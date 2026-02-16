Đường đua phim Tết 2026: Khó lập kỷ lục doanh thu, 'đạo diễn nghìn tỷ' vẫn dẫn đầu?

(VTC News) -

Bước vào đường đua phim Tết năm nay, thị trường rạp Việt chứng kiến sự góp mặt của 5 tác phẩm điện ảnh mang màu sắc khác biệt.

Trong đó, Trấn Thành mang đến Thỏ ơi!! – dự án tiếp tục theo đuổi dòng phim tâm lý – xã hội. Thay vì chọn hài thuần giải trí hay đề tài gia đình quen thuộc, tác phẩm xoáy sâu vào các mối quan hệ độc hại, sự thao túng cảm xúc và khoảng trống kết nối trong đời sống hiện đại. Việc sử dụng dàn diễn viên không chuyên như LyLy, Pháo, Văn Mai Hương… cho thấy sự mạo hiểm của nam đạo diễn.

Phim ''Thỏ ơi!!!'' có đề tài mới lạ, quy tụ dàn diễn viên không chuyên.

Mùi phở của đạo diễn Minh Beta chọn chất liệu văn hóa – gia đình làm trung tâm. Phở trong phim không chỉ là món ăn quen thuộc, mà trở thành biểu tượng của ký ức, của nghề gia truyền và sợi dây kết nối giữa các thế hệ trong gia đình Việt.

Sự tham gia của nghệ sĩ Xuân Hinh – gương mặt gắn liền với sân khấu dân gian Bắc Bộ – mang lại kỳ vọng lớn về chiều sâu văn hóa. Mùi phở không đặt nặng kịch tính hay cao trào gay gắt, mà hướng tới cảm xúc ấm áp, nhẹ nhàng, phù hợp tinh thần đoàn viên ngày Tết. Đây cũng là phép thử thú vị cho một đạo diễn mới khi lựa chọn đề tài truyền thống trong một mùa phim vốn quen thuộc với tiếng cười và nhịp kể nhanh.

Phim "Mùi phở" có sự góp mặt của Xuân Hinh, Thu Trang.

Một trong Báu vật trời cho của đạo diễn Lê Thanh Sơn. Tác phẩm mang màu sắc thương mại, giàu yếu tố gây cười và có sự góp mặt của cặp đôi được xem là “bảo chứng phòng vé” Tuấn Trần – Phương Anh Đào. Phim khai thác hành trình gia đình và chữa lành, xoay quanh những giá trị tưởng chừng giản dị nhưng dễ bị lãng quên trong nhịp sống hiện đại.

Sau nhiều năm vắng bóng, Trường Giang trở lại với Nhà ba tôi một phòng, dự án mà anh đồng thời đảm nhận vai trò đạo diễn, nhà sản xuất và diễn viên chính. Phim theo phong cách hài – gia đình, khai thác mối quan hệ cha – con và khác biệt thế hệ trong không gian sống chật hẹp. Dàn diễn viên chính cùng loạt cameo đông đảo được dự đoán tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh trên mạng xã hội.

Cặp đôi Phương Anh Đào - Tuấn Trần tái hợp trong "Báu vật trời cho".

Sự góp mặt của bộ phim Huyền tình Dạ Trạch do Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội sản xuất là một điểm nhấn đáng chú ý. Phim khai thác truyền thuyết Chử Đồng Tử – Tiên Dung trong bối cảnh Văn Lang thời Hùng Vương, gây chú ý nhờ mức độ phục dựng văn hóa Việt cổ hiếm thấy trên màn ảnh rộng như tục xăm mình, nhuộm răng đen, tín ngưỡng thờ Mẫu, không gian đầm Dạ Trạch,...

Chia sẻ với Báo Điện tử VTC News, ông Nguyễn Khánh Dương, nhà sáng lập Box Office Vietnam nhận định việc có tới 5 tác phẩm ra rạp với màu sắc khác nhau giúp khán giả thêm nhiều lựa chọn, nhưng cũng đồng nghĩa với sự cạnh tranh khốc liệt hơn về suất chiếu và doanh thu.

Nhà ba tôi một phòng và Mùi phở đều lựa chọn hướng đi an toàn khi xoay quanh mối quan hệ cha – con gắn với nghề nghiệp truyền thống của gia đình. Lợi thế của những câu chuyện này là sự gần gũi, dễ chạm tới một bộ phận khán giả trung thành; song cũng đặt ra câu hỏi liệu công thức quen thuộc ấy có còn đủ sức hấp dẫn khi khán giả ngày càng đòi hỏi sự mới mẻ.

Phim Nhà ba tôi một phòng đánh dấu sự trở lại của Trường Giang.

Ông nhận định, bên cạnh Trấn Thành, sự góp mặt của Trường Giang và Xuân Hinh tạo thêm màu sắc cho đường đua phim Tết. Tuy nhiên, Trường Giang vẫn lựa chọn đề tài khá cũ, thiếu yếu tố đột phá, trong khi sức hút của Xuân Hinh tại thị trường miền Nam – nơi chiếm hơn 50% thị phần phòng vé vẫn là một ẩn số. Chưa kể, Mùi phở là tác phẩm điện ảnh đầu tay của đạo diễn Minh Beta, người chưa có dấu ấn rõ nét ngoài phòng vé, nên kết quả thương mại buộc phải chờ phản hồi thực tế từ khán giả.

Với Báu vật trời cho, ông Dương nhận định đây sẽ là “phép thử” cho sức hút của cặp đôi Tuấn Trần – Phương Anh Đào. Riêng Thỏ ơi!!!, nhà sáng lập Box Office Vietnam đánh giá phim của Trấn Thành vẫn là cái tên được kỳ vọng cao nhất nhờ sự đổi mới trong cách lựa chọn đề tài và định hướng sáng tạo.

Trong khi đó, Huyền tình Dạ Trạch mang màu sắc đặc thù của một đơn vị nhà nước, với kinh phí và quy mô phát hành khiêm tốn; trừ khi tạo được hiệu ứng bùng nổ bất ngờ như trường hợp Đào, phở và piano, không bộ phim sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc cạnh tranh với các tác phẩm tư nhân.

"Huyền tình Dạ Trạch" được đánh giá là khó có thể cạnh tranh với 4 phim thương mại.

Nói về khả năng bùng nổ doanh thu của mùa phim Tết 2026, nhà sáng lập Box Office Vietnam nhận định rất khó để thiết lập kỷ lục mới. Dù quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc, thị trường vẫn thiếu cái tên thực sự tạo cảm giác mới mẻ và đủ sức tạo “cơn sốt” như Mưa đỏ trước đó. Theo ông, phim của Trấn Thành nhiều khả năng vẫn dẫn đầu, nhưng để vượt qua mốc doanh thu của Mai hay chạm tới đỉnh cao của Mưa đỏ là điều “cực kỳ khó”.

“Tôi nghĩ sẽ khó để mùa phim Tết có thể tạo nên kỷ lục về doanh thu. Mùa phim Tết năm nay vẫn sẽ tạo ra những bộ phim trăm tỷ nhưng sẽ không có bộ phim nào tạo được kỷ lục doanh thu, đặc biệt khi kỷ lục đó đang được nắm bởi Mưa đỏ", ông Dương chia sẻ.

Ông Dương cũng nhấn mạnh, phòng vé không bao giờ là cuộc chơi “chia đều”. Với việc nhiều phim cùng ra rạp, chắc chắn sẽ có tác phẩm thắng thế, đồng thời cũng có phim không đạt doanh thu như kỳ vọng, thậm chí thua lỗ.

“Bộ phim nào tốt hẳn lên sẽ có suất chiếu tốt, còn phim thể hiện yếu sẽ phải chấp nhận ít suất chiếu hơn. Đó là rủi ro tất yếu mà các nhà làm phim phải chấp nhận khi bước vào mùa phim Tết”, ông nói.