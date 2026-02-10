Phim Tết 'Mùi phở' gây tranh luận

(VTC News) -

Sau buổi chiếu ra mắt sớm tại Hà Nội, Mùi phở nhận những góp ý từ khán giả. Bên cạnh những lời khen dành cho màu sắc văn hóa và câu chuyện gia đình dịp Tết, không ít người cho rằng bộ phim có nhịp điệu khá ồn ào, khiến cảm xúc đôi lúc bị ngắt quãng.

Nghệ sĩ Xuân Hinh.

Trong phần giao lưu sau suất chiếu, một khán giả thẳng thắn góp ý rằng phim có những đoạn cảm động, vừa chạm tới cảm xúc thì lại bị “kéo” trở lại bởi tiếng cười hoặc tiếng nhạc nền, khiến mạch cảm xúc chưa kịp lắng đã bị đứt đoạn.

Trước nhận xét này, nghệ sĩ Xuân Hinh, người đảm nhận vai ông Mùi lý giải rõ hơn về sự đan xen giữa yếu tố hài hước và xúc động. Nếu muốn đẩy cảm xúc bi kịch, ông hoàn toàn có thể làm cho khán giả “khóc lả người”. Tuy nhiên, ông hiểu lựa chọn của đạo diễn khi đặt Mùi phở trong không khí Tết - thời điểm mà khán giả thường tìm kiếm sự nhẹ nhàng, vui vẻ nhiều hơn.

"Tôi mà muốn làm cho khán giả khóc, tôi sẽ cho khóc lả người. Khóc mà chưa đủ ‘độ’ tôi cũng không thích. Tuy nhiên, tôi hiểu ý Minh Beta là phim chiếu Tết. Cuộc sống bây giờ khó khăn nên làm buồn, khóc nhiều không tốt. Đạo diễn muốn đưa không khí rộn ràng hơn, buồn thoang thoảng thôi. Khóc sẽ có thủ thuật cho người ta khóc được, nhưng tiếng cười quả thật là khó”, Xuân Hinh nói.

Với Xuân Hinh, Mùi phở mang ý nghĩa đặc biệt bởi bộ phim hội tụ những giá trị văn hóa và ẩm thực gắn bó với ông suốt cuộc đời làm nghề. Nam nghệ sĩ xem đây như dấu mốc, thậm chí là lời tri ân dành cho khán giả và tổ nghiệp.

Ông chia sẻ, từng có thời điểm chán nản và nghĩ đến việc dừng lại, nhưng chính “máu nghề” được truyền từ các thế hệ đi trước đã giữ ông ở lại với nghệ thuật. Vì vậy, với Mùi phở, Xuân Hinh không còn đặt nặng chuyện doanh thu hay lãi lỗ.

"‘Mùi Phở’ lãi, hay lỗ, đến tầm này thì thế nào cũng được. Về mảng văn hóa - nghệ thuật truyền thống, tôi cũng cuối đời rồi, tôi không ham hố để nổi tiếng. Tôi cũng chỉ cần biết đủ. ‘Tiền ít tiền nhiều đủ ăn là được’. Phim ra rạp, tôi muốn xem các cháu có yêu văn hóa này không. Tôi cố gắng hai năm để có thêm một lần nữa. Nói thật, đóng cả bộ phim này không bằng tôi đi hát hai bài”, Xuân Hinh nói.

Đạo diễn Minh Beta.

Ở góc độ nhà sản xuất và đạo diễn, Minh Beta cho rằng cũng giống như ẩm thực, mỗi bộ phim là món ăn với cách nêm nếm khác nhau. Khán giả cũng có “khẩu vị” riêng, nên việc có người thích, người chưa thấy phù hợp là điều khó tránh.

“Một bộ phim, một tác phẩm nghệ thuật cũng như một món ăn. Thực khách luôn có khẩu vị khác nhau. Mọi người sẽ có nhiều ý kiến. Ví dụ như món phở, phở ở TP.HCM và phở ở Hà Nội, mỗi bên sẽ thích ăn những kiểu khác nhau. Tôi luôn trân trọng ý kiến của khán giả. Mọi người sẽ cho mình những góc nhìn sâu sắc hơn”, nam đạo diễn chia sẻ.

Anh cho biết rất trân trọng những góp ý và góc nhìn khác nhau từ khán giả, bởi đó là cách để người làm nghề nhìn lại và hoàn thiện mình hơn trong các dự án sau.