Erling Haaland đã ghi 8 bàn sau 7 lần đối đầu Man Utd tại Ngoại Hạng Anh.